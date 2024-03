Trollet våkner igjen

Filmcrewet beleirer store deler av sentrum i mange dager. Tungt bevæpnede soldater, pansrede kjøretøyer og et militærhelikopter vitner om mye action.

De sentrale scenene spilles inn i og utenfor Nidarosdomen, på marinen og på torget i Trondheim. Store deler av Midtbyen blir sperret av i forbindelse med opptakene.

SPEKTAKULÆR LOKASJON: Nidarosdomen har en sentral rolle i «Troll 2». Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Minst like mye action

Den norske regissøren, Roar Uthaug, lover full rulle når han skal følge opp den første filmen som han også regisserte.



– I forrige film gikk det ut over Oslo, så nå måtte vi finne en annen norsk by som det kunne gå ut over. Oppfølgeren må alltid være større og bedre, så det blir minst like mye action denne gangen.

REGISSØREN: Roar Uthaug, her i midten, lover enda mer action i Troll 2. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Største norske film noen gang

Filmskaperne har mye å leve opp til. Den første filmen ble på rekordtid den mest populære ikke-engelske filmen på Netflix.

«Troll» har så langt hatt over 100 millioner visninger siden premieren i 2022. Oppfølgeren er den den største norske filmen som noen gang er laget.



Da var det tvingende nødvendig å finne en den mest spektakulære og visuelle lokasjon forteller produsent Espen Horn.

PRODUSENTEN: Espen Horn, med gul caps, håper både nordmenn og utlendinger også vil like oppfølgeren. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Vi prøver så godt som mulig å gjøre dette til en norsk produksjon, en produksjon som gjøres av nordmenn i Norge på den kuleste og flotteste lokasjonen vi har, slik at både nordmenn og utlendinger vil like filmen.

Crew på 150 personer



Når det ropes «action!» på torget i Trondheim kryr det også av statister.

EVAKUERING: En av største scenene er er evakuering på torget i Trondheim. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

STATIST: Bussjåføren Hans Erik Lindgård venter på trollet. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Utenfor sperrebåndene står det også en rekke mennesker som følger med. Når kameraene ruller kommer det tungt bevæpnede soldater stormende. En rekke busser står også midt på torget med lysende bokstaver, «EVAKUERING».

I en av bussene sitter Hans Erik Lindgård bak rattet. Vi banker på ruta og spør:

STATIST: Hans Erik Lindgård sier han ikke er redd for troll. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Hva skal du gjøre?

– Vi skal vente på trollet.

– Hvor er trollet?

– Det kommer snart, smiler han.

Like bortenfor treffer vi Vidar Erlingsen og hunden Vilda. De er også statister og skal evakueres med en av bussene.

– Jeg er ikke redd for troll jeg er jo trønder, sier han med et stort glis. Det er vi som laget trollene.

Mye hemmelighetskremmeri

Storslått norsk natur er også vesentlig del av «Troll 2». Det betyr at det enorme filmteamet også har flere andre steder de skal besøke.



MANGE HEMMELIGHETER: Regissør, Roar Uthaug holder detaljene tett til brystet. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Vi har vært en liten tur i Hemsedal og vi skal en tur til området i Lom hvor vi filmet sist gang for å være innom Jotunheimen også, sier regissør Uthaug.

Alle spørsmål om hva som skjer i filmen og hvem som står på rollelisten får vi ikke svar på.

STOR INNSPILLING: «Troll 2» er den den største norske filmen som noen gang er laget. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Men når vi spør om det dukker opp flere enn ett troll i film nummer får vi følgende svar:

– Det er også veldig hemmelig, sier han med et lurt smil.

Etter planen er filmen klar for visning en gang til neste år.