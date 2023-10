Trodde trallefjerning var «verdens lengste aprilspøk»

I forrige uke ble det kjent at Avinor fjerner bagasjetrallene på deler av Oslo lufthavn i vinterhalvåret. Endringen er et tiltak for å kutte driftskostnadene, og vil ifølge Avinor spare selskapet for nesten ti millioner kroner i året.

Flere er imidlertid misfornøyde med at trallene forsvinner. Mellom 1. og 10. oktober mottok Avinor 78 klager på trallefjerningen.

Blant de som reagerer på endringene er Hilde Østgårdsgjelten Sørum, manager og bookingagent i Backstage Management og Produksjon.

Selskapet representerer flere norske artister, og de fleste av disse er flittige brukere av bagasjetraller.

VANTRO: Hilde Sørum i Backstage kunne ikke tro at bagasjetrallene skulle fjernes. Foto: Privat

Ifølge Sørum har de flere band i stallen som har med seg mellom 15 og 25 kolli når de reiser.

– Da sier det seg selv at det blir utfordrende å skulle ankomme en flyplass hvor det ikke finnes bagasjetraller. Det blir litt som å gå inn for å gjøre helgehandelen i en dagligvarebutikk uten kurver eller handlevogner, sier hun til TV 2.

Reagerte med vantro

Sørum forteller at de reagerte med vantro da fjerningen av trallene ble kjent.

– Da det sto at det skulle gjelde fram til 1. april, tenkte vi det kanskje kunne dreie seg om verdens lengste og dårligste aprilspøk.

Selv om det kanskje er bandene som vil merke trallemangelen mest, tror Sørum at nær sagt alle artister blir påvirket.

FJERNES: Slike traller blir det færre av på Gardermoen denne vinteren. Trallene på bildet er fra Moss lufthavn Rygge. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

– De jeg har snakket med av artister og crew har reagert med frustrasjon og hoderisting over dette tiltaket, forteller hun.

En mulig konsekvens av trallefjerningen er at artistene i større grad må kjøre bil til og fra spillejobbene, forteller Sørum.

– Men det blir naturligvis vanskelig med andre transportmidler enn fly om man eksempelvis bor i Oslo og skal spille i Alta.

– Generelle hensyn

TV 2 har spurt Avinor om yrkesgrupper som er avhengige av å reise med mye bagasje er tatt hensyn til i avgjørelsen om å fjerne trallene.

– Beslutningen er vedtatt ut ifra generelle hensyn, ikke enkelte grupper, skriver kommunikasjonsrådgiver Helene Wattanapradit Jensen i e-post.



Hun legger til at reisende med mye bagasje har muligheten til å bestille portertjenester på flyplassen.

– Dette er en tjeneste som primært er beregnet for gruppereiser med mange kolli.

Sørum er imidlertid ikke fornøyd med tilbudet om portertjenester. Hun påpeker at det ikke er oppgitt hva disse koster på Avinors nettsider.



– Det koster mer enn nok å reise med så mye bagasje fra før, om man ikke skal måtte betale enda mer ved ankomst fordi de har valgt å fjerne trallene.