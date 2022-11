– Trodde jeg var alvorlig syk

TV 2s værsjef, Eli Kari Gjengedal (51), var i slutten av 40-årene da hun kjente at det var noe med kroppen hennes som ikke stemte.

Symptomene var blant annet sterke leddsmerter i håndleddene. Smertene førte til at hun ofte ikke klarte å holde mobilen og det var vanskelig å holde på rattet når hun var ute og kjørte.

Dro til legen

Til God morgen Norge beskriver hun en vår og sommer, hvor hun var veldig redd og trodde hun var alvorlig syk.

– Jeg er jo veldig dramatisk av meg og proklamerte til min mann at jeg sikkert ikke hadde lenge igjen. Etter hvert gikk jeg til fastlegen for å sjekke om jeg hadde fått en revmatisk sykdom.

VELDIG REDD: Eli Kari Gjengedal forteller i God morgen Norge at hun var redd og ventet lenge før hun gikk til lege med det hun trodde var en type revmatisme. Foto: Knut Erik Skistad / TV 2

Eli Kari hadde ingen alvorlig sykdom. Hun var kommet i overgangsalderen.

– Hvordan reagerte du på den beskjeden?

– Jeg ble kjempeglad! På legekontoret hadde de aldri hørt en som ble så glad som meg for å få den beskjeden. For mitt alternativ var jo mye verre.

Kvinner trenger kunnskap

Anita Prante (51) er utdannet jordmor, med en mastergrad i jordmorfaget. Da hun selv kom i overgangsalderen forstod hun ikke helt hva som skjedde.

Hun opplevde blant annet mangel på søvn, leddplager, hodepine, hjernetåke og humørsvinginger. Anita var ikke klar over at dette var symptomer på overgangsalderen.

I jakten på et svar søkte hun på nettet. Der fant hun lite informasjon som var relevant og informativ for henne. Anita kunne mye om kvinnehelse, men lite om overgangsalderen.

KVINNEHELSE OG OVERGANGSALDER: Anita Prante er utdannet jordmor med mastergrad og arbeider i dag som Høyskolelektor. Hun brenner for forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om overgangsalderen, en kunnskap hun forenkler og deler med andre kvinner. Foto: Knut Erik Skistad/ TV 2

Etter hvert tilegnet hun seg mye forskningsbasert kunnskap om menopausen. Dette var en kunnskap hun mente ville være til hjelp for andre kvinner og hun ville avmystifisere overgangsalderen.

Anita startet å dele lettfattelig informasjon på sine sosiale medier – menopausebyanita.

– Anita, kan du forklare hva som skjer med kvinnekroppen når den kommer i overgangsalderen?

– Østrogen, progesteron og etter hvert testosteron synker slik at fertiliteten forsvinner. Dette kan gi kvinner plager både fysisk og psykisk.

Én av tre kvinner opplever store plager

Ifølge Anita har én av tre store plager. Én av tre har moderate plager, mens én av tre har ingen plager. Symptomene er ofte hetetokter, uregelmessig menstuasjon, søvnvansker og leddsmerter.

Overgangsalderen påvirker også hjernen og en kan oppleve humørsvingninger og hjernetåke. Humørsvingingene gjør at flere kvinner opplever at de ikke kjenner seg selv igjen, dette er ikke typisk «meg». Symptomene hun beskriver kan variere fra kvinne til kvinne.

– Kan du beskrive hvordan hjernetåken oppleves?

– Man klarer ikke å tenke klart. Det går utover konsentrassjonsevnene man har og man glemmer lettere.

Hjernetåke er noe Eli Kari selv opplever nærmest hver eneste dag.

– Jeg er jo som en hormonell tenåring som glemmer hele tiden. I dag da jeg kom til God morgen Norge hadde jeg glemt skoene mine. Sønnen min Nikolai (17) kaller meg bare «tåka».

Videre forteller Eli Kari at hun til tider er helt ute å kjøre på grunn av hjernetåke og at det henger sammen med søvnmangel. Sistnevnte fører også til at hun kan bli veldig sint og nebbete mot ektemannen Tom.

– Jeg er jo ikke et nebbete menneske, men kan bli veldig sint på Tom om han ikke steker egget mitt riktig. Det er mye rart som skjer. Hjemme fleiper vi med at det muligens er mine 22 år som værmelder som har gått meg til hodet og at det er årsaken til at jeg har hjernetåke.

Det finnes hjelp mot plagene

– To av tre kvinner kan ha moderate til sterke plager i menopausen. Hvilke hjelp finnes for problemene de kan oppleve?

– Dette er ikke et sorgens kapittel. Først og fremst må kvinner få kunnskap om denne livsfasen. Kunnskap bidrar til at kvinner finner verktøy og metoder hvor de kan hjelpe seg selv.

Foruten kunnskap finnes det et stort spekter av hjelp. Anita mener det er mye som kan lette på plagene. Livsstilsendring, trening, riktig kosthold og redusering av stress er noe av det som kan hjelpe. Andre ting er yoga, plantebasert østrogen og det finnes legemidler uten hormoner for dem som ikke tåler hormoner.

– Hormonterapi som er forkningsmessig dokumentert og har effekt. For kvinner som er under 60 år og det er ti år siden siste menstruasjon, kan ha nytte av hormonterapi.

– Vi har hørt en del om at hormonet østrogen er knyttet til risiko for kreft. Hva sier forskningen om dette?

– I dag bruker vi moderne hormonprodukter. Det er østrogen som påføres gjennom huden eller hormonspiral. Forskningen viser at kreftfaren er veldig liten de fem første årene, så kan den øke.

Hun legger til at det er en brystkreftfare, men den er veldig liten. Det er ifølge Anita mange fordeler med bruk av østrogen – blant annet redusert fare for tykktarmkreft.

– Det finnes både ulemper og fordeler ved bruk av østrogen.

Åpen om overgangsalderen

Siden Eli Kari kom i overgansalderen er dette et tema hun brenner for, og hun vil bryte tabuet ved sin åpenhet.

– Siden 2019 har du snakket høyt om egne utfordringer med overgangsalderen. Hvilke tilbakemeldinger har du fått?

– Jeg fikk raskt dannet meg et bilde på at dette var noe folk syntes var viktig og at det var bra at jeg snakket om det. Folk kjente seg igjen og etter min deltagelse i God sommer Norge og senere God morgen Norge, har jeg blant annet begynt å skrive en fast spalte i bladet KK. Jeg skriver om det å være kvinne midt i livet og tanker og følelser jeg har rundt det.

I disse dager er Eli Kari aktuell med en miniturné. Hun drar til fire norske byer og skal snakke om overgangsalderen.

MINITURNE I NORGE: Eli Kari Gjengedal skal reise ut på en miniturné og holde foredrag om overgangsalderen. I Trondheim skal hun belyse hvordan det er å leve med en kvinne som er midt i livet - derfor har hun med med seg ektemannen Tom Saxegaard på scenen. Foto: Privat

I hver by har hun med seg en gjest. I Bergen har hun med seg sin egen fastlege. De skal blant annet snakke om at kvinner ikke skal føle skam for å ta opp tema med legen sin. I Trondheim er ektemannen Tom Saxegaard med for å snakke om hvordan det er å leve med en kvinne i overgangsalderen.