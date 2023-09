Trodde hun hørte festbråk – viste seg å være noe mye verre

Inga Marte Thorkildsen (47) har i en årrekke vært profilert SV-politiker, i tillegg til barne- og likestillingsminister og byråd i Oslo.

Da hun var 25 år og nyvalgt på Stortinget, våknet hun av det hun trodde var festbråk. Det var arbeidsdag dagen etterpå, og politikeren var klar for å være litt streng med hvem enn som sto bak støyen.

SV-POLITIKER: På dette bildet fra 2005 er Thorkildsen 29 år og stortingsrepresentant for Vestfold. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Hun gikk ut i gangen, hvor det sto et gråtende barn sammen med sin gråtende mor. Ved siden av dem sto faren, som virket sint.

Thorkildsen skildrer at hun «mistet huet» og «gikk rett inn» mellom de voksne. Hun ba mannen om å komme seg vekk, og spurte kvinnen om lov til å ringe politiet.

«Tror du mamma skal dø?»

Hun mener at man var mest opptatt av synlig vold på den tida, og at det var lite forståelse for såkalt latent vold. Hun hevder videre at politiet planla å bare dra igjen fordi kvinnen ikke hadde synlige tegn på vold, og at de ba henne komme dagen etter for å anmelde.

Da skal Thorkildsen ha beordret politibetjentene til å ta kvinnen med seg til avhør med det samme.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Ifølge den tidligere politikeren var familiens leilighet synlig rasert, i tillegg til at mannen fortsatt hadde nøkkel selv om han ikke bodde der mer. Hun ba politiet om å la jenta være igjen hos henne.

47-åringen poengterer at barn ikke ble sett på som ordentlige vitner den gang, eller at de ikke ble ansett som voldsofre dersom volden hjemme ble utført mot en av foreldrene.



– Den natta ble jeg sittende med jenta på fanget mitt, og hun spurte meg: «Tror du mamma skal dø?». Da tenkte jeg at det er en avgrunn mellom den virkeligheten barn lever i, og den virkeligheten voksne befinner seg i hvor man bare er opptatt av blåmerker. Det ble en øyeåpner for meg.

Latent vold

Hanne Netland Simonsen er psykologspesialist, og har lang erfaring med volds- og overgrepsutsatte barn og voksne.

SER ENDRING: Psykologspesialisten tror vi har kommet en lang vei fra da vold i nære relasjoner ble bagatellisert som «husbråk». Foto: Camilla Blok

Hun mener det har skjedd en bevisstgjøring av hvordan politiet møter folk som har opplevd usynlige typer vold.

– Når politiet kommer inn i en situasjon, kan det være vanskelig å avdekke vold med det blotte øyet. Med én gang de kalles ut i tilfeller av familievold, er det utrolig viktig at politiet bruker akkurat dette begrepet fremfor «husbråk» eller lignende, påpeker Simonsen.

– Det er viktig at riktige ord blir brukt. Her har politiet vært gjennom en kompetanseøkning, men det er alltid forbedringspotensial – i alle etater, fortsetter hun.

Tok på seg pårørenderollen

Som medlem av justiskomiteen fortsatte Inga Marte Thorkildsen å jobbe for barns rettigheter og beskyttelse. Hun ble senere formelt pårørende for mennesker som hadde opplevd omsorgssvikt.

I dag er hun fortsatt pårørende for mennesker som ikke har en familie eller andre nære støttepersoner; for noen ganger er det nettopp familiemedlemmer som har voldt skade.

ENGASJERT: Her er Thorkildsen avbildet i 2016, da hun var byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Å være pårørendekontakt kan innebære å følge opp personen når kriser oppstår, for eksempel om de må innlemmes i psykiatrien. Dersom noe skjer, står du oppført som vedkommendes kontaktperson.

I andre tilfeller har den tidligere politikeren opptrådt mer som en ressurs i hverdagen, ofte som «heiagjeng» eller som en man kan åpne seg til.

Dersom du mistenker vold eller overgrep mot noen Gjelder det barn, kan man sende en bekymringsmelding til barnevernet. Den terskelen kan oppfattes høy for enkelte. Da kan man også si ifra til de ansatte i barnehagen eller skolen som barnet går på. Det er også mulig med anonyme meldinger eller en anonym drøfting over telefon med barnevernet der du bor. I akutte tilfeller kan du ringe barnevernsvakten. Gjelder det voksne, er det viktig å tilrettelegge for en trygg samtale uten andre til stede. Still direkte spørsmål og våg å sette ord på en eventuell konkret bekymring. Kanskje får du ikke et svar der og da, men da har du uttrykt at du har merket deg en endring hos vedkommende, og at spør fordi du bryr deg. Spør om hvordan de har det, og om de føler seg trygge hjemme. Vis varme og omsorg. Kilde: Psykologspesialist Hanne Netland Simonsen

Psykologspesialist Hanne Netland Simonsen sier det er viktig å være tilgjengelig dersom man har en pårørenderolle.



– Vis støtte uten å skulle «eie» problemene til den det gjelder. Det å ivareta egne grenser er en utfordring mange pårørende står i. Men vis støtte med varme og empati, og vis at du ønsker å være der for personen. Og husk at det er lov til å sette grenser for seg selv.

– En nydelig ting

Thorkildsen forteller at hun etter hvert ble satt opp som formelt pårørende for stadig flere mennesker. På det meste har hun vært pårørendekontakt for tre personer samtidig. I dag har hun ansvar for to personer, i tillegg til å være nær støtte for en ytterligere person.

VISUELL KAMPANJE: I 2005 ble Thorkildsen (nr. 2 fra venstre) og andre kvinnelige politikere med på et bilde til TV-aksjonen, som frontet forebygging av vold mot kvinner det året. Foto: Morten Holm / NTB

– Det er en veldig nydelig ting, for du kommer så tett på mennesker som du kan være en fortrolig person for. Nesten som et familiemedlem.

En slik rolle kan også være krevende, forteller Thorkildsen.

– Det tøffeste er å se hvordan systemsvikt kan ødelegge så mye. Som politiker har det vært nyttig for meg å se. Jeg hadde ikke orket dette om jeg ikke hadde kunnet bidra til å skape en forandring.

Nå har 47-åringen skrevet boka med tittelen «Det vi så, var et svik mot barna», som nettopp berører samfunnsproblemet med utsatte barn.

I tillegg er hun nyansatt i Stine Sofies Stiftelse, der voldsutsatte barn er i fokus.

Hun mener det spesielt er i barnas første leveår at blant andre helsestasjoner og barnehager virkelig må inn og hjelpe, slik at barn som har det vanskelig kan fanges opp.

Hun er klar på hvordan vi som enkeltmennesker kan gjøre en forskjell for andre.

– Bryt generasjonsoverføringen av omsorgssvikt ved å være et medmenneske. Skap åpenhet. Lytt til folk – og barna, ikke minst. Ikke gjør folk til ofre. Vis respekt.

– Vi må ta tak i kunnskapen som finnes, og endre urett.