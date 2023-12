Trodde han kjøpte 850 gram kylling: – På grensen til svindel

Torsdag denne uken var Henrik Brattli Vold på butikken for å handle inn til middag. På menyen sto Butter chicken.

– Jeg er veldig nøye når jeg lager mat. Til dette måltidet trengte jeg akkurat 850 gram kylling, forteller Brattli Vold til TV 2.

Derfor røsket han med seg 850 gram skivet PRIOR-kylling på butikken, lykkelig uvitende om overraskelsen han skulle få seg senere samme dag.

– Da jeg veide kyllingen før jeg skulle tilberede den, viste vekta bare 760 gram. Men med emballasjen veide pakken 850 gram, forteller han.

PRIOR: Butter chicken-middagen ble ikke helt som tenkt. Foto: Privat

– Drittprovoserende

Brattli Vold legger til at han ikke fant noe informasjon om nettovekt på pakken.

– Dette er på grensen til svindel. Det er drittprovoserende at man kan holde på med slik markedsføring, sier han.



VEKT: Dette viste vekten da Henrik Brattli Vold skulle veie kyllingen. Foto: Henrik Brattli Vold / Privat

Han forteller videre at dette trolig er siste gang han kjøper PRIOR sine produkter.

– Ikke nok med at det er dyrtid og mange sliter med økonomien, så legger PRIOR inn en slik svindelkomponent i tillegg.

– Jeg hadde ikke all verdens tiltro til PRIOR fra før av, men dette er nok siste gangen jeg kjøper produkter fra den produsenten, sier han.



– Beklager

TV 2 har vært i kontakt med Nortura, som eier PRIOR. Selskapet skriver at produktene skal veie det som står på pakken, men at all kjøtt inneholder rundt 70 prosent vann fra naturens side.

– Noe av dette vil sive ut under lagring. Derfor legges en absorber i bunnen av pakken som tar til seg denne væsken, sier Matilda Aronsson, kommunikasjonsrådgiver i Nortura.

– Jo nærmere holdbarhetsdatoen man kommer, jo mer væske kan ha blitt absorbert og derfor kan produktet veie noe mindre.

LEGGER SEG FLAT: Nortura beklager hendelsen. Foto: Privat

Nortura aksepterer imidlertid kun et vektavvik på pluss-minus tre prosent.

– Dette tilfellet høres uansett mye ut. Pakken skulle blitt fanget opp i produksjon og tatt ut. At det ikke har skjedd, beklager vi selvsagt.

Hun foreslår videre at Brattli Vold kan ta kontakt med forbrukersenteret til Nortura for å bli kompensert for produktet.

– Dette er tilbakemelding vi ønsker sånn at vi kan ta det videre med fabrikken, sier hun.

– Ugreit

Økonomiprofessor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole mener tilfellet til Brattli Vold er interessant.

– Dette ser ugreit ut.

RÅD: Økonomiprofessor Frode Steen råder forbrukere til å veie selv for å være sikker på hva du får. Foto: Penelope Larsen / TV2

– Her utgjør jo forpakningens vekt tolv prosent av kyllingvekten. La oss si at kiloprisen på kylling er 183 kroner: Da betaler kunden 16,50 kroner for emballasjen.

Han sier videre at uriktig vekt på emballasjen kan fort bli problematisk for forbrukeren.

– Hvis du skal lage middag til hele familien og har fått feil vekt på varen, så kan jo det bli et problem, sier han.

Økonomiprofessoren legger imidlertid til at avvik kan skje, men råder kunder til generelt å følge med - og veie selv dersom nødvendig.



– Jeg har ingen grunn til å betvile det PRIOR sier, men kommer du hjem og har fått for lite produkt, må du kreve det du har betalt for.

