Trodde forfatter brøt seg inn i huset hans

HAUGESUND (TV 2): Flere ganger oppdaget Johny Vassbakk (52) at han hadde hatt innbrudd i huset sitt. Han mistenkte at forfatter Bjørn Olav Jahr hadde vært på ferde.

Men det hadde han ikke.

I 2019 fikk politiet den første indikasjonen på at de muligens hadde gjort et teknisk funn på strømpebuksa til Birgitte Tengs (17), som ble drept natt til 6. mai i 1995.

Ekspertene mente å kunne knytte dette til Johny Vassbakk.

Da iverksette politiet en topphemmelig etterforskning. De lyttet på telefonen hans, de satte opp et skjult kamera utenfor boligen hans, og de brøt seg inn alle steder han har oppholdt seg.

INNBRUDD: Politiet tok seg inn i sjøboden til Johny Vassbakk i Skudeneshavn. Foto: Thomas Mortveit / TV 2

Hensikten var å sikre mulige bevis mot ham.

En dag da Vassbakk kom hjem, la han merke til at noe var annerledes med dørhåndtaket på boligen hans.

Fant spiker på gulvet

Han pleide å vri håndtaket helt til høyre for å forsikre seg om at døra var låst, men da han kom hjem, sto håndtaket i en annen posisjon.

Neste gang la han en spiker i dørkarmen. Da han kom hjem, lå spikeren på gulvet, noe som indikerte at døra hadde blitt brutt opp.

Vassbakks viltkamera manglet også noen bilder, noe 52-åringen reagerte på.

I vitneboksen onsdag ble 52-åringen konfrontert med at han tidligere er domfelt for å ha overfalt kvinner, blotting og for innbrudd der han har stjålet dameklær.

– Det er noe jeg skjemmes av. Det skulle jeg gjerne ha ugjort. Det har fulgt meg hele livet, og jeg har blitt uglesett og utstøtt. Jeg beklager all påkjenning dette har vært for de fornærmede. Det er veldig beklagelig, sier Vassbakk.

FORKLARER SEG: Johny Vassbakk forklarer seg i retten onsdag. Tegning: Ane Hem / TV 2

Da han selv opplevde at folk var inne i huset hans i 2019, kjente Vassbakk selv på utrygghet, forteller han.

Tipset politiet om Jahr

Han trodde at det var forfatter Bjørn Olav Jahr som hadde vært på ferde i huset hans.

Jahr hadde både skrevet bok om Tengs-saken der han satte søkelyset på flere moduskandidater som ikke hadde blitt grundig etterforsket, deriblant Vassbakk.

Senere medvirket Jahr til en true crime-serie på TV 2 om samme sak.

I en av episodene reiste forfatteren hjem til Vassbakk i Skudeneshavn og konfronterte ham.

Vassbakk tok blant annet kontakt med en politimann som jobber i Kripos for å tipse om innbruddene og at han mistenkte Jahr.

– Det visste jeg jo om. Det har han sagt i et avhør også. Det har sannsynligvis vært en ganske sjelsettende opplevelse for ham. Da er det kanskje ikke unaturlig at han tenkte det, sier Jahr om det Vassbakk forklarte i retten.



– Hvordan synes du det var å høre ham forklare seg?



– Det var interessant. Jeg tenker at han fremstår mer aktiv nå enn han har gjort de to andre dagene, naturligvis i og med at det er han som nå skal i ilden.



Selv installerte Vassbakk kameraer utenfor boligen sin etter innbruddene.

FULGTE MED: Johny Vassbakk monterte kameraer for å følge med på hvem som kom og gikk i huset hans. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Fikk vite sannheten

Etter en lang etterforskning, ble Vassbakk pågrepet i sin egen bobil på Sørlandet i september i fjor.

Etter å ha sittet en stund i varetekt, fikk han etter hvert vite at politiet hadde etterforsket ham i det skjulte.

I rettssaken vil den skjulte etterforskningen være et tema, men etter det TV 2 forstår, har ikke de hemmelige politimetodene sikret beviser som vil bli brukt mot Vassbakk.