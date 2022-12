Trodde drømmen brast

Den 14 år gamle ukrainske flyktningen Alona Chorna har sluppet gjennom nåløyet.

Hun har kommet inn på ballettskolen Den Norske Opera og Ballett. I år danser hun i en av verdens største juleklassikere - Nøtteknekkeren.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Flyktet fra Kharkiv

Men veien dit var ikke selvsagt. Alona og moren Liudmyla flyktet fra den krigsherjede byen Kharkiv i Ukraina til Tyskland i april.

– Det er bombinger hele tiden. Det er verken lys, vann eller gass der. Skolene er stengt og leveforholdene er ikke holdbare, sier moren.

MOR: Liudmyla Chorna er moren til Alona. Foto: Truls Aagedal / TV 2

14-åringen har danset ballett siden hun var to år gammel, og har en drøm om å bli profesjonell ballettdanser.

– Alona har opptrådt på scenen siden hun var tre år gammel. Hun har danset mange solo-opptredener og forestillinger, blant annet på opera og ballett-teateret i Kharkiv, forteller moren.

UNGT TALENT: Helt siden Alona var liten har hun vært fast bestemt på å følge ballett-drømmen. Her opptrer hun i en dansekonkurranse som seksåring. Foto: Privat

Opptaksprøve fra flyktningmottak

Da familien måtte flykte, så det mørkt ut for ballettkarrieren. Men Alona nektet å gi opp på drømmen om å bli profesjonell ballettdanser.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Fra flyktningmottak i Tyskland sendte hun søknad, og gjorde digital opptaksprøve til den prestisjetunge ballettlinjen, som hun bestod. Som elev ved ballettlinjen er hun nå med i Nøtteknekkeren ved operaen.

Her er hun på scenen som en del av en drage i forestillingen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Jeg er veldig lykkelig for at jeg fikk denne muligheten. Jeg var med på Nøtteknekkeren hvert år i Ukraina. Det er tradisjon for meg, og en nyttårsfeiring uten Nøtteknekkeren kan jeg ikke forestille meg, sier Alona.

For ballettdanseren har den travle dansehverdagen fungert som terapi i en vanskelig tid på flukt fra krigen.

– Det har hjulpet meg, for når jeg danser tenker jeg ikke på problemene våre. Jeg føler meg bedre når jeg danser, sier Alona.

LIDENSKAP: 13 år gammel danset Alona som Wendy i Peter Pan ved ballett-teateret i Kharkiv. Foto: Privat

Fikk drømmen knust

Men etter en drøy måned ved skolen kom beskjeden som ville ødelegge hele ballettdrømmen. Alona og moren fikk bosetting i Nord-Aurdal, nesten tre timer unna Oslo og operaen.

Å flytte dit betyr slutten på hennes ballett-karriere.

– Hun kan ikke få den treningen hun er avhengig av. Akkurat det nivået hun er på nå er veldig avgjørende. Det er nest siste år før prøvedans for høyere utdanning i ballett. Da går det toget, sier ballettskolesjefen ved operaen, Knut Breder.

For Alona og moren var beskjeden fra myndighetene nedslående.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre hvis jeg må gi opp studiet. Jeg har jobbet for dette hele livet, og har ikke sett for meg et liv uten, sier Alona.

ENGASJERT: Ballettskolesjef Knut Breder har engasjert seg for at Alona og moren skal få fortsette ballett-utdannelsen ved Operaen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Ballettskolesjefen har engasjert seg i Alonas situasjon. Han peker på at det er en veldig krevende situasjon for et ungt menneske som fortsatt har familie i Ukraina.

– Hun har rømt fra en krig og brutt opp fra livet der. All usikkerhet rundt det å komme til et nytt sted, og så i tillegg eventuelt måtte avslutte en utdanning hun allerede har flere års bakgrunn i og ønsker å satse på, det er mye for et ungt menneske, sier Breder.

INSTRUKTØR: Alona får instruksjoner av pedagog Sandra Wiesner på Ruseløkka skole. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Hvis hun må flytte har hun ingen sjanse i dette yrket. Men mer enn det, tror jeg hennes mentale helse er i fare. Jeg har følelsen av at dette holder henne oppe etter det hun har opplevd, sier Sandra Wiesner, som er pedagog ved Ballettskolen.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), som bestemmer hvor flyktninger skal bosettes, opplyser at det ikke er uvanlig at flyktninger som bosettes må flytte fra området der de har vært etablert mens de har vært i asylmottak.

IMDI veier ulike hensyn, blant annet føringer fra regjeringen, informasjonen de har om den enkelte flyktningen og kapasiteten i kommunene.

– Det er nødvendig å ta hele landet i bruk og bosette i kommuner i alle landsdeler, sier direktør Libe Rieber-Mohn.

GOD STEMNING: På bakrommet er det god stemning mellom henne og ballet-venninnene. Men snart kan det være slutt på disse stundene. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Vanskelig

Klassevenninnene på skolen har tatt nyheten om at Alona må gi opp utdanningen tungt. På kort tid har de rukket å bli veldig nære.

– Det er veldig vanskelig å vite hva hun går igjennom, og relatere til det, men når du er så nære noen som har opplevd så mye traumatisk, kan vi virkelig føle smerten hennes, sier Ada Floten Teilman (14).

Venninnene er også en viktig støtte for 14-åringen.

– Siden vi måtte dra har jeg ikke sett vennene mine i Ukraina på veldig lenge. Det er veldig tungt, men endelig har jeg blitt kjent med nye folk som det er så kjekt å være med. Det vil være veldig tungt å måtte forlate dem, sier ballettdanseren.

FORTVILET: Venninnene er fortvilet over Alonas situasjon, og syns det er vanskelig å forstå hva hun går igjennom. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Moren Liudmyla skulle ønske datteren fikk en sjanse til å oppnå drømmen sin.

– Det er en fantastisk lærer her, og en fantastisk direktør. Det er helt tydelig at dette er en skole som vil hjelpe barna med å bli bedre til å danse. Jentene her er veldig hyggelige og de har et godt samhold, sier Liudmyla.

BEKYMRET: Under ballettreningen sitter moren i hjørnet og følger med på datteren. Bekrymret for hvordan fremtiden blir. Foto: Truls Aagedal / TV 2

TRIST SKJEBNE: Vennegjengen blir trist av å snakke om skjebnen til Alona. Det krever en stor gruppeklem. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Beskjeden

Men få dager etter at TV 2 snakket med Alona og vennene, kom det en uventet telefon.

IMDI har ombestemt seg. Alona og moren får bosetting i Oslo likevel.

– I enkelte saker kan det komme fram opplysninger og dokumentasjon i etterkant som kan gi grunnlag for ny vurdering og i noen tilfeller omgjøring av vedtak om bosettingskommune, sier Rieber-Mohn i IMDI.

SE VIDEOEN: Her forteller hun vennene at hun får bli i Oslo.

– Det betyr veldig mye for meg. Nå kan jeg fortsette å jobbe for å nå drømmen, sier en overlykkelig Alona.

– Jeg er veldig glad! Det viktigste er at Alona får gjøre det hun elsker. Jeg håper hun får danse mange forestillinger på Den Norske Opera og Ballett, sier Liudmyla.

– Dette er veldig bra. Nå kan vi alle puste ut, og Alona kan puste. Nå skal vi fortsette å jobbe hardt! sier Wiesner.

Drømmen har Alona helt klart for seg.

– Når jeg blir ferdig med å lære meg ballett, og hvis alt blir bra, kommer jeg til å reise tilbake til Ukraina og danse der, sier Alona.

KLART MÅL: Alona vil tilbake til Ukraina og danse der. Foto: Truls Aagedal / TV 2

SE TV-SAKEN HER: