– Trodde det var min restaurant som brant

BRANNSKADER: To hus ble totalskadet i torsdagens storbrann i Bergen. Adam Johansen ved Bergen Pizza priser seg lykkelig over at han fortsatt har en restaurant å drifte. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Daglig leder i Bergen Pizza, Adam Johansen, er overlykkelig over å kunne åpne som vanlig dagen derpå. Det kunne ha gått mye verre, sier brannvesenet.

Torsdag rykket store ressurser fra brannvesenet til Kong Oscars gate i Bergen sentrum, da det brøt ut storbrann i restauranten Potetkjelleren, like bak pølsekiosken Trekroneren.

To hus ble totalskadet, mens to personer ble utsatt for røyskader.

Likevel er Tommy Kristoffersen, leder i Bergen Brannvesens beredskapsavdeling, fornøyd med utfallet.

– Vårt krisescenario er jo at kvartalet kunne gått. Det jobbet vi hardt og iherdig for å unngå at skulle skje, og det har vi lyktes med denne gangen.

– Vi er veldig fornøyd med innsatsen som ble gjort blant mannskapene. Vi har gjort en kjempejobb, og potensialet var meget stort.

FARLIG: Innsats fra mange i brannvesenet kan ha avverget at enda mer gikk tap under torsdagens storbrann. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Sa han var veldig redd

Bergen Pizza ligger bare et par meter fra brannstedet.

Daglig leder Adam Johansen var ikke selv tilstede da brannen brøt ut, og trodde det var hans restaurant som sto i brann.

– Jeg fikk tak i en ansatt som var evakuert. Han hadde fått beskjed om å komme seg ut, og fortalte at han var veldig redd.

SKUMMELT: Mange fra brannvesenet var tilstede også dagen etter storbrannen i Bergen sentrum. Adam Johansen er glad for at Bergen Pizza kom fra dramatikken uskadet. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Johansen forteller at Bergen Pizza ble pusset opp for bare en uke siden. Utrolig nok har lokalet ingen skader.

– Vi er så glade for at vi kan åpne som vanlig i dag. Bergen Pizza er som familie for meg, og jeg har drevet det i syv år. Jeg har vært kjempeheldig, forteller Johansen, og viser hvordan det bare var to meter fra Bergen Pizza til de utsatte husene.

– Utrolig at ikke mer gikk tapt

Fredag var flere representanter fra Bergen Brannvesen på befaring ved brannområdet, sammen med avtroppende byrådsleder Rune Bakervik (Ap) og varaordfører Eira Garrido (SV).

– Det er jo bare helt utrolig at det ikke gikk flere hus eller andre ting tapt i denne brannen, og det er ene alene på grunn av det dyktige brannmannskapet vi har her i Bergen. De har nok en gang gjort en helt fantastisk innsats for byen vår.



UTSIKT: Rune Bakervik (Ap) og Eira Garrido (SV) fikk se de skadene etter brannen i Bergen sentrum. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Fra en lift høyt over hustakene, fikk politikerne se skadene brannen påførte hjertet av Bergen.

– Det er veldig sterkt å se. Når du ser det ovenfra, så ser du hvor tett ting henger sammen og at det bare er to hus … Det er ikke helt til å forstå, fordi det er så tett.

En person er siktet

Én person har status som mistenkt etter brannen, sier påtaleansvarlig Katrine Engelsgjerd Eikestad i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

RYDDES: Dagen etter storbrannen i Bergen var det fremdeles mange i sving, i området der to hus ble totalskadet. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Politiet jobber med flere hypoteser. Én av dem er at det kan ha skjedd noe straffbart som forårsaket brannen, sier hun til avisen.

– Jeg kan ikke si noe om personen med mistenktstatus nå, men vi kan utdype dette når etterforskningen er kommet noe videre.

Til BA sier Eikestad at politiet ikke mistenker at brannen er påsatt med vilje, men at det dreier seg om uaktsomhet.

SKADER: To hus er totalskadet, etter storbrannen i Bergen sentrum torsdag. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Foreløpig er ingen pågrepet i saken.