Lørdag var Svein Andre Svensli Rudi (32) på tur i Jotunheimen. Han er godt kjent i området. Det er her han har blitt en fjellentusiast.

Så begynte han å stusse. Nå var det noe som ikke stemte.

FJELLGLAD: Svein Andre Svensli Rudi er normalt glad på fjelltur, men synet av Glittertind ga humøret en annen tone. Foto: Anita Fjeld

– Hvor er Glittertind? Jeg sto ved Galdhøpiggen og visste at det var i den retningen jeg så. Men jeg fant ikke fjellet.

Det var et fjell han tenkte kunne være Glittertind, men det var så påfallende lite snø at det måtte være feil.

Men Svensli Rudi så korrekt.

Glittertind har blitt forvandlet. Den ikoniske iskanten er borte.

– Jeg kjente ikke fjellet igjen. Det er bare trist og vemodig, sier han.

NESTEN SNØFRITT: Dette var synet som møtte Svein Andre Svensli Rudi da han speidet etter det karateristiske snøkledde fjellet Glittertind. Foto: Svein A. Rudi

Fjellet er forandret

Forsker Liss Marie Andreassen var på tur i samme område som Svensli Rudi bare to dager i forkant.

Hun er isbre-forsker i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Synet som møtte henne ga en rar og vemodig følelse. Endringene er store og kommer raskt, sier hun.

– De siste årene har det slått meg. Hvor er Glittertind? Iskappen er blitt så liten at utseendet er endret, sier forskeren.

I 20 år har Andreassen målt isen ved Glittertind. Bare på to år ser hun en stor forskjell.

– Den var vakker

Svensli Rudi mener Jotunheimen har mistet noe pent nå som nesten all is er borte.

– Det var et vakkert fjell med iskappa. Når den blir borte, så er det ikke like vakkert. At smeltingen har gått så fort, gjør at man tenker ekstra, da med tanke på klimasituasjonen, forklarer fjellvandreren.

– Det har åpenbart smeltet fort de siste årene, for jeg var der på toppen i 2016, da var det mye snø der, sier han.

Dårlig år østafjells

Kort fortalt er det sommertemperatur og nedbør på vinteren som avgjør om breer vokser eller krymper.

I år var det lite nedbør og temperaturer over normalen på sommeren. Det gir mindre snø og is i Jotunheimen.

– Jeg har skuet over breene i Jotunheimen, og det er veldig lite snø igjen, særlig i øst. Jeg så at det fortsatt er is igjen i de to fonnene nær toppen av Glittertinden, men jeg ser at flere steiner på toppen kommer fram, sier forskeren.

TOPPEN: Det har vært store endringer bare på to år, og nå er det svært lite snø igjen på toppen. Foto: Liss Marie Andreassen

Klimaendringer

Ifølge Meteorologisk institutt vokste breene på 1990-tallet.

Den siste tida har det også vært vinter med mye nedbør, men likevel forsvinner mye av isen.

– Beregningene for fremtiden tyder på at snøsesongen blir kortere overalt, selv om vinterens maksimale snødybde kan øke enkelte steder i høyfjellet. Det kan tyde på at temperaturøkningen på sikt stort sett vil utkonkurrere nedbørsøkningen, forteller Jostein Mamen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

– Det er svært naturlig å koble dette til den globale oppvarmingen, som også gjør seg gjeldende i Norge, fortsetter han.

Positivt i vest

Utviklingen i isbreene varier lokalt. I år har det for eksempel vært mer snø vest i landet.

– Noen år får breene mer snø enn det smelter. I år har det for eksempel kommet mer snø enn det så langt har smeltet litt lengre vest, forteller Andreassen fra NVE.

– Den generelle trenden er helt klart at det minker. Det er store mengder med is. Flere steder er breene flere hundre meter tjukke, og det gjøres tiltak lokalt for å hindre smelting, sier hun videre.