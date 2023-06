Redd Barna avlyser et Pride arrangement i Bergen etter trusler. Både Venstre og MDG etterlyser svar fra Støre og Mehl. Erna Solberg er bekymret.

Høyre-leder Erna Solberg er bekymret over økt legitimering i sosiale medier av hets mot homofile. Hun kaller barnepride-avlysningen i Bergen for trist.

– Når det kommer trusler mot et barnearrangement, skjønner jeg at de må avlyse, men det er trist, bare trist, sier Høyre-leder Erna Solberg til VG.

Redd Barna opplyste torsdag at de avlyser et Pride-arrangement for barn etter flere trusler om trakassering og vold.

– Det er ekstremt trist. Jeg er bekymret over den økte legitimeringen vi ser i sosiale medier av hets mot homofile og andre grupper, sier Solberg.

Hun sier hun ikke kan gjøre annet enn å ta det til etterretning.

Vil ha svar fra justisministeren

Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik krever at justisministeren trygger pride-arrangementer.

– Dette er totalt uakseptabelt. Hva er galt med folk som ytrer trusler mot et arrangement for barn? Dette viser at vi åpenbart har holdningsproblemer i samfunnet på flere nivå, og viktigheten av pride er større en noen gang, sier hun til NTB.

Stortingsrepresentanten krever at myndighetene sørger for at slike arrangementer er trygge. Hun har sendt et skriftlig spørsmål og krever svar fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Jeg forventer at justisministeren kommer på banen og har en plan for hvordan norske myndigheter skal sikre at folk kan føle seg trygge når de deltar på pride-arrangementer i tiden fremover, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik.

Til TV 2 sier justisminister Mehl at hun undersøker dialogen mellom Redd Barna og politiet.

– Det er uakseptabelt at vold og trusler ødelegger for en feiring som skal handle om glede, mangfold og frihet. I tillegg rammer det barn. Jeg kjenner ikke til hvilken dialog som har vært mellom Redd Barna og politiet, og undersøker dette nå.



Videre sier hun at det er lokalt politi som har ansvar for å vurdere sikkerheten rundt konkrete arrangement.

UAKSEPTABELT: Justisministeren kaller det som har skjedd i Bergen for uakseptabelt. Foto: Ole Berg-Rusten

– Jeg har bedt politiet om å få klarhet i hvilke vurderinger som er gjort knyttet til dette arrangementet, og hvilken kontakt som har vært med Redd Barna.

– Støre må på banen



MDG krever at statsminister Jonas Gahr Støre tar grep etter at barnefestivalen under Bergen Pride er avlyst.

– Nå må Støre på banen. Det er hele regjeringens ansvar å sørge for at det er trygt å være skeiv i Norge, sier nestleder Lan Marie Berg i MDG.

– Dette føyer seg inn i rekken av avlysninger som har skjedd på vegne av skeive, igjen og igjen, på grunn av sikkerhetssituasjon. I fjor måtte Skeiv Ungdom avlyse sommerleiren sin, sier hun og påpeker at disse barna også er covid-generasjonen som ikke har hatt arrangementer siden 2020.

– Det er utrolig synd og helt uakseptabelt, særlig når det går utover skeive barn og familier, sier hun.

MDG mener politi over hele landet må få mer opplæring i hets og hatkriminalitet, og ikke minst mer ressurser til å følge opp det skeive miljøet.