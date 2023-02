– Trist at man må bekymre seg for dette nå

I fjor sommer begynte helsestasjonene i flere byer å legge merke til en urovekkende trend: Gonorésmitten skjøt til værs hos en uventet gruppe.

Forrige måned nådde smittetallene ny rekord, ifølge det nasjonale overvåkningssystemet for smittsomme sykdommer.

277 personer fikk påvist kjønnssykdommen gonoré i januar 2023. Det er det høyeste antallet på over 40 år.

– Dette kan vi ikke leve med, sier helsesykepleier Agnes W. Giertsen ved helsestasjon for ungdom og studenter i Bergen.

Forsøkte å advare

På sensommeren i fjor gikk Giertsen og andre kolleger ut i media og fortalte at trenden måtte snu. Det ser imidlertid ikke ut til å ha fungert.

– Vi forsøker å gå aktivt ut og informere fordi vi opplever at kunnskapen blant ungdom er dårlig i forhold til gonoré.

Hun forteller at mange forveksler symptomene med klamydia.

Men gonoréinfeksjonen kan gi langt verre komplikasjoner enn klamydia, spesielt for unge jenter.

Det du kanskje ikke visste om gonoré: Det behandles med antibiotika gitt som en engangsdose i sprøyteform. Symptomer forekommer sjeldent hos kvinner, og forveksles ofte med urinveisinfeksjon, sopp eller klamydia. Den eneste sikre beskyttelsen er bruk av kondom. Smitterisikoen for gonoré ved ubeskyttet sex er 70 prosent, mens klamydia ligger på 20 prosent. Bakterien utvikler svært lett antibiotikaresistens, og det er derfor viktig at ikke for mange må behandles med kur. Kilde: FHI og Sex og samfunn

– Det forårsaker sykdommer både hos jenter og gutter, men hos jenter er det alvorlig bekkeninfeksjoner som kan gi sterilitet vi er bekymret for, sier Giertsen og legger til:

– Hvis dette får fortsette, kan vi få en ny bølge med infertilitet hos kvinner.

Må oppdages

Tidligere har kjønnssykdommen vært vanlig blant menn som har sex med menn, men det siste halvåret har man sett en kraftig økning blant unge jenter.

Lege ved Sex og samfunn, Trine Aarvold, forteller at de kun hadde 25 kvinnelige pasienter med påvist gonoré i hele 2022.

BEKYMRET: Trine Aarvold er lege ved Sex og Samfunn og ser stadig flere smittetilfeller. Foto: Thea Enerud Ødegården / TV 2

I løpet av årets første måned, har de allerede hatt 11 kvinner. Altså nesten halvparten så mange på én måned, som på ett helt år.

– Det er trist at unge må bekymre seg for dette nå. Gonoré kan gi alvorlige komplikasjoner, så det må oppdages. Vi er bekymret for at de unge ikke oppsøker hjelp og får testet seg, sier Aarvold.

Mye tilfeldig sex

Folkehelseinstituttet (FHI) følger nå utviklingen tett.

– Vi er absolutt bekymret. Vi hadde nesten 300 tilfeller i januar i år. Det er det høyeste på over 40 år, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen ved FHI.

Han forklarer at høysesong for seksuelt overførbare infeksjoner vanligvis er om sommeren, og at disse tallene er overraskende å se i januar.

– Det er mye tilfeldig ubeskyttet sex og smittsomheten er veldig høy når det gjelder gonoré, sier Nilsen som også tror juleferien kan ha påvirket tallene.

Smitten sirkulerer mest blant de unge på videregående, høyskoler og universiteter.

Klar oppfordring

Nå kommer FHI med en klar oppfordring.

– Det å få ut kondombudskapet er det viktigste. Nesten all smitte skjer i møte med ny eller tilfeldig partner. Hadde de bare brukt kondom da, så hadde mye vært gjort.