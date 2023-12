– Trist at folk må tigge om mat til jul

I en gymsal i Knarvik står 359 matkasser på rekke og rad. Det ligner på nødhjelp man ser i u-land, men det er i Norge.

– Her er det litt poteter, saft, hakkede tomater, brunost, rosiner og litt smågodt, sier omsorgsleder Signe Wingaard i Nordhordland Røde Kors.

Hun er en av flere titalls lokale ildsjeler, som i årevis har jobbet for å få butikker og privatpersoner til å donere gaver og mat til de trengende.

I løpet av helgen skal alle matkassene leveres ut til familier og enslige som lever på fattigdomsgrensen.

– Denne gangen klarte vi å skaffe nok kasser til alle, men vi er veldig bekymret fordi pågangen har økt så voldsomt.

GYMSAL: – Vi har egentlig for liten sal, sier frivillig Inger Morken Ellingsen. Alt fordeles og sendes ut til de som har behov. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Reagerer på renteheving

I år kom det hundre flere forespørsler enn i fjor, og nå er smertegrensen nådd.



– Vi hadde egentlig ikke råd til alle som ba om hjelp, men heldigvis fikk vi inn ekstra penger fra gavmilde givere i etterkant.

– Hva skyldes pågangen, tror du?

– Det er nok renten og alle prisene som har økt. De som har store lån får problemer, men uansett tenker jeg det er trist at noen må tigge om mat i Norge. Det skulle ikke vært nødvendig, sier Wingaard.

Når TV 2 er på besøk, kommer nyheten om at Norges Bank setter opp renten nok en gang.

– Det er ille. Jeg tenker på de stakkars familiene dette går ut over, sier Margareth Fjeldsbø, som er en av de frivillige.

ORGANISERER: Frivillig Margrethe Fjeldsbø og Inger Morken Ellingsen (t.v.) fordeler gaver i ulike poser. Det er mye å holde styr på. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache begrunnet rentehevingen med et ønske om å dempe den høye prisveksten.

I tillegg til matkassene, har lokallaget også fått inn mange gaver i form av leker, klær og andre ting som kan være kjekt for barn og voksne. Alt fordeles etter typen husholdning.

– Dypt urovekkende

Røde Kors er kjent for å hjelpe mennesker i nød, verden over. Selv om Norge er et velstående land, følger de nøye med på hvordan det går med norske husholdninger også.

Nå ser de at mange sliter.

En helt fersk Opinion-undersøkelse TV 2 har fått tilgang til, viser at hele én av fem enten har gått sulten til sengs, sløyfet måltider eller spist mindre på grunn av dårlig råd.

– Dette er dypt urovekkende tall som ikke hører hjemme i Norge i 2023. Dette betyr at vi alle kjenner noen som sliter nå, og at dyrtiden allerede har satt dype spor her hjemme, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors.

MEDFØLELSE: Generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors sier det er hjerteskjærende å høre historiene fra lokallagene, om folk som sulter. Foto: Lage Ask / TV 2

– Ren humanitær hjelp

Nå slår Røde Kors fattigdomsalarm i Norge.

I likhet med lokallaget i Nordhordland, kommer det nedslående rapporter fra andre lokalforeninger også.

De forteller om ungdommer som oppsøker Røde Kors utenfor åpningstiden for å spørre om mat, foreldre som ber om penger til å kjøpe dyner, og unge som spør om å få med seg pledd hjem fra aktivitetshus fordi det er kaldt hjemme.

– Vi og andre organisasjoner må nå drive ren humanitær hjelp her i Norge, sier generalsekretæren.

Hun sier organisasjonen har vært nødt til å skalere opp matserveringene fordi frivillige blir nedringt av fortvilede mennesker.

– Mange er rett og slett sultne og forteller om hjerteskjærende utfordringer, sier Bergh og legger til:

– Vi har sagt før at samfunnet svikter de med aller minst penger, men den sosiale krisen stadig flere nå opplever sender et kraftig signal til oss alle, både organisasjoner og politikere: Tiltak for å endre utviklingen må på plass, sier generalsekretæren.

REGNEARK: Omsorgsleder Signe Wingaard er tidligere økonomisjef, og holder styr på all maten og alle gavene som skal fordeles. – Jeg får god bruk for erfaringen min nå, sier hun. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Tragedier på nært hold

Tilbake i gymsalen i Knarvik, er omsorgsleder Wingaard forferdet av at enkelte sulter i julen.

– Det er helt forferdelig. Det er ille at det skjer. Vi som jobber med å samle inn gaver gjør dette med glede, men de som kjører rundt ser tragediene. De som styrer burde sett hva vi holder på med her.

– Hva tenker du styresmaktene bør gjøre?

– Jeg syns de bør se på matprisene, rentene og de tingene som gjør at folk må tigge om mat og gaver til jul. Vi som samler inn gjør jo dette med store glede, men de som kjører rundt med kassene ser tragediene.