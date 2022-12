– Trist å få en slik beskjed rett før jul

Saltdalshytta i Nordland er en av landets største hytteprodusenter.

Økte renter, høye strømpriser, høy inflasjon og dystre fremtidsutsikter har gjort at salget i 2022 har stupt.

– Det er vanskelige tider. I år har vi stort sett bygget hytter på kontrakter som ble inngått i 2021, sier Kenneth Strømsnes, fabrikksjef hos Saltdalshytta.

Det er over en halvering i omsetningen, og nå kommer oppsigelsene.

– Vi må ta grep og sette en organisasjon som er tilpasset markedet fremover, sier Strømsnes.

FÆRRE NYBYGG: Salget av nye hytter gikk med med 57 prosent fra første januar til oktober sammenlignet med samme periode i fjor. Foto: Saltdalshytta

Saltdalshytta har rundt 270 ansatte.

Rundt 80 av disse holder til ved fabrikken Rusånes som ligger i Saltdal kommune i Nordland.

– Vi skal redusere med i underkant av 30 årsverk. Noen går av med pensjon, og noen kontrakter opphører, sier Strømsnes.

Merkes godt i kommunen

Nedbemanningsprosessen startet allerede for noen uker siden. Nå er man i sluttfasen, skriver Avisa Nordland.

– Jeg anslår at det blir i underkant av 15 ansatte som må sies opp, sier Strømsnes til TV 2.

At oppsigelsene sendes ut nå, blir ekstra tøft for mange.

– Det er trasig å få en slik beskjed uansett når det er på året. Ekstra tøft blir det å få oppsigelse rett før jul. Det beklager jeg på det sterkeste, sier Strømsnes.

FÆRRE ANSATTE: Fra neste år vil det bli langt roligere på produksjonslinjen til Saltdalshytta. Foto: Saltdalshytta

Det bor i underkant fem tusen i Saltdal kommune, da merkes det godt at 30 årsverk forsvinner.

– Dette er fryktelig trist. Jeg har visst om denne nyheten en liten stund. Det er mange utfordringer vi står i nå, sier Rune Berg, ordfører (Sp) i Saltdal kommune.

Han kjenner personlig en del av de som nå mister jobben.

– Det er ikke bra det som skjer. Dette er også arbeidsplasser og en merkevare som vi er utrolig stolt over. Det er rett og slett fryktelig trist, Rune Berg.

– Vi får håpe at markedet snur, men nå ser det ikke lovende ut. Vi får prøve å være optimismer, sier Berg.

NEDGANG : Salget av nye hytter har stupt som følge av den økonomisk usikkerheten i verden. Ved fabrikken til Saltdalshytta i Nordland vil det bli færre i jobb neste år. Foto: Saltdalshytta

Skjedde raskt og brutalt

Hos konkurrenten Tinde Hytter i Ringebu i Gudbrandsdalen er det også dystre tider.

Selskapet har allerede gjennomført flere oppsigelser.

BRUTALT: – Nedgangen i salget av nye hytter skjedde raskere enn forventet, sier Audun Skattebo, administrerende direktør i Tinde Hytter. Foto: Tinde Hytter

– Det blir i hvert fall mellom 50 og 60. Vi begynte allerede i oktober med den prosessen. Det berører alle avdelinger i selskapet, sier Audun Skattebo, administrerende direktør i Tinde Hytter.

– Ble det plutselig bom stopp i hyttebyggingen?

– Ja, jeg vil si det. Vi var klar over at det ville flate ut, eller gå ned etter pandemien. At det skulle skje så brutalt og raskt så vi ikke komme, sier Skattebo.

Salget av nybygde hytter har gått ned med 57 prosent i perioden januar til oktober i år, sammenlignet med samme perioden i fjor.

– Tar du salget bare siste måned, er det ned 70 prosent, forteller Bjørn-Erik Øye, senioranalytiker hos Prognosesenteret.

– Hyttedrømmen er ikke død, men utsatt på grunn av all usikkerheten. Blir det bedre eller verre? Det er det folk lurer på nå, sier Øye.

Rammer oss hardt

Spesielt er det stor usikkerheten rundt høye strømpriser og hvilke kompensasjoner man får.

HYTTESVIKT: På fabrikken til Saltdalshytta på Rusånes, bygger man blant annet moduler til nye hytter. Foto: Saldalshytta

– Det er en del rotete kommunikasjon fra Regjeringen på dette temaet. Folk vet ikke hva de skal forholde seg til, og da blir mange som er usikre, sier han.

– Hvor lenge vil den spesielle markedsutviklingen vare?

– Salget av nye hytter rammes hardt. Flere kjøper brukt i stede for nytt. For de som eier hytter sitter det langt inne å selge nå, sier Øye.

– Men har produsentene tid til å vente?

– Nei, de har ikke det. Derfor er utviklingen dramatisk for de fremover, forteller senioranalytikeren.

Både hos Saltdalshytta og Tinde Hytter på Ringebu er det lite optimisme å spore med tanke på 2023.

– Det er ingen bedring å spore i markedet, dessverre. Folk er tilbakeholden med tanke på den økonomiske situasjonen de står i, sier Kenneth Strømsnes, fabrikksjef hos Saltdalshytta.

Det er ikke fare for konkurs hos verken Saltdalshytta eller Tinde Hytter.

– Nei, det er det ikke. Det er ikke krise, men det blir nok en tøff periode på noen år med lite bygging fremover, sier Audun Skattebo, administrerende direktør i Tinde Hytter.