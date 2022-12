Trippelepidemien herjer på sykehusene: – Utfordrende

Det piper fra maskinene inne på intensivavdelingen på Bærum sykehus.

Akkurat nå er det helt fullt.

De som blir innlagt her, er kritisk syke og trenger kontinuerlig hjelp.

Avdelingsoverlege Vibecke Sørensen sier at de først og fremst merker det på antall innleggelser.

– Men det er totalsituasjonen med både et høyt antall pasienter på sengeposten og på intensivposten som gjør at det blir krevende, sier Sørensen til TV 2.

MANGE SYKE: Avdelingsoverlege Vibecke Sørensen sliter, da mange av hennes ansatte er syke. Det gjør bemanningen krevende. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Trippelepidemi herjer

Det er blandingen av et økt antall pasienter, kombinert med stort sykefravær blant de ansatte som gjør situasjonen krevende.

– Da blir det færre ansatte som skal håndtere flere pasienter. Det blir en hektisk situasjon, sier Sørensen.

De får støtte fra assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Utfordringen for norske sykehus, og også kommunehelsetjenesten, er sykefravær blant ansatte. Det kombinert med mange innleggelser er utfordrende, sier han til TV 2.

Men Bærum sykehus er langt i fra alene. En trippel virusepidemi herjer nå i Norge.

Influensa, korona og RS-infeksjoner øker for hver dag som går, det samme gjør antall pasienter som trenger hjelp på sykehus.

– Spesielt

Ifølge FHI har innleggelsene på norske sykehus doblet seg på bare én uke. Tallet er betydelige høyere enn det man så før pandemien.

– De fleste sykehus i Norge tilpasser driften etter influensasesongen, og det er normalt på denne årstiden. Det som er spesielt nå, er at i tillegg til influensa har vi covid-19 og andre luftveisinfeksjoner. Vi har nå over 2000 innleggelser per uke, bare med luftveisinfeksjoner. Det er ganske mye, sammenlignet med tidligere år, sier Nakstad.

TØFT: Situasjonen på norske sykehus er utfordrende i disse dager, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. De følger nøye med på belastningen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Etter to krevende og svært hektiske år med pandemi, innrømmer de ansatte ved Bærum sykehus at de kunne trengt en litt roligere jul.

– Vi er motiverte, og skal håndtere dette best mulig. Men noen er litt bekymret for økt sykdom, spesielt blant personalet, som gjør at det er få ansatte å dele vakter på, sier avdelingsoverlege Sørensen.

Overvåkes til en hver tid

Selv om de er slitne, understreker hun at de finner løsninger.

– Men det er økende belastende når man har stått i det såpass lenge, og ikke ser helt at de nye ressursene kommer til.

Inne på et av rommene på intensivavdelingen ligger det to pasienter. De er begge koblet til maskiner som hjelper de med å puste.

PUSTEHJELP: I en seng på intensivavdelingen på Bærum sykehus ligger en kritisk syk pasient. Vedkommende må få hjelp til å puste. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Det er faglig forsvarlig hektisk, og vi hjelper hverandre på sengepost og intensivavdeling og via de andre sykehusene i Vestre Viken, sier intensivsykepleier Inger Bjella Stavn til TV 2.

– Hvordan føles det å gå inn i nok en hektisk jul?

– Vi skulle ønske at det ikke var sånn. Men nå er vi blitt gode på det og vant til det, og det stresser oss ikke like mye som det gjorde for noen år siden, sier hun.

PUST I BAKKEN: Avdelingsoverlege Vibecke Sørensen og intensivsykepleier Inger Bjella Stavn tar en liten pust i bakken mellom slagene. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Forverret situasjon

Ifølge avdelingsoverlegen er det en miks av pasienter som legges inn med luftveisinfeksjoner.

– Det er mange eldre som blir syke, også er det pasienter som har andre sykdommer eller nedsatt immunforsvar. De er kanskje litt eldre og sykere i bunnen, enn det vi så i begynnelsen av pandemien. Men det er også unge og rimelig friske personer som kan bli syke av de virusene som herjer nå, sier Sørensen.

Bærum sykehus er ett av mange norske sykehus som de siste dagene har besluttet å heve beredskapen til grønt nivå.

– Det er nettopp for å være forberedt, og for å legge de planene som vi må for å møte en eventuelt forverret situasjon. Men foreløpig går alt som normalt.

Tydelig oppfordring

Til tross for at smitten herjer og innleggelsene skyter i været, mener ikke Sørensen at det er tiden for å innføre noen tiltak.

– Vi har levd under ganske harde og strenge tiltak over tid, og nå er det et varierende virusbilde man ser. Det er de vanlige hygieniske tiltakene man må passe på, på individnivå. Noen nasjonale tiltak ser jeg ikke tidspunktet for nå, sier hun.

Avdelingsoverlegen har en tydelig oppfordring til folk nå før jul:

– Hvis man føler seg syk, unngå å oppsøke forsamlinger og unngå å gå i julebesøk. Spesielt i forhold til sykebesøk her, så er det fint om man unngår det hvis man har symptomer på influensa eller andre luftveissykdommer.