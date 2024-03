Trippeldrapet i Ål: Dette vet vi om den siktede tobarnsfaren

– Den siktede mannen er fullstendig ukjent for politiet fra tidligere, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til TV 2.

Lørdag ettermiddag fikk politiet melding fra en person som var bekymret. Årsaken var at datteren i den aktuelle familien ikke hadde møtt til en avtale.

Politiet reiste i 15-tiden ut til familiens bolig på Torpo i Ål kommune, der de har bodd i nesten 20 år.

For politiet fremsto det som at ingen var hjemme.

LITEN BYGD: Det bor omtrent 400 mennesker på Torpo i Ål kommune. Foto: Erik Edland / TV 2

Samtidig forsøkte politiet å spore opp de fire personene som bodde på adressen. Etter fem timer sto de fremdeles uten svar.

Da besluttet politiet å ta seg inn i huset, der de fant fire døde mennesker.

Interessert i våpen

Mandag ettermiddag opplyser politiet at alle funn så langt tyder på at faren i huset har skutt familien sin mens de sov.

Deretter har han trolig tatt sitt eget liv.

SENDT TIL OBDUKSJON: Søndag hentet politiet de fire døde menneskene ut av boligen. Foto: Erik Edland / TV 2

Den drapssiktede mannen har flere skytevåpen lovlig registrert på seg. I sosiale medier har han publisert bilder av jaktvåpen.

Politiadvokat Svane Mathiassen sier til TV 2 at de fant flere våpen på adressen. De mener å vite hvilket som er brukt i forbindelse med drapene.



– Det er ingen tegn til kamp på åstedet, og funnene på åstedet gjør politiet sikre på hvem som er gjerningspersonen, sier hun.

– Hyggelig, blid og glad

TV 2 har snakket med Bjørn Rygg, som bor i området og kjente både faren og moren i den aktuelle familien.

– Han var stille og rolig, men veldig hyggelig, blid og glad. Jeg kjente han blant annet litt gjennom idrettslaget her i bygda, sier han.

På sosiale medier har mannen delt mange bilder av familien sin.

Offentlige registre viser at den drapssiktede faren var aktiv i det lokale idrettslaget i flere år frem til 2015.

Han har også hatt styreverv i en forening som driver med bobiler, og i et selskap som driver med eiendomsforvaltning.

TV 2 vet at den siktede mannen har jobbet i mange år i en bedrift i en nabokommune. Hans ledere har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Ber om helsehistorikk

Politiadvokat Svane Mathiassen opplyser at politiet har en formening om omtrent hvor lang tid det har tatt fra det første drapet til gjerningsmannen drepte seg selv.

Foreløpig ønsker de ikke å si noe om det.

– Forhåpentligvis vil den endelige obduksjonsrapporten gi noen tydeligere svar, sier Svane Mathiassen.

MØTTE PRESSEN: Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen leder etterforskningen av drapene i Ål. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det er allerede gjennomført en rekke avhør i saken, i tillegg til rundspørringer i området.

I de kommende dagene vil flere naboer, venner, kolleger og andre som kjenner de involverte, bli kalt inn til avhør.

Svane Mathiassen bekrefter også at de vil forsøke å innhente siktedes helsehistorikk, for å se om det kan kaste lys over motivet for den påståtte handlingen.

Har fått advokat

Den siktede mannen har fått oppnevnt advokat Sidsel Katralen som forsvarer.

– Min oppgave som forsvarer i saken er en kontrollfunksjon. Jeg tenker det er naturlig at politiet står for kommunikasjonen og informasjonsflyten på nåværende tidspunkt. Jeg er også pålagt taushetsplikt hva gjelder alle sakens dokumenter, sier Katralen til TV 2.

FORSVARER: Advokat Sidsel Katralen, her under Eirik Jensen-rettssaken i 2019, er oppnevnt som forsvarer for en drapssiktet mann som antas å ha tatt sitt eget liv. Foto: Heiko Junge / NTB

Hun sier at hun vil følge etterforskningen tett og vurdere om det er konkrete etterforskningsskritt som hun vil be politiet om å gjøre.

– Men det viktigste nå er hensynet til de etterlatte og at de blir fulgt opp på en best mulig måte, sier Katralen.