Trine (34) ble funnet drept i Oslo

– Man har det jo ikke bra etter en sånn beskjed, sier Tom Wagelid (40), til TV 2.

Han er broren til kvinnen som ble funnet død i en leilighet på Grünerløkka i Oslo natt til mandag.

Det var Trine Wagelid (34) som ble funnet død, bekrefter broren.



– Det var et stort sjokk å få vite at min kjære søster har gått bort, og at hun ble drept i Oslo, forteller han.

Ságat omtalte saken først.



Settes i varetekt

En mann i slutten av 20-årene er siktet for drap etter hendelsen. Politiet har opplyst at den siktede og Trine har vært venner gjennom mange år.



Den siktede meldte selv fra til politiet om drapet, og har erkjent straffskyld.

Han blir varetektsfengslet i fire uker, med brev og besøksforbud.

Han underlegges også full isolasjon og medieforbud i de første to ukene.

Har fått lite informasjon

Wagelid understreker at han har svært lite informasjon om drapet.

– Politiet har sagt at jeg vil bli holdt løpende orientert, og jeg forholder meg til det.

Han forteller at de etterlatte har fått god oppfølging fra kommunen der de bor.

– De har vært veldig behjelpelige, sier han.

Wagelid vil ikke spekulere i hva som har skjedd, eller hvorfor søsteren ble drept.

ÅSTEDET: Politiet satte i gang undersøkelser i leiligheten etter at siktede meldte om drapet. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Forferdelig

Wagelid, som bor i Finnmark, forteller at søsteren flyttet til Oslo for rundt 20 år siden. Men de to eneste søsknene holdt fortsatt jevnlig kontakt.

Wagelid møtte søsteren sin sist i fjor, under begravelsen til faren deres.

– Det er forferdelig, særlig siden det skjer så kort tid etter vi mistet faren vår, sier han.