Trettebergstuen: – Jeg er fortsatt selv i tvil om jeg er inhabil

I slutten av juni gikk en gråtkvalt Anette Trettebergstuen av som kultur- og likestillingsminister, etter å ha innrømmet alvorlige feil knyttet til egen habilitet. Hun oppnevnte og foreslo tre forskjellige venner til styreverv.



– Dette har også skjedd etter advarsler fra departementet, sa Jonas Gahr Støre under sin pressekonferanse samme dag som Trettebergstuen trakk seg,

Mandag gikk Trettebergstuen i rette med Støres forklaring i DN, og avviste at hun fikk advarsler. Hun mener hun fulgte vanlig praksis i Kulturdepartementet.

Til TV 2 sa Støre det følgende om DN-saken mandag:

– Jeg har lest dette litt overfladisk, jeg har ikke hatt tid til å lese det, jeg vil ikke kommentere det, men det er feil.

– Vi er opptatt av å få fram realitetene i denne saken, hva det har handlet om, og hvorfor det var nødvendig å trekke den konklusjonen som var. Jeg har ingen annen interesse enn å gå etter det, sa Støre.

Nå har Trettebergstuen sendt sin redegjørelse knyttet til egne habilitetsbrudd til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Også der går hun ut mot statsministerens forklaring.

Ikke advart

I brevet skriver hun det følgende:

«Gitt at det gjennom ulike saker i media har fremstått som om jeg har blitt advart om at denne forståelsen er feil, og at jeg har blitt advart mot å foreslå navn jeg er inhabil overfor, ønsker jeg også å presisere at det ikke er tilfellet. Verken jeg eller noen andre i politisk ledelse har blitt advart mot dette.»

Videre skriver hun at hun selv er fullt ansvarlig for å sette seg godt nok inn i regelverket, og å følge en praksis som er i tråd med regelverket.

«Det har jeg ikke gjort, og derfor har jeg også tatt konsekvensen av disse feilene og gått av.»

FEIL: Jonas Gahr Støre sier han ikke vil kommentere Trettebergstuens uttalelser, men sier samtidig at de er «feil». Foto: Jonas Been Henriksen / NTB

Usikker på inhabilitet

Fire måneder etter at hun gikk av er hun i tvil om hun faktisk var inhabil i en av utnevnelsene.

– Jeg er fortsatt selv i tvil om jeg er inhabil, altså om jeg har den tilstrekkelige nærhet overfor henne slik habilitetsreglene forutsetter, skriver tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) om sin relasjon til Renate Larsen.

Trettebergstuen oppnevnte Larsen til styremedlem i Den Norske Opera & Ballett juni 2023. Relasjonen mellom dem beskrives på denne måten i regjeringens pressemelding om statsrådens avgang:

Larsen og Trettebergstuen møttes for første gang i et bryllup i 2016 og begynte å omgås fra 2018. De er med i en vennegjeng på fem personer som møtes to-tre ganger i året og har jevnlig dialog.



Ifølge Trettebergstuen er ikke Larsen en av hennes nærmeste venner. Først vurderte hun seg habil overfor Larsen, men konkluderte med at hun er inhabil etter bistand fra embetsverket.

Høyre: – Veldig interessant

Habilitetssaken ble sendt til Riksadvokaten, av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Trettebergstuens sak er bare en av en rekke saker som ligger på komiteens bord.

I november må den avgåtte kulturministeren møte til høring i komiteen. Det samme må Erna Solberg (H), Jonas Gahr Støre (Ap), Ola Borten Moe (Sp), Tonje Brenna (Ap) og Anniken Huitfeldt (Ap)



– Kontrollkomiteen undersøker rutinene i departementene. Da er det viktig å få fastslått fakta om hva som skjedde, sier kontrollkomiteens leder, Peter Frølich (H).

– Opplysninger som dette er veldig interessante, men jeg vil avvente svarene som Støre og Trettebergstuen gir i høringen før jeg gir ytterligere kommentarer.

UNDERSØKER RUTINER I DEPARTEMENTENE: Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Peter Frølich, fra Høyre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Også Venstres representant i kontrollkomiteen synes Trettebergstuens svar er oppsiktsvekkende.

– Dette er en rekke overraskende opplysninger, og det nyanserer bildet en del mer enn det som kom frem i pressekonferansen innledningsvis, både fra statsministeren og fra Trettebergstuen selv, sier Grunde Almeland (V).

Almeland forteller at dette er en del av poenget med at kontrollkomiteen har denne prosessen og ber om redegjørelser. For å komme til bunns i det som faktisk har skjedd.

– Jeg merker meg at statsministeren legger vekt på at Trettebergstuen har fått advarsler og at det var viktig for ham å få fram i sin pressekonferanse da Trettebergstuen gikk av som statsråd.

– Dette er noe kontrollkomiteen må stille han spørsmål om når vi skal møte han i den muntlige høringen 7. november.



