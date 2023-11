Treningspillen kan bli verdens mest solgte legemiddel

ILLUSTRASJONSBILDE: Å ta en pille i stedet for å trene, kan kanskje høres fristende ut. Det er nettopp det forskerne driver å utvikler nå. Foto: Erik Edland / TV 2

Å ta en pille i stedet for å trene høres for godt ut til å være sant. Men det trenger det ikke nødvendigvis å være.

Det er sikkert mange som har tenkt tanken under en svett treningsøkt:

Hvis jeg bare kunne tatt en pille, i stedet for å løpe intervaller, så hadde det vært en liten drøm.

– Finnes det en lettvint vei, så er brorparten av oss veldig interessert i å ta den snarveien, sier forsker ved Norges idrettshøgskole Truls Raastad.

ADVARER: Blir treningspillen en realitet, kan det være lett å tenke at vi aldri mer trenger å trene. Det er ekspertene raske med å advare mot. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Mus og mennesker

Og får forskerne som de vil, så kan dette faktisk bli en realitet. Raskere enn man kanskje kunne trodd.

– Dette er kjempespennende, sier Ole Petter Hjelle.

Han er lege og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, men best kjent under navnet «Treningslegen».

LANGT UNNA: Treningspillen er fortsatt langt unna, men lege Ole Petter Hjelle er positiv til forskningen som er gjort. Foto: Høyskolen Kristiania

– Det forskerne har gjort, er at de har klart å isolere noen av effektene vi får av trening, og puttet det inn i en pille, forklarer Hjelle.

Forskere fra flere land har, ifølge foreløpige studier som er publisert, klart å finne et kjemisk stoff som stimulerer prosessene man får ved å trene.

– Man har funnet ut at dette gir treningsgevinst, man får mer utholdende muskulatur, økt kondisjon og redusert vekt, sier Hjelle.

Foreløpig er forsøkene gjort på mus.

– At dette fungerer hos mus, er det ingen tvil om. Mennesker og mus har veldig likt DNA, så sannsynligvis vil det ha samme effekt på oss også.

ILLUSTRASJONSBILDE: Foreløpig er treningspillen kun prøvd på mus. De har imidlertid fått mye bedre kondis etter å ha knasket på treningspillen. Foto: Jeff Roberson / AP / NTB

– Positive gevinster

Når man skal begynne å teste legemiddelet på mennesker er ikke kjent. Det vil si at en potensiell treningspille ligger en god del år frem i tid.

Men at Hjelle er positiv, det er det ingen tvil om.

– Det positive ved en slik pille, er at man kan hente ut mange positive gevinster hos folk som av forskjellige årsaker ikke får trent. For eksempel hos eldre, kronisk syke pasienter eller personer med ryggmargsskader.

ILLUSTRASJONSBILDE: Mads Hansen sa det best: «Gidder ikke trene, for jeg kan operere». Får forskerne som de vil, kan man kanskje bytte ut operasjon med en treningspille. Foto: Erik Edland / TV 2

Mens forskerne har isolert noen få mekanismer som inntreffer ved trening, understreker Hjelle at det sannsynligvis er tusenvis av ting som skjer når vi trener.

– Mestringsfølelse og bevegelsesglede vil du aldri kunne få av en pille. Så uansett hvor bra dette legemiddelet er, vil den aldri kunne erstatte gevinsten av å bevege seg.

Han får støtte av Raastad ved NIH.

– Hvis du skulle hatt en vellykket pille for trening, så måtte den ha hatt effekt på treningsatferden vår, slik at man trener mer. Ikke bare en pille som påvirker en av de kjemiske signalene vi får ved trening.

– Problematisk

Det er imidlertid ikke bare positivt at vi potensielt kan få tilgang til en treningspille om noen år.

– Hvis folk slutter å bevege seg fordi man får alt i en pille, så er det problematisk, sier Hjelle.

Han påpeker at vi mennesker ofte velger minste motstandsvei.

– Hvis vi ser at vi kan gå ned i vekt, og komme i god fysisk form ved å ta en pille, så er det klart at noen vil gjøre det.

Men treningslegen har en klar beskjed til de som tenker å legge joggeskoene på hylla etter å ha lest denne artikkelen.

– Jeg tror jeg vil helle kaldt blod i årene til de som ligger på sofaen og tenker at man skal vente til pillen kommer. For det kan være veldig lenge til.

Mange snubletråder

Det er heller ikke sikkert at pillen i det hele tatt blir godkjent.

For det er ikke lett å avdekke hvorvidt bruken av denne pillen vil føre med seg uakseptable bivirkninger når man tester på mus.

– Det er mange snubletråder frem til man har et ferdig legemiddel, sier Hjelle.

SKEPTISK: Professor ved Norges idrettshøgskole Truls Raastad er skeptisk til en potensiell treningspille. Foto: NIH

Det er Truls Raastad ved NIH enig i.

– Det er sannsynligvis mange faktorer som gjør at det aldri kommer til å komme en treningspille.

Han forklarer at man sto overfor et lignende forsøk for ti år siden.

– Også da hadde man lovende resultater i mus. Men den kom aldri videre fordi man oppdaget at medikamentet økte kreftrisikoene kraftig, sier Raastad.

Potensielt gjennombrudd

Forskeren sier at det ikke er så rart at kreftceller trives godt med disse medikamentene.

– Kreftceller trenger energi når de skal vokse. Stoffet i dette medikamentet er med på å få opp produksjonen av cellenes kraftverk.

– Faktisk er mange av de tilpasninger vi ser til trening like de prosesser som kreftsvulster trenger for å vokse, sier han.

Men blir den godkjent, og bivirkningene er akseptable, tror Ole Petter Helle at vi står overfor et gigantisk medisinsk gjennombrudd.



– Blir den godkjent, og med de effektene vi ser på dyr, så tror jeg vi snakker om verdens mest solgte legemiddel på kort tid.