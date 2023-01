Treningsboom blant unge: – Man blir lett påvirket

– Det er viktig med oppvarming, hvis ikke ender du opp med å ha vondt i flere dager.

Det sier Jonathan Michelsen (15) idet han gjør seg klar til en ryggøkt.

Det første settet på low row-maskinen gjør han forsiktig med en 20 kilos vektskive.

HYGIENE: Jonathan sprayer og renser apparatene før og etter bruk. Foto: Alf Simensen / TV 2

Klokken er litt over 15 på en vanlig hverdag. Fresh Fitness i Ås sentrum i Viken er fullt av ungdommer som er i gang med trening etter skolen. De aller fleste trener styrke.

– Jeg kjenner flere som trener her, og det er mange kjente ansikter, sier han mens han ser seg rundt.

Kan barn trene styrke? Les hva treningsprofessor svarer lenger nede i saken.

Treningsboom

Treningskjedene TV 2 har snakket med, ser en voldsom økning i antall medlemmer under 18 år.

– I dag har vi over 7000 som er i alderen mellom 15 og 17 år hos oss. Det er langt flere enn for tre år siden, sier PT-sjef Jørn Stian Dahl hos Fresh Fitness.

Hos Sats har antall medlemmer under 18 år økt med 40 prosent på tre år.

Samme tendens ser Family Sports Club.

MÅTTE VENTE: Jonathan Michelsen måtte vente til han ble 15 før han kunne melde seg inn i et treningssenter. Foto: Alf Simensen / TV 2

Hva som har forårsaket den eksplosive økningen, har kjedene en klar tanke om.

Sosiale medier

Ungdata-rapporten i fjor viste et nedslående funn: Deltakelsen i organiserte fritidsaktiviteter er synkende.

Rapporten viste at nedgangen startet før pandemien, og frafallet økte gjennom 2021.

– Jeg tror treningssentre er blitt en sosial arena og et tilbud til de som dropper organisert idrett. Det er også større bevissthet rundt kropp og helse, sier Dahl i Fresh Fitness.

ØKNING: Etter pandemien merker flere treningssentre en økning blant unge medlemmer. Foto: Alf Simensen / TV 2

Både Fresh Fitness og Family Sports Club mener at sosiale medier kan ha bidratt til medlemsboomen på treningssentrene.

– Kanskje er særlig TikTok med på å kanalisere mye treningsaktivitet i denne aldersgruppen. Mange som trener hos oss henter kunnskap og inspirasjon også fra Youtube og Instagram, sier Dahl.

– Blir lett påvirket

Jonathan Michelsen er for alvor i gang med treningsøkten. I dag er det ryggen som skal få kjørt seg.

15-åringen tror også mange blir påvirket av TikTok.

– Det er mange som bruker appen flere timer i løpet av en dag. Hvis du blir litt interessert i trening, så kommer det flere og flere treningsvideoer. Da blir man lett påvirket. Mer enn det man skulle tro, sier han.

LÆRER PÅ YOUTUBE: Jonathan sier han følger noen brukere på YouTube for å bli bedre. Men er klar over at ting tar tid, både forandring på kroppen og teknikk. Foto: Alf Simensen / TV 2

Treningskjedene mener ungdom bør tenke gjennom hvilke videoer de henter inspirasjon fra.

– Det er ikke alltid det er vitenskapelig dokumentert, slår Dahl fast.

Family Sports Club mener TikTok og andre sosiale medier har blitt et Wikipedia for «hvordan trene».

– Det kan vel drøftes begge veier hvor bra eller dårlig kvaliteten på budskapet gjennom sosiale medier er. De fleste gir disse tipsene basert på kun sin egen erfaring som bakgrunn, sier Magnus Fjeller, som jobber som personlig trener og PT-leder.

Ulik alderspraksis hos treningskjedene

Allerede som tolvåring begynte Jonathan å trene i det små.

– Det var pushups hver kveld. Så var det flere øvelser hjemme. I starten av åttendeklasse begynte jeg med planke. Til slutt kunne jeg stå i planke i hele åtte minutter, sier han stolt.

15-åringen har aldri drevet med organiserte fritidsaktiviteter. Da noen i klassen begynte å få synlige muskler, ville han også gjerne oppnå det samme.

– Jeg har konkurranseinstinkt, så det passet bra.

KOSTHOLD: Jonathan sier han ikke prøver å fokusere for mye på kosthold. Han unngår likevel å spise for mye godteri. Foto: Alf Simensen / TV 2

Men det var ikke før han fylte 15 år at han fikk lov av sine foreldre til å melde seg inn i et treningssenter. Nå trener han tre til fire ganger i uken.

For noen år siden var ikke det mulig, men nå har treningssentrene justert aldersgrensen. Likevel er det ulik praksis.

Forskjellige aldersgrenser

Hos Fresh Fitness kan man starte når man er 15 år gammel, men alle må fullføre et kurs på nettet.

– Her går vi gjennom mye, blant annet kosthold, holdninger rundt kropp og hvordan man skal oppføre seg på et treningssenter, sier Dahl.

Hos Sats kan man begynne mye tidligere.

– Ungdom fra 11 år kan trene hos oss sammen med deres foresatte, etter de har gjennomført en veiledningstime med personlig trener, som er inkludert i medlemskapet, sier Kvamme.

TIKTOK: Jonathan trener tre til fire ganger i uken. Selv om han ikke bruker mye TikTok til trening, mener han appen kan føre til at man får et urealistisk bilde av hva som er oppnåelig. Foto: Alf Simensen / TV 2

Om man er 15 år, får man trene alene, men foresatte må godkjenne medlemskapet og signere medlemskontrakten.

Hos Family Sports Club kan man bli medlem som 13-åring.

– Medlemmer under 17 år må følge senterets opplæringsopplegg eller få eget treningsopplegg godkjent av våre personlige trenere. For de mellom 13 og 15 år har vi egne introtimer, sier Fjeller.

– Voksne bør veilede barna

Tron Krosshaug, professor ved Norges Idrettshøgskole, forsker på idrettsskader og styrketrening.

Han mener trening gjør at vi lever lengre og bedre.

– Det er ingenting som tilsier at det er farlig for barn og unge å trene styrke, snarere tvert imot – de tåler mer enn voksne, sier han til TV 2.

– Kan barn ned til 11 år trene styrke?

– Det korte svaret er at vi alle bør trene styrke så lenge vi lever.

Likevel ber han unge om å ha en fornuftig tilnærming til treningen.

– Det betyr for eksempel at man må passe på ikke å gjøre dumme ting, som å miste en stang i hodet eller vektskiver på tærne.

TIKTOK: Jonathan mener at TikTok kan føre til at man får et urealistisk bilde av hva som er oppnåelig. Foto: Alf Simensen / TV 2

Han mener også at man bør tilegne seg god løfteteknikk før man øker belastningen.

– Det er også essensielt å ha en fornuftig progresjon i treningen og ikke øke treningsmengde og belastning for fort. Dette er klassiske feil som kan medføre skader. Med andre ord, bør det være en voksenperson med kompetanse som veileder barna, sier Krosshaug.

Håper på langsiktige resultater

Drømmen til Jonathan er å få synlige resultater. Han sier også at motivasjonen er å holde seg i form.

– Jeg har hørt at hvis man trener i tidlig alder, så vil det påvirke musklene resten av livet. Jeg satser jo på at dette gir langsiktige resultater. I tillegg er det å slå familie og bekjente i håndbak gøy, og hvis jeg taper, blir jeg ekstra motivert for å trene, sier han og humrer.

– Å se bra ut, har det noe å si?

– Nei, egentlig ikke. Men man blir fornøyd med seg selv, da. Jeg har også hørt at andre som har blitt både psykisk og fysisk bedre av trening, sier han.

– Idretten må ta sin del av ansvaret

Marlene Persson er forsker ved Nova, OsloMet.

– Det vi vet, er at veldig mange ungdommer opplever at idrettens tilbud utover i tenårene blir mer og mer dreid mot at man skal drive med seriøs toppidrett, sier hun.

KRITISK: Ungdomsforsker Marlene Persson ved OsloMet mener den organiserte idretten selv kan ha skylden for bortfallet av unge. Foto: Simen Askjer / TV 2

Det stemmer ikke overens med hva mange ungdommer er ute etter, ifølge Persson.

– Vår forskning tyder på at ungdom vil at trening skal være sosialt, og at de gjør det for å holde seg i form. De ønsker et mer fleksibelt tilbud enn hva idrettslagene tilbyr, og da er treningssentrene et godt tilbud, sier hun.

Persson forteller at dette er tendenser man har sett over tid, og stiller spørsmål ved om idretten har klart å ta til seg de signalene og tilpasset seg.

– Det sier noe om at toppidrettslogikken fortsatt rår, og det reiser jo noen spørsmål om idretten klarer å levere det vi som samfunn faktisk betaler dem for å gjøre.