– Trenger ikke tre kokker og franske retter

Når det ringer ut til storefri på Jordal skole i Oslo, strømmer sultne tiendeklassinger ut i gangen – og tidlig 2000-tallsmusikk strømmer ut av høyttalerne.

Bortsett fra at det er for lite Taylor Swift i monitor, er 15-åringene TV 2 snakker med storfornøyd med «yoghurt i gangen», eller gratis skolemat, da.

– Man følger mye bedre med i timene når man er mett, sier Sofia Langeland Stewart.

– Har det blitt mer sosialt?

– Ja, for nå er alle sammen i gangene. Vi sitter ikke så mye i klasserommet i pausen lenger, sier Omeima El Motaser.

SOSIALT: Venninnene Omeima El Motaser og Sara Sverresdatter forteller at de blir mer sosiale når de kan få seg et felles måltid mellom klassetimene. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Ingen av ungdommene TV 2 snakker med pleier å spise frokost hjemme før skolen.

– Men jeg blir sulten etter hvert, og når man ikke har penger, blir det litt vanskelig, sier Emma Palassios Sandaker.

I tillegg til en lunsj, som består av yoghurt og mysli eller brødmat, setter skolen ut frukt og brød fra morgenen av.



Men etter fire måneder med gratis skolemat, kan det være over.

Store forskjeller i Oslo

Foran kommunevalget i 2019 var gratis skolemat til alle elever et av Arbeiderpartiets viktigste valgkampløfter. De ville «fase inn et enkelt skolemåltid i 100 norske kommuner i 2019».

Fire år senere er de langt fra målet, og det er ikke satt av statlige midler til dette. I fjor ble det innført gratis skolemat på videregående skoler i Oslo, denne høsten ble det utvidet til å gjelde ungdomsskoler også.

Ifølge Ung i Oslo 2023-rapporten fra Velferdsinstituttet Nova, er det vanligere å spise lunsj på skolen blant ungdom med høy enn med lav sosioøkonomisk status. Dette reflekteres også i bydelsforskjeller.



IKKE ALLE HAR MED MAT: Det sier Marius Vik Aram (15), som håper ordningen vil bestå også. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

I bydel Gamle Oslo, der Jordal skole ligger, oppgir 56 prosent at de spiser på skolen, mot 68 prosent i Vestre Aker.

Kontaktlærer Kenneth Winnæss-Huseby tror antallet har steget etter innføring av skolemat.

– Det holder elevene litt mer på skolen, og de får en større sosial arena i pausene. Der ser vi absolutt en stor forskjell fra før vi begynte med yoghurt i gangen, sier Winnæss-Huseby.

I tillegg har det en tydelig helsegevinst, mener han.

– De får seg i hvert fall et godt måltid. Vi ser hva de tar med seg fra butikken når de får frie tøyler, sier han.

Da tar de med seg potetgull, nudler, «de dårligste alternativene til sunn lunsj man kan tenke seg», ifølge Winnæss-Huseby.

– Dette er ganske mange ganger sunnere, selv om det ikke er helsekost.

Oslo-byrådet: Opp til skolen å bestemme

Det nye byrådet i hovedstaden, som består av Høyre og Venstre, vil ikke øremerke midler til skolemat.

I sitt første budsjett øker de skolenes grunnfinansiering med 105 millioner kroner i frie midler.

– Rektorene og lærerne på hver enkelt skole vet best hvor skoen trykker hos dem. Vi sørger for å gi skolene en betydelig styrking og valgfrihet, slik at de kan prioritere å løfte de som trenger det mest. Om noen skoler fortsatt ønsker å tilby skolemat, har de mulighet til det, sier Høyre-byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden.

NYTT BYRÅD: Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) presenterte sitt nye byråd i slutten av oktober. Det er sammensatt av Høyre og Venstre, med støtte fra Frp og KrF. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Også i Stavanger lever ordningen farlig med nytt borgerlig flertall.

– Dette er noe det nye bystyret må ta stilling til i sin behandling av budsjettet i desember. Så det er for tidlig å si, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Stavanger kommune, Vibeke By.



Jordal-læreren tror ikke dette er veien å gå. Han tror øremerkede midler må til for at skolene skal tørre å prioritere det.

– Det må være en annen pott, ikke en som kunne blitt brukt på bedre utstyr til elevene, og flere stillinger på skolen. Det er trist at Høyre ikke ser verdien av dette her. Det er mye læring i det å være mett, sier Winnæss-Huseby.

Økende matfattigdom

Dette bør ikke være opp til verken kommune eller skole å bestemme, mener Rødt. Her må staten på banen.

– Økte matpriser, økte økonomiske forskjeller, det er rett og slett matfattigdom i Norge.

Ifølge en ny Fafo-rapport har over halvparten av dem som står i matkø barn.



– Ett gratis skolemåltid om dagen er et viktig tiltak for å få ned forskjellene i Norge.



TROA PÅ SKOLEMAT: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, her ved mattrallen i gangen på Jordal skole. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Og det trenger verken være dyrt eller vanskelig, ifølge Rødt-lederen. Det baserer hun på erfaringer fra skoler som allerede har innført det i Oslo og Viken, som Jordal.



– Jeg tror det kan stikke litt hull på denne debatten, der man ofte har stått og stanget i «skal vi ha tre retter og franske kokker?»

– Nei, det trenger vi ikke. Vi kan ha brødmat, vi kan ha yoghurt, havregrynsgrøt og frukt, og det er faktisk et veldig godt sted å starte, sier Martinussen.

– Sikre at barna våre er mette

I sitt alternative budsjett øremerker Rødt 1,2 milliarder til skolemat. Dette finansierer de med økt skatt for de som har mest.



– Og det er så klart penger, men det er penger vi kutter i regningsbunker for foreldre landet over. Og å sikre at ungdommen og barna våre er mette, det må være en av hovedoppgavene til velferdsstaten, sier Martinussen.

– Men er det ikke kommunene selv som vet best hvilke behov de har?

– Det er dessverre sånn at de kommunene som har dårlig råd, også er steder folk har dårlig råd. Og så er det jo staten i Norge som sitter på den store pengesekken, sier Martinussen.

Skolemat over skattekutt

I Stavanger startet de med gratis skolemat på noen skoler allerede i 2020. I dag tilbys det av 22 skoler. Det hele ble igangsatt av nåværende kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap), som da var ordfører.

– Øker sannsynligheten for at dette blir gjennomført i hele Norge med deg som kunnskapsminister?

– Det er inne i Hurdalsplattformen at man ønsker å innføre et enkelt skolemåltid i løpet av skolehverdagen, så dette er noe det jobbes med, sier Nordtun.

«EG LIGE KARI»: Etter 20 år med borgerlig styre, klarte Kari Nessa Nordtun å ta makten i Stavanger. Nå er det borgerlig flertall igjen. Foto: Gorm Roseth / TV 2

Men hvorvidt det skal være gratis, er uklart. Formuleringen i plattformen er mindre forpliktende enn i 2019, og det er ikke satt av midler til det i statsbudsjettet for 2024.



– Det vil vise seg hvor langt man kommer, men jeg tenker at det er viktig at vi gir rom for at det innføres. At kommuner som har økonomi til det, store kommuner som har kraftinntekter og lignende kan prioritere det, fremfor skattekutt til de som er mette fra før.

– Men du er jo i posisjon til å faktisk gjennomføre dette nasjonalt?

– He he. Det er viktig at vi lærer av de skolene som har innført det. Men vi må hele tiden vurdere å prioritere dette opp mot andre viktige tiltak, men dette er noe vi helt klart jobber for, sier Nordtun.