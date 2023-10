Trenden «alle» single kaster seg etter nå

Når nettene blir lange og kulden setter inn, er det mange som skulle ønske de hadde en kjæreste å tilbringe vintermånedene med, og som man kan kvitte seg med når våren kommer.

Det er for alvor blitt «cuffing season», som ifølge Cosmopolitan betyr at man går fra å være singel og fri om sommeren, til å ønske seg et fast forhold når høsten og vinteren kommer.

Begrepet har nå blitt tatt videre, og unge i dag opplever det som en trend at man får seg «vinterkjæreste».

Kjenner seg igjen

Iselin Bredesen (20) fra Jevnaker er blant dem som er ute etter en vinterkjæreste.

– Det er koselig å ha kjæreste på vinteren, også kan man være singel på sommeren.

Når været blir kaldere og kveldene mørkere, merker Bredesen at flere vil være inne. Da mener hun det er fint å kunne ha noen å dele de ellers stusselige stundende med.

SINGEL: Iselin Bredesen er student i Oslo, og pendler fra Jevnaker. Foto: Privat

Bredesen har selv hatt kjæreste over flere år, men også prøvd ut det å ha en vinterkjæreste.

– Det er veldig annerledes enn å ha en vanlig kjæreste. Det er mer uforpliktende, og det tar som regel slutt etter vinteren.

Blant vennene hennes har fenomenet blitt en snakkis den siste tiden.

I Snapchat-vlogger lengter folk etter noen å kose seg med når det nærmer seg vinter.

– Det er noe alle single tenker på, mener Bredesen.

– Forstår det godt

Samlivsterapeut Bianca Schmidt forteller at hun er klar over fenomenet, og at det er tett knyttet til de andre betegnelsene på uforpliktende forhold, som «fuck friends», «friends with benefits» og «situationships».

– Jeg forstår de som vil ha vinterkjæreste veldig godt. Bjørnen går jo også i hi, forteller hun lattermildt.

Schmidt forklarer at denne tiden av året, spesielt november-måneden, er kjent for å være en tid hvor det er mindre fristende å komme seg ut. Er man singel blir en sittende alene hjemme, forteller hun videre.

– Det er hyggeligere å dele det mørke og kalde med noen i stedet for å være alene. Det er veldig forståelig.

SEXOLOG: – Det er sunn fornuft å trekke inn og hjem når det blir kaldt ute. Da blir ensomheten større, forteller Bianca Schmidt. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Problematisk

Sommertiden er ifølge sexologen en tid hvor det skjer mye sosialt og mye gøy. Når da hverdagen og ensomheten kommer krypende, merker man det ekstra godt i vintermånedene, opplyser hun.

Selv mener hun det varierer hvor forpliktende disse relasjonene er.

– Noen er eksklusive, mens for andre er det mindre avklart. Jeg tror det er en god del som egentlig er ute etter noe varende, men tar til takke fordi de ikke fant noen andre.

Dette mener Schmidt kan være problematisk fordi det er sårt når den ene parten vil ha noe mer seriøst og langvarig enn den andre.

– Hvis man står med åpent hjerte og den andre også dater ved siden av, er det sårende. Da kan man vende seg til å stenge av følelsene sine, i stedet for å åpne seg. Det kan føre til at man saboterer for seg selv og kjærlighetsplanene på sikt.