Trekker tilbake flere varer i måneden: – Helsefarlig

ALVORLIG UTBRUDD: Det er for tiden et alvorlig utbrudd av E. Coli i Norge. Bakterien smitter blant annet gjennom mat og drikke. Foto: Magnus Nøkland/TV 2 og Ints Kalnins/Reuters

Flere ganger i måneden må Mattilsynet ta grep for å hindre at nordmenn blir syke av maten vi spiser. Nå har de en tydelig oppfordring.

Flere ganger i måneden kommer det meldinger om at varer fra norske butikkhyller må trekkes tilbake fordi de kan være skadelige for helsa.

Minst fem ganger i løpet av november i år ble det advart om matvarer som ikke bør spises, ifølge Matportalen.no.

I en av varene ble det oppdaget E. Coli. I en annen har man funnet ulovlige tilsetningsstoffer som kan gi mulig kvelningsfare.

– Produktet kan være helsefarlig og bør derfor ikke spises, skriver Coop Norge etter at det ble oppdaget en helsefarlig bakterie i en kake for to uker siden.



TILBAKETREKKING: Flere norske matvarer blir trukket fra butikkhyllene hver måned. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Mandag ble det oppdaget funn av bakterien Listeria i gravet laks fra Lerøy. Bakterien ble påvist i én av fem kontrollprøver tatt av produsenten, skrev Mattilsynet i en pressemelding.

Listeria kan gi risiko for alvorlig sykdom hos gravide og personer med nedsatt immunforsvar.

BAKTERIEFUNN: En kake fra Coop ble trukket fra hyllene etter funn av bakterie. Foto: Coop

Når en produsent oppdager avvik i et produkt som kan utgjøre en helsefare for forbrukerne, skal de melde fra til Mattilsynet.

Flere meldinger i måneden

Til TV 2 opplyser Mattilsynet om at de får meldinger om mellom tre og åtte tilbaketrekkinger i måneden, men at tallet kan variere. De ser ingen spesiell økning i antall tilbaketrekninger.

– Kan man være trygg som forbruker på at det man handler i norske butikkhyller ikke vil påføre helsefare?

– Selv om mattryggheten er god, forekommer det utbrudd med matbåren sykdom i befolkningen. Da blir det igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid mellom Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger, sier Cathrine Signe Svindland, seniorrådgiver i seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

Hun legger til at slik utbruddsetterforskning er komplisert og ofte tidkrevende. Det er ikke alltid de klarer å finne smittekilden.

Funn av av stoffer som er ulovlig, feil eller mangefull merking, smittestoffer (som for eksempel E. Coli) og funn av fremmedlegemer er de vanligste grunnene til at varer blir trukket fra markedet, ifølge Mattilsynet.

Sterk økning av E-coli-tilfeller

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at antall tilfeller med E. Coli-betennelse (E. Coli-enteritt) har økt drastisk de siste årene, med unntak av pandemiårene 2020 og 2021.

Folkehelseinstituttet (FHI) mener årsaken til økningen er endrede laboratorieanalyser, og at flere tester seg for sykdommen.

Likevel advarte FHI 31. oktober i år om et alvorlig E. Coli-utbrudd i Norge. Utbruddsbakterien ble funnet i hamburger, men også andre kjøttdeig- og farseprodukter hvor de samme råvarene ble brukt.

– Rått kjøtt kan inneholde bakterier. FHI presiserer at det derfor er svært viktig at folk følger rådene for god mathygiene og gjennomsteker hamburgere, kjøttdeig, kjøttkaker, og all annen mat laget av kvernet kjøtt, sier overlege Silje Bruland Lavoll i FHI til TV 2.

FHIs råd for å unngå E. Coli-smitte: Gjennomstek hamburgere, kjøttdeig, kjøttkaker og annen mat laget av kvernet kjøtt. Stek hele stykker av kjøtt godt på overflaten. Hold rått kjøtt adskilt fra andre matvarer. Vask brukte kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr før utstyret brukes til annen mat. Vask hendene godt etter toalettbesøk, før matlaging og måltider, etter håndtering av rått kjøtt og etter kontakt med dyr. Bruk flaskevann hvis du er i tvil om drikkevannskvaliteten. Unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk. Grønnsaker, salat, frukt og bær som skal spises rå bør skylles godt og tørkes. Importerte frosne bær bør varmebehandles. Kilde: Silje Bruland Lavoll, overlege i Folkehelseinstituttet.

Det har ikke blitt meldt fra om flere smittede siden 31. oktober, ifølge FHI. Til sammen 24 personer ble smittet av E. Coli-bakterien, EHEC, i dette utbruddet.

– Ta kontakt med lege

Mattilsynet ønsker at forbrukere skal melde fra om matvarer som har ført til sykdom eller ubehag.

– Du bør også å ta kontakt med legen din for å finne ut om du trenger behandling. Legen kan også ta prøver, som er viktig for å identifisere mulige større utbrudd, sier Svindland.

Hun legger til at man også bør melde fra om mangelfull merking og andre ting man tror kan utgjøre en risiko for mattryggheten.

– Det kan forhindre at flere blir syke.