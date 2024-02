Trekker seg som nestleder i Trøndelag Ap

Ap-topp Eva Kristin Hansen har varslet valgkomiteen i Trøndelag Ap om at hun ikke lenger vil være med i partiledelsen i fylkespartiet.

Hansen bekrefter overfor TV 2 at hun trekker seg som nestleder i Aps største fylkeslag.

Hansen varsler at hun går av i et såkalt Fredagsbrev fra Trøndelag Arbeiderparti, som ble sendt ut til medlemmer.

– Jeg vil til slutt benytte anledningen til å takke for meg som nestleder i Trøndelag AP. Jeg har varslet valgkomiteen at det er på tide å slippe til nye krefter, skriver Hansen.

Den profilerte Ap-politikeren sendte brevet om at hun ikke tar gjenvalg til partiledelsen 2. februar, én uke før det dramatiske årsmøtet i Trondheim Ap, der Gunn Elin Høgli ble kastet som leder og Trond Giske ble valgt som nestleder.

Beslutningen ble gjort før bråket rundt Hansens rolle som leder i valgkomiteen i Trondheim Ap eskalerte.



– Det har vært en fryd å samarbeide med mange av dere. Jeg håper dette samarbeidet kan fortsette i rollen min som stortingsrepresentant for Trøndelag, skriver den avtroppende nestlederen i brevet til medlemmene i Trøndelag Ap.



Hansen ønsker ikke å kommentere hvorfor hun har bestemt seg for å trekke seg som nestleder.

Frykter Giske-raid

Når Hansen ikke lenger vil være med i partiledelsen i Trøndelag Ap står minst en plass i styret ledig.

Alle de 11 medlemmene er på valg, blant dem fylkesleder Ingvild Kjerkol og nestleder Amund Hellesø, som er ordfører i Nærøysund kommune.



VENNER: Eva Kristin Hansen og Trond Giske har vært allierte i mange år. Nå trekker Hansen seg fra fylkesledelsen i Ap, mens Giske har signalisert comeback til Sortinget. Foto: Cornelius Poppe / NTB

En rekke personer har overfor TV 2 gitt uttrykk for at de frykter at Giske og hans lokallag Nidaros med sine 1600 medlemmer fra Trondheim vil dominere det kommende årsmøtet i fylkeslaget 16. og 17. mars.

Giske har åpnet for comeback til Stortinget, og signalene fra årsmøtet i Trondheim Ap er at Giske og Nidaros vil ha makt og innflytelse.

Hvem som blir sendt som delegater fra Trondheim Ap og de andre Ap-lagene i Trøndelag blir avgjørende for valget til nytt styre i Trøndelag Ap og partiet nominasjonskomiteer i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Ble valgt da Giske tok avskjed

Hansen er inne i sin fjerde periode på Stortinget for Sør-Trøndelag og har hatt en rekke sentrale verv både i Ap og AUF i Trondheim og tidligere Sør-Trøndelag fylke.

Hun ble valgt til nestleder i Trøndelag Ap i 2020, da Trond Giske ga opp sitt forsøk på comeback etter metoo, og trakk seg som lederkandidat da det var klart at han ikke hadde valgkomiteens støtte.

AUF vendte ryggen til Giske da han stod på talerstolen under årsmøtet, og varslet at han trakk seg også fra Stortinget.

Ingvild Kjerkol ble valgt som leder, med Amund Hellesø og Eva Kristin Hansen som nestledere.

Trioen ble gjenvalgt i 2021 og 2022.