Trekker «Ingen elsker Bamsegutt»: – En stor tragedie

Tore Strømøys dokumentar «Ingen elsker Bamsegutt» har fått sterk kritikk de siste dagene. Nå trekker NRK serien midlertidig og sier det var feil av dem å utelate at hovedpersonen var dømt for seksuallovbrudd.

NRK vil gjøre endringer i dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt», opplyser de i en pressemelding.

– En ny versjon av serien med korrigert informasjon vil bli publisert når den er klar, opplyser direktør for Distriktsdivisjonen Marius Lillelien i NRK.



I NRK-serien, ledet av Tore Strømøy, blir man kjent med norske Jan-Egil Granfoss, også kalt «Bamsegutt», som ikke kommer seg hjem til Norge fra Filippinene.

Tidligere dømt



De siste dagene har serien møtt mye kritikk som følge av spekulasjoner rundt Granfoss sin fortid. I pressemeldingen bekrefter NRK at en av årsakene til at serien trekkes er at det ikke ble opplyst om Granfoss' straffehistorikk.

«Underveis i produksjonen ble vi kjent med at Granfoss hadde en sedelighetsdom mot seg fra 1991», skriver NRK i en pressemelding søndag.

Samtidig sier advokaten til Granfoss at de hadde ønsket seg at dommen ble omtalt.

– Strømøy har fortalt meg at Granfoss selv ønsket at dommen skulle komme frem i lyset i NRK-serien, sier advokat Leif Strøm til VG.

TV 2 har ikke lyktes i å få en kommentar fra verken advokat Strøm eller programleder Tore Strømøy.

NRK forklarer i pressemeldingen at de valgte å ikke inkludere sedelighetsdommen av to årsaker:



«Viktigst var hensynet til de fornærmede; først og fremst de som var små barn den gang, men også hensynet til Granfoss selv og hans familie. Det andre var at dommen ikke hadde en direkte relevans for serien, som handler om en norsk familie som er strandet i Filippinene uten å klare å komme seg hjem til Norge», skriver NRK.

– En stor tragedie

En av de som har reagert på NRK-serien, er kommentator i Aftenposten, Christina Pletten.

– Jeg visste ikke noe om dommene da jeg skrev min kommentar. Den ble skrevet før den informasjonen begynte å versere på nettet, sier Pletten til TV 2.

– Hva reagerte du på?

– Det står jo i kommentaren, men det var blant annet dette med at det er to andre personer involvert her, som omtales med fullt navn.



I kommentaren lister Pletten opp flere ting hun reagerte på i NRK-serien.

– De setter denne familien, som i utgangspunktet er sårbar, i en veldig vanskelig situasjon. Nettopp det er grunnen til at vi har spilleregler i pressen som alle skal følge. Det er ikke fordi at vi skal fremstå som «flinkiser», som Strømøy påstår, men for å ivareta både tryggheten og tilliten til kilder og til seere og lesere.

Pletten trekker også frem at media ikke skal misbruke noens følelser, manglende medietrening, uvitenhet eller sviktende dømmekraft.

– Dette er jo bare en stor tragedie. Både for familien det gjelder, for Strømøy og for NRK.

Spleis stanset

De siste dagene har Granfoss og familien blitt møtt med støtte og medfølelse fra mange norske TV-seere.

Samme dag som serien hadde premiere på NRK, ble det opprettet en innsamlingsaksjon på Spleis. Pengene skulle etter planen gjøre det lettere for Granfoss, sønnen og konen å komme seg ut av Filippinene og hjem til Norge.

Innsamlingsaksjonen har i skrivende stund samlet inn rundt 3,8 millioner kroner. Da ryktene om dommen begynte å spre seg på sosiale medier, tok flere kontakt med Sparebank 1, som står bak tjenesten.

– Vi valgte å pause Spleisen i går, siden det kom inn en del rapporteringer om dette temaet, sier kommunikasjonssjef Tone Mesna til TV 2.

Mesna sier at Spleisen fortsatt vil være på pause inntil videre.

– Har dere blitt kontaktet av givere som vil ha pengene sine tilbake?

– Ikke så vidt jeg vet, men hvis hvis noen ønsker å få pengene sine tilbake kan de det, uansett hva som skjer med Spleisen.



Liv Anne Aanestad Vold , som står bak spleisen, støtter avgjørelsen.



– Jeg tenker at i kjølvannet av den informasjonen som har kommet opp det siste døgnet, er det riktig. Det er veldig trist. Jeg synes det er en lei sak, og at det var dumt at disse detaljene ble utelatt fra dokumentaren. Jeg tror det hadde vært mulig å presentere det på en riktig måte om de hadde tatt det med, sier hun overfor TV 2.