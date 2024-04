Trekker frem én tydelig svakhet: – For sped satsing

Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen sier til TV 2 at han er veldig positivt overrasket over langtidsplanen.

– Den fyller i stor grad vårt behov for et forsvar, og vil gjøre Norge langt tryggere, slår han fast.

Regjeringen vil styrke Forsvaret med 600 milliarder de neste årene. Det ble klart da den langtidsplanen for Forsvaret ble lagt fram av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) fredag.

KRIGSSKIP: Fregatten KNM Fridtjof Nansen i Bjørnafjorden. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Planen skal gjelde fram til 2036.

– Hovedinntrykket er positivt. Dette er bra, gir Norge mer sikkerhet, og vi vil sannsynligvis stå mye sterkere allerede om tre-fire år. Da er vi nok inne i den mest kritiske fasen i trusselen fra øst. Dette er et viktig grep for å forebygge krig – og for at vi er forberedt hvis krigen likevel skulle komme, sier orlogskaptein Strømmen videre.

Én svakhet

Samtidig mener Strømmen at satsingen kommer for sent, og at den har særlig én tydelig svakhet:

– Planen inneholder en altfor sped satsing på luftvern. Vi får ett langtrekkende luftvernbatteri, som kan dekke ett område, forklarer han. Norge har minst fire områder med behov for slikt luftvern, sier han: Ofoten, Trøndelag, Bergen- og Oslo-områdene.

At luftvernet er mobilt, blir irrelevant, mener Strømmen. Ingen kan gjette seg frem til hvor rakettangrepene til enhver tid vil kunne komme.

LUFTVERN: Soldater trener i under Joint Viking-øvelsen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Konsekvensene er at vi vil ha ingen mulighet til å stanse Russland, hvis de vil angripe mål andre steder enn akkurat der det mobile luftvernet dekker – og en missil er fremdeles langt mer mobil enn ett mobilt luftvern. De kan derfor bruke få missiler, og være sikre på suksess alle andre steder, forklarer Strømmen.

Fire langtrekkende batterier beskriver han som et minimum. Det ville trolig kostet mellom 50 og 60 milliarder kroner i seg selv, og dermed utgjort en vesentlig del pakken som kommer.

I tillegg mener han man trenger flere NASAMS-systemer – som er mer punktbaserte systemer – enn hva planen legger opp til.

– Det er en god og ambisiøs, men krevende plan, mener Torbjørn Bongo, som er forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund.

– Det som kommer til å bli mest krevende er det å skaffe personell både på kort og langt sikt, og det å ha nok folk til å kunne bruke de pengene som nå kommer, sier han videre.

Trenger flere folk

Bongo mener Norge ha nok folk til å bemanne det materialet vi bruker milliarder på å anskaffe.

UBÅT: En ubåt fotografert i Bjørnafjorden. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Og så er jeg litt skeptisk til det at de viderefører kravet om interneffektivisering på to og en halv milliard. Det er krav som i tidligere planer har svekket oss, og som har gjort at vi har havnet i det uføret vi er i per nå.

– Hvilket «uføre» sikter du til?



– Vi er i en situasjon i dag at det er store hull i bemanningen, svarer forbundslederen.

Foto: Elias Engevik/TV 2

Han mener at det er positivt at planen stort sett følger Forsvarssjefens og kommisjonens anbefalinger, og at Norge nå skal følge det såkalte «treprosentmålet» i Nato, som handler om at man skal bruke over to prosent av landets BNP på forsvar.

– Vi skal ta vår del av ansvaret for sikkerheten i Nato. Det er noe norske skattebetalere skal ta på alvor. Dessuten er vi en relativt rik nasjon.

– Ingen troverdig løsning

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud er fornøyd med at regjeringen vil styrke forsvaret, men mener at mer må gjøres for at færre skal slutte i Forsvaret.

– Dette er vel og bra, men hvis vi virkelig skal styrke Forsvaret må det satses enda mer. Det kreves raske og virkningsfulle grep for å holde på kompetansen. Regjeringen har muligheten nå, hvis den politiske viljen er der, sier Skjæggerud.

Skjæggerud viser til at mellom 30 og 40 prosent av norske offiserer vurderer å forlate Forsvaret for en sivil jobb. En årsak til det er pensjonsordninger som Skjæggerud beskriver som «forringet».

LADER NASAM: Som en del av vinterøvelsen til Joint Viking, trener Forsvaret på forhøyet luftvernberedskap og forsvar av luftrommet over deler av hovedstaden. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Her må det ryddes opp hvis Forsvaret skal beholde og rekruttere den kompetansen Forsvaret er helt avhengig av. Partene må raskt sette seg ned for å finne gode løsninger, mener Skjæggerud.



YS organiserer militært personell gjennom Befalets Fellesorganisasjon og Parat Forsvar.

– Da rakner hele planen

Orlogskaptein Strømmen mener det mest kritiske er satsingen på personell.

– Det krever at vi lykkes i å rekruttere, beholde og gi tilstrekkelig kompetanse til de som kommer inn. En økning på 4600 faste ansatte er en betydelig økning og utfordring, sier han.

– Men det kommer ikke tydelig frem i meldingen hvordan man skal få tak i nok personell. Det må gjøres veldig kraftfulle grep. Får man ikke nok personell, da rakner hele planen.

Nå mener han spørsmålene som melder seg, må besvares raskt. Det er derfor et positivt tegn at man åpner for midlertidige kaserner for å økeutdanningskapasiteten ved krigsskolene, sier han.

– At grepene tas rask nok er veldig viktig. Antallet som slutter er for mange, mener Strømmen.

Han mener dertil at det er riktig at særaldersgrensen i Forsvaret økes fra 60 år, og sier det er få stillinger på høyere gradsnivå i Forsvaret, hvor man trenger å gå av ved fylte 60.

– Spesielt til utdanning av flere offiserer, befal og mannskaper, er pensjonistenes rekker et av de ytterst få stedene hvor vi kan hente mer kompetanse.