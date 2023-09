Tre uker siden drapet: – Tyder på at ikke alt er fortalt

Ifølge den erfarne etterforskningslederen og krimforfatteren er det flere ting som gjør etterforskningen av hva som skjedde med Jonas Aarseth Henriksen (30) spesiell.

Torsdag 17. august ble 30-åringen funnet død i bilen sin i nærheten av en hytte i Nes i Ådal. Bilen sto parkert halvveis ute i grøften, med fronten pekende vekk fra hytta.

Eieren av hytta kjente ikke til Aarseth Henriksen, og det er ikke kjent hvorfor han befant seg i i området. Ifølge VG ble han skutt.

– Det er jo ikke sikkert at dette er planlagt som et drap, sier Jørn Lier Horst.

Han understreker at han kun kjenner saken gjennom mediene.

En ting gjør det tidkrevende

Særlig hvordan bilen sto plassert da Aarseth Henriksen ble funnet, kan tyde på at han nødvendigvis ikke ble drept i bilen.

– Det tegner seg et bilde av et hendelsesforløp der det har vært et møte i enden av veien. Jonas har kanskje blitt skadet og klart å komme seg i bilen, før han senere har mistet livet av skadene han er påført.

KRIMEKSPERT: Jørn Lier Horst var etterforskningsleder i politiet før han ble krimforfatter. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Lier Horst var etterforskningsleder i politiet i Vestfold i mange år, helt til han ble forfatter på heltid i 2013.

– De sakene som blir tidkrevende, er ofte saker med ukjent gjerningsmann som ikke har noen forbindelse til offeret fra før. Det er ikke noe som tyder på det her, sier han.

Kan være to historier

– Jeg pleier å si at motivet gjerne er som roret på en båt. Dersom du ikke har et tydelig motiv, blir det vanskelig å manøvrere, sier Horst.

I forkant av drapet på Aarseth Henriksen fortalte han selv om både hærverk, brannstiftelser og trakassering han har vært utsatt for de siste to årene.

Seks dager før han døde, møtte han podkasten «Avhørt». Til journalistene der fortalte han at han særlig mistenkte at to navngitte personer kunne ha noe med trakasseringen å gjøre.

DREPT: Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept 17. august. Foto: Privat

Han mistenkte også at en forsikringssvindel knyttet til brann i en betongbil kunne være et motiv for det som hadde skjedd.

TV 2 er kjent med at de to navngitte mennene er avhørt av politiet som vitner. En av dem har også fortalt til VG at han hadde skværet opp med Aarseth Henriksen.

BLINDVEI: Veien som Jonas Aarseth Henriksen stopper ved en hytte i Nes i Ådal. Foto: Frode Sunde / TV 2

Til avisen sier den tidligere kameraten at han synes det hele er veldig ekkelt og at han ikke har noe med drapet å gjøre.

– Den forhistorien og det han selv forteller i den podkasten gjør jo at mediedekningen blir veldig oppe i dagen. Det kan kanskje føre til at tipsinngangen blir litt skjev, sier Lier Horst og fortsetter:

– Mye tyder på at alt ikke er fortalt og at det er en parallell historie.

Fire spor

I tillegg til motivet er det særlig fire ting som alltid er viktig å ha kontroll på for politiet i etterforskningen av et drap, forteller Lier Horst.

Det første er drapsofferet og mulige spor av en gjerningsmann her. Det neste er åstedet, som ofte inneholder en rekke spor. Deretter kommer et potensielt drapsvåpen og tidspunktet for gjerningen.

Politiet har til nå ikke kommentert hvorvidt de har kontroll på et våpen. Når det gjelder de tre andre punktene har politiet tilsynelatende ganske god kontroll.

– Hva tenker du om det?

– Åstedet er utvendig, som gjør at det ikke er sikkert at man har funnet noen særlig spor. Kanskje er det heller ikke funnet spor på offeret, sier forfatteren.

– Har progresjon

Selv om ingen er pågrepet i saken, så tror ikke Lier Horst at det er det samme som at politiet ikke har noen potensielle navn på blokka.

– Etterforskerne kaller det gjerne for interessante personer eller gjerningskandidater, men det handler jo om å knytte personer til handlingen. Det er nok mye i denne saken som vanskeliggjør det.

POLITIDAVOKAT: Tine Henriksen har påtaleansvaret i drapsetterforskningen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt sier til TV 2 at drapet er den saken politidistriktet fortsatt prioriterer høyest.

– Det er klart at den saken her er komplisert og at vi tar høyde for at dette kan ta tid. Vi har mottatt en stor mengde relevant informasjon og har progresjon i etterforskningen, sier Henriksen.