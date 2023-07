Tre personer siktet for drapsforbund

FREMSTILT: Tre personer er fremstilt for varetektsfengsling, siktet for drapsforbund. Alle kjennelsene er unntatt offentlighet. Foto: Halvard Alvik / NTB.

ÅLESUND (TV 2): Tre personer er siktet for å ha planlagt å drepe en person som allerede er siktet for drap.

Politiet i Ålesund har i all hemmelighet pågrepet tre personer i en oppsiktsvekkende kriminalsak. Et foreldrepar er siktet for å ha drept sin egen baby i Ålesund i fjor sommer, eller medvirkning til dette.

Det er denne saken som nå har fått en dramatisk utvikling.

Kvinnen som er siktet for å ha drept sin fem måneder gamle baby, er nå siktet for å ha inngått drapsforbund med to andre personer i den hensikt å drepe barnefaren, som er siktet i den første saken.

– Min klient er sjokkert over opplysningene i denne saken. Han er nå blitt orientert om at han er fornærmet i en straffesak der barnemoren og flere andre personer er siktet for å inngå drapsforbund, at de hadde planer om å drepe min klient, sier mannens forsvarer, advokat Sjur Engelsen Lange til TV 2.

Engelsen Lange understreker at hans klient nekter straffskyld i barnedrapssaken.

– Det har han gjort siden han ble pågrepet og puttet i varetekt, sier Engelsen Lange.

Verken politiet eller forsvarerne ønsker å uttale seg om saken.

Fengslingskjennelsene fra både tingretten og lagmannsretten er klausulerte. Det betyr at retten har forbudt offentlig gjengivelse av innholdet i kjennelsene.



Oppdatert: I en av fengslingskjennelsene ble dette forbudet opphevet av Frostating lagmannsrett nå i formiddag, etter begjæring fra både NRK og TV 2.

Her fremgår det at i forbindelse med rekonstruksjon av babydrapet, skal den ene siktede ha snakket med barnemora om at de skulle drepe barnefaren. Ifølge kjennelsen har siktede også bekreftet at han og medsiktede har snakket om å drepe eller skade barnefaren.

Ifølge berammingslista til Møre og Romsdal ble to personene fremstilt for varetektsfengsling lørdag 24. juni der sakstema var Forbund om drap. Ytterligere én person ble fremstilt for varetektsfengsling torsdag i forrige uke i samme sakskompleks.

Personene er siktet etter paragraf 279 i straffeloven; forbund om drap eller å volde betydelig skade på kropp og helse. Denne paragrafen har en strafferamme på fengsel i inntil 10 år.