Tre personer siktet etter skyteepisoden i Oslo

To menn er sendt til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt skutt på åpen gate i Oslo natt til søndag. Et vitne forteller TV 2 om svært dramatiske scener i gata.

SKUTT: To menn er alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i Oslo sentrum natt til søndag. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Dette er saker vi ikke vil ha, dette tar vi veldig alvorlig, og det vil de ansvarlige få kjenne på, sier politiinspektør Grete Metlid til TV 2 søndag.

Bakteppet er en skyteepisode på åpen gate i Oslo sentrum natt til søndag.

To menn i 30- og 40-årene ble skutt. Begge betegnes som alvorlig, men ikke livstruende skadd.

En ung mann i 20-årene er pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk. Han nekter straffskyld.

– Hendelsen etterforskes som drapsforsøk, og vi har pågrepet og siktet en ung mann for medvirkning til dette, sier Grete Metlid til TV 2.

I løpet av søndag ettermiddag og kveld er ytterligere to unge menn blitt siktet i saken, bekrefter Metlid til TV 2.

– De er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, sier hun.

De to mennene er ennå ikke pågrepet.

– Det er fordi vi ikke har kommet i kontakt med de ennå. Vi har ikke funnet de, og det jobber vi med, sier Metlid.

Alle de tre siktede er kjent for politiet. Politiet oppfordrer nå de to siktede mennene til å melde seg.

Ingen av de involverte er foreløpig avhørt, forteller politiinspektøren.

– Det er fortsatt gjenstående at vi ikke har fått avhørt de helt sentrale. Det er de som ikke er pågrepet, han som sitter i arresten, og to fornærmede, sier hun.

Så folk skrike og løpe forbi

TV 2 har vært i kontakt med en bartender som jobbet på et av utestedene i nærheten da skuddene ble løsnet.

Han ønsker å være anonym, men TV 2 kjenner hans identitet.

Bartenderen forteller om noen hektiske sekunder etter at det smalt utenfor den ellers rolige baren.

– Fra baren kunne vi ikke se skytingen, men det var veldig nært, så vi så folk begynne å skrike og løpe langs gata. Folk utenfor prøvde å komme seg inn, sier han.

Han anslår at det var rundt 100 gjester i baren på tidspunktet.

– Vår prioritet var å få alle i trygghet, og vekk fra vinduene, sier han.

Politiet var ifølge bartenderen raskt på stedet.

– Det var skummelt at noe sånt skjedde rett utenfor døren, spesielt fordi i vår bar har vi aldri noen problemer. Det er et veldig trygt sted å være, sier han.

Nekter straffskyld

Den pågrepne mannen har fått oppnevnt advokat Marius Ihlebæk som sin forsvarer.

Til TV 2 sier Ihlebæk at klienten ikke erkjenner straffskyld.

– Han er overrasket over å bli pågrepet, og opplever det som vanskelig å sitte i arresten for noe han sier han ikke har gjort, sier Ihlebæk.

Han sier siktede ikke vil la seg avhøre søndag.

Venter flere pågripelser

Politiet er av «taktiske årsaker» ordknapp om flere spørmål, som antall skudd avfyrt, antall involverte og om de har gjort funn ved åstedet.

Spørsmålet om politiet mistenker at angrepet er gjengrelatert, står også ubesvart.

Metlid sier likevel at det vil komme flere pågripelser i saken, men at hun så langt ikke kan si noe om hvor mange som har vært involvert.

– Det er et godt tilfang av videoovervåkning på stedet. Så vi sitter på et viss bilde, men vi har ikke god nok oversikt til å gå ut med mer per nå, sier hun til TV 2.

Hun ber vitner ta kontakt med politiet, og sier politiet er svært interessert i å få inn eventuelle videoer av hendelsen.

Konflikt på bar

– Det har vært skuddveksling på åpen gate. Trolig er det en konflikt som har startet inne på en bar i Klingenberggata, sa innsatsleder Magnus Strande på stedet.

Politiet utelukker ikker at det kan ha vært et målrettet angrep, ifølge politiinspektør Metlid, men hva som er motivet er usikkert.

Konflikten skal ifølge innsatslederen ha fortsatt ute i gaten, hvor det har blitt løsnet skudd.

Det er uklart om det er én eller flere personer som har avfyrt skudd.

– Foreløpig er det usikkert, men det er to personer som har blitt skutt, sier innsatsleder.

TV 2 har vært i kontakt med to vitner som jobber på en restaurant i nærheten av åstedet. De ansatte forteller at folk hylte og løp inn på restauranten da det ble løsnet skudd.

Mange vitner

Politiet ønsker ikke å kommentere om de skadde mennene er personer de kjenner til fra før.

Det har ennå ikke blitt gjort beslag av skytevåpen.

Politiet jobber nå med teknisk og taktisk etterforskning. De henter også inn vitneavhør og forsøker å finne video fra stedet.

Innsatsleder Strande opplyser at mange personer ble vitne til hendelsen.

Politiet opplyser at oppdraget i initialfasen ble definert som Plivo (pågående livstruende vold). Dette ble reversert etter noe tid.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 00.30 natt til søndag. De meldte om skytingen kokken 00.47.