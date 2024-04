Tre pågrepet etter å ha fulgt etter Listhaug

Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som tirsdag pågrep de tre pro-Palestina-aksjonistene.

Hendelsen skjedde 13. mars da Listhaug var ute et ærend og passerte forbi en Palestina-markering ved Utenriksdepartementet. Listhaug har fortalt at de ropte ukvemsord mot henne og filmet henne mens hun gikk mot Stortinget.

Pågripelsen ble begrunnet med bevisforspillelsesfare, men de tre kvinnene er blitt løslatt etter avhør og ikke begjært varetektsfengslet, opplyser PST til TV 2.

De er siktet for hensynsløs atferd og for å ha hindret offentlig tjenestemann



– Det er det samlede og uavbrutte trykk og pågåenhet som Listhaug ble utsatt for over hele strekningen fra 7. juni-plassen ved UD, ned Stortingsgaten og inn til Stortingets kontorlokaler på Wessels plass, som etter påtalemyndighetens syn medfører at det er skjellig grunn til mistanke for overtredelse av straffelovens paragraf 115 og 266, sier politiadvokat Thomas Blom til TV 2.

NRK omtalte saken først.



Ransaking

Blom i PST forteller at det på påtalemyndighetens begjæring ble innhentet beslutning fra Oslo tingrett for ransaking av to av de tre pågrepne.

– En koordinert aksjon mot tre fredsaktivister fremstår som en unødvendig overdramatisering fra PST sin side. Samtlige har etter pågripelsen samarbeidet og forklart seg for politiet, noe de også ville ha gjort uten en dramatisk pågripelse, sier advokat John Christian Elden, som forsvarer den ene aktivisten.

Advokatene Anne-Marie Gulichsen og Astri Rønningen Stautland i Elden advokatfirma forsvarer de to andre.

UNØDVENDIG: Advokat John Christian Elden mener PSTs aksjon mot kvinnene virker som en unødvendig overdramatisering. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Erkjenner ikke straffskyld

Aktivistene erkjenner ikke straffskyld og mener de kun har benyttet seg av ytringsfriheten. De sier de verken har hindret, truet eller på annen måte vært hensynsløs overfor Listhaug.

– PSTs tilnærming til saken fremstår som lite forenlig med ytringsfrihet og grunnleggende demokratiske menneskerettigheter, heter det i pressemeldingen fra Elden advokatfirma, som forsvarer de tre.

Martin Berntsen, seniorrådgiver i PST, opplyser at trusselvurderingen ikke er endret etter hendelsen i mars..