Tre menn frikjent for gruppevoldtekt

Saken oppdateres.

Alle de tre mennene som var tiltalt for en gruppevoldtekt i Bergen, er i dag frikjent i Lagmannsretten.

Aktor krevde flere år i fengsel for de tre mennene i 20-årene som i mars møtte i Gulating lagmannsrett tiltalt for gruppevoldtekt. To av dem, en 24-åring og en 25-åring, ble dømt i Hordaland tingrett. Tredjemann, en 27-åring, ble frikjent også i tingretten.

Han er også enstemmig frikjent i lagmannsretten, får TV 2 opplyst.

De to andre er frikjent med dissens, og må likevel betale oppreisningserstatning på 240.000 kroner hver til den fornærmede kvinnen.

Advokat Maria Hessen Jacobsen forsvarer 25-åringen. Hun forteller til TV 2 at klienten hennes er svært lettet.



– Det har vært en lang og tung prosess å stå i, som alle har hatt sterke meninger om. Kaoset i tingretten må vi alle ta lærdom av, særlig i lys av at vi tre år etter anmeldelse står helt uten voldtekt, og med frifinnelse i to av tre saker, sier hun, og viser til at gruppevoldtektssaken ble behandlet med to andre saker i tingretten.

Forsvareren tar erstatningen til etterretning, og forteller at det er uenighet mellom rettens medlemmer om dette.

– Lagmannsretten har funnet at fornærmede verken var ute av stand til å motsette seg handlingene, eller at de tiltalte hadde grunn til å forstå annet enn at det var frivillig. Jeg er enig i dette.

Også Bergens Tidende melder om frifinnelsen fredag

FORSVARERE: John Christian Elden og Maria Hessen Jacobsen forsvarer henholdsvis 24-åringen og 25-åringen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Ulike historier

Det har gått mer enn tre år siden en kvinne i 20-årene oppsøkte voldtektsmottak og politiet etter en fest natt til 3. januar 2021.



Kvinnen har forklart at hun fikk hendene bundet med et belte, slengt rundt i sengen og slått, mens mennene tvang seg på henne.

– Jeg ville heller dø enn å overleve det. De var tre mot meg alene. Jeg var forsvarsløs, sa den svært pregede kvinnen i 20-årene i Gulating lagmannsrett.

Mennene har hele tiden sagt at det som skjedde var frivillig.

– Når hun satte seg på sengekanten, så sa hun «vær dominant, bind meg». Det spiser meg opp innvendig at ingen tror at det har blitt sagt, sa 24-åringen i sin forklaring, også han på gråten.

Vurderer nytt erstatningskrav

27-åringen ble også frikjent i Hordaland tingrett. Han har hele tiden forklart at han kom inn på soverommet etter de to andre, og oppfattet situasjonen som frivillig sex.

Erik Johan Mjelde er 27-åringens forsvarer. Han sier til TV 2 at det er en enorm lettelse for hans klient at saken endelig er over for hans del.



– Lagmannsretten har helt korrekt tatt utgangspunkt i hans oppfatning av situasjonen da han kom inn på soverom. Han har opplevd en enorm hets og et medietrykk, som har vært en belastning for han. Han har vært sykmeldt i lange perioder. Han håper å kunne legge saken bak seg, fortsetter advokaten.



Forsvareren sier samtidig at det er aktuelt for klienten å femme et erstatningskrav som følge av saken.

– Når det gjelder å komme med krav om erstatning for uberettiget straffeforfølging, må vi komme tilbake til det.

SOVEROMMET: Hva som skjedde på dette soverommet natt til 3. januar 2021, har vært det sentrale spørsmålet i to runder i retten. Foto: Politiet

Gruppesex som hobby

I både tingretten og lagmannsretten kom det fram at to av de tiltalte, 24-åringen og 25-åringen tilhørte en guttegjeng som hadde gruppesex som en hobby.

– Den fornærmede har ingen erfaring med gruppesex. To av mennene bedriver jevnlig med gruppesex. De kaller det «dobling» og «trilling». De har masse bilder av damer de har gruppesex med på telefonene sine. De seier selv at det ligger i guttegjengens natur at de andre blir med når én skal ha sex, sa aktor Are Nygård Bergh i sin sluttprosedyre i Gulating lagmannsrett.

Han argumenterte for at det var usannsynlig at det var kvinnen som hadde tatt initiativet til gruppesex, slik mennene har forklart.

BUNDET FAST: Dette beltet ble brukt til å binde kvinnens hender. Foto: Marie Røssland / TV 2

Fikk strafferabatt i tingretten

Samtlige av de tiltaltes forsvarere har argumentert for at klientene deres skulle frikjennes. Dersom de likevel skulle dømmes, mente forsvarerne at mennene burde få en mildere straff på grunn av den massive eksponeringen og uthengingen i sosiale medier.

En slik strafferabatt fikk de i tingretten.

De to domfelte fikk om lag ti prosent av straffen gjort betinget, altså at de ikke måtte sone i fengsel.