Tre menn dømt for grov seksuell omgang med mindreårig

TV 2 følger domsavsigelsen og oppdaterer denne saken fortløpende under opplesningen av dommen.

Klokken 14.00 starter rettsmøtet der det skal avsies dom i tre ulike overgrepssaker i Bergen.

Det er mye presse tilstede, og stemningen i salen er spent før domsavsigelsen.

Ved starten av rettssaken leste dommer Stein Dons Heinefjell opp at retten finner det bevist at 25-åringen som var tiltalt for sovevoldtekt har gjort dette lovbruddet.

– Retten er ikke i tvil om at fornærmede har forklart seg så riktig som mulig, sier dommeren.

Sammen med to andre menn på 23 og 25 år var vedkommende også tiltalt for grov seksuell omgang med mindreårig. Retten finner det også bevist at de tre skal dømmes for dette.

– Det at de tre tiltalte hadde fullbyrdet samleie med fornærmede i fellesskap, gjør at omgangen med barn mellom 14 og 16 blir grov. Dette selv om fornæermede manglet mindre enn tre måneder på å nå seksuelle lavalder, sier Heinfjell.

Dette er de tiltalte:

Mann (23) – tiltalt for gruppevoldtekt og grov seksuell omgang med mindreårig: Dømt for seksuell omgang med mindreårig

Mann (24) – tiltalt for gruppevoldtekt: Venter avgjørelse

Mann (26) – tiltalt for gruppevoldtekt: Venter avgjørelse

Mann (25) – tiltalt for grov seksuell omgang med mindreårig: Dømt

Mann (25) – tiltalt for grov seksuell omgang med mindreårig og sovevoldtekt: Dømt



Fem menn

Følgende tiltalepunkter ble behandlet i Hordaland tingrett gjennom flere uker i mai:

En gruppevoldtekt av en kvinne i 20-årene i januar 2021, seksuell omgang «etter tur» med en da 15 år gammel jente i januar 2020 og en voldtekt av en kvinne på en fest i 2018.

Totalt fem menn i 20-årene står tiltalt i sakene, men kun to av dem er tiltalt i flere saker enn én.



– Jeg tok mentalt farvel med mamma og pappa. Jeg tenkte det var bedre å dø enn å oppleve det jeg opplevde, sa kvinnen som anmeldte tre menn for gruppevoldtekt.

Hun skal ha fått hendene bundet fast, blitt ropt til og slått.



Mennene nekter straffskyld i alle sakene og forsvarerne ba om full frifinnelse under sluttprosedyrene 2. pinsedag.

Det er tingrettsdommer Stein Dons Heinfjell som forkynner dommen for de tiltalte under rettsmøtet.

Mener de er forhåndsdømt

Rettssaken skapte stor oppstandelse da den gikk for tingretten forrige måned.

Dørene måtte lukkes for publikum da både navn på tiltalte, fornærmede og videobilder fra retten ble spredt i ulike sosiale medier.

Politiet etterforsker flere saker knyttet til uthenging og spredning av de tiltalte sine navn.

Advokat Ellen Eikeseth Mjøs forsvarer 25-åringen som er tiltalt for seksuell omgang med mindreårig og en voldtekt av en annen kvinne. Mannen ble filmet, jaget og ropt etter inne på en kiosk i Bergen.

– Han er for lengst dømt. Han er hengt ut som pedofil voldtektsmann i hele landets sosiale medier. Det har eskalert i en vanvittig fart, sa Mjøs.



Det vakte også oppsikt da en av de tiltalte selv la ut et bilde av seg selv på Instagram, samtidig som saken pågikk.

Mennene har i retten fortalt at de føler seg forhåndsdømt og at de har fått både draps- og voldstrusler.

FORSVARER: Advokat John Christian Elden representerer 23-åringen som er tiltalt for gruppevoldtekt og seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Dette hevder mennene skjedde

Alle de fem forsvarerne ba i utgangspunktet om full frifinnelse for de fem tiltalte mennene. Skulle de likevel bli dømt, la flere ned påstand om kraftig strafferabatt på bakgrunn av uthengingen i sosiale medier.

Om gruppevoldtektsanklagene sier de tre mennene at kvinnen ba om å bli bundet og at gruppesexen var frivillig.

I saken som handler om seksuell omgang med en mindreårig forklarte de tiltalte mennene at de forsikret seg om at hun var 16 år. Blant annet skal hun ha vist fram et bankkort med fødselsdatoen på.

– Det var aldri noe snakk om alderen min. De var tre personer mot meg alene og jeg følte meg presset. Jeg var redd for hva som kunne skje om jeg ikke ble med på det, sa den fornærmede kvinnen i retten.



25-åringen som alene er tiltalt for en sovevoldtekt tilbake i 2018 nekter plent for det og mener han er en tilfeldig utpekt gjerningsmann.

STATSADVOKAT: Aktor Benedicte Hordnes ba om alt fra 1 til 5,5 års fengsel for de fem tiltalte mennene. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

«Gruppesex som hobby»



Statsadvokat Benedicte Hordnes sa i retten at de tiltalte, sett bort fra den 26 år gamle mannen, lenge har beveget seg i en gråsone når de har hatt gruppesex med kvinner.

Mennene har «hatt gruppesex som hobby», mente Hordnes.



– Da er det klart at det er lettere å trå over grensen slik de har gjort i sakene vi har tatt ut tiltale for, sa hun under sin prosedyre.

Hun la ned følgende påstand om straff for de tiltalte under sin sluttprosedyre: