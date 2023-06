Tre 15-åringer pågrepet etter grov vold mot mindreårig gutt i moské

Politiet mottok den 26. juni tips fra publikum om en video som sirkulerte i sosiale medier. Det opplyser politiadvokat Anders Østberg Raaum i Oslo politidistrikt til TV 2. Han sier politiet umiddelbart iverksatte etterforskning med betydelige ressurser, på bakgrunn av sakens alvor.

– Videoen skulle vise tre mindreårige gutter som begikk grov vold mot en annen mindreårig gutt, sier Østberg Raaum.

Tre 15 år gamle gutter ble 28. juni pågrepet og siktet for grov kroppskrenkelse, eller medvirkning til dette.



– Knytter seg til voldssaken

Politiet mener at åstedet for volden skal være en moskè i en av Oslos omegnskommuner. Volden skal ha skjedd utenfor åpningstid og ungdommene skal ha hatt tilgang til bygget, ifølge politiet.

– De siktede er avhørt og på bakgrunn av deres forklaringer er siktelsene opprettholdt. De tre ble løslatt etter avhør, sier Østberg Raaum.

TV 2 har kontaktet de tre siktedes forsvarere. Foreløpig har kun advokat Odd Martin Helleland i Lexit Advokat besvart henvendelsen.

– Den siktede har gitt en omfattende forklaring til politiet hvor han knytter seg til voldssaken, skriver Helleland i en tekstmelding til TV 2.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med den aktuelle moskéen, som ikke har besvart våre henvendelser fredag.

– Politiet mener å ha god oversikt over hendelsesforløpet. Etterforskningen fremover vil søke å oppnå svar på hvordan og til hvem video fra hendelsen har spredt seg, sier Østberg Raaum.

Ser alvorlig på trend

Forebyggende avsnitt sier de er godt kjent med at det over tid har vært utfordringer med kriminalitet i enkelte ungdomsmiljøer i området, skriver politiet til TV 2.

– Politiet seg svært alvorlig på vold i ungdomsmiljøene og tar disse sakene på høyeste alvor. Det er uakseptabelt at enkelte personer skaper utrygghet ved å utsette andre for vold og annen grov kriminalitet, sier avsnittsleder Torkel Fjermestad ved forebyggende seksjon i politiet.

– Politiet ser også alvorlig på spredning av voldsvideoer. Det er et økende problem og politiet minner om at spredning er straffbart og at det blir straffeforfulgt, sier han videre.