MAI-STØY: Det er mye russ i gatene natt til 17. mai. Fulle ungdommer og voksne har gjort natten travel for politiet. Foto: Richard Halland

Det har vært en travel natt for politiet landet over. Overstadig beruset og voldelig russ har gjort natten travel for politiet.

Tidlig natt til onsdag forsøkte en mann i 30-årene å ta seg inn i en russebuss på Stord. Han har deretter utøvd vold mot minst én russ på stedet.

En russ er sendt til legevakt med skader i ansiktet som følge av hendelsen.

PÅ PLASS: Politiet har flere patruljer plassert rundt russen natt til 17. mai. Her er de på plass i Bergen. Foto: Richard Halland

– Mannen hadde ingenting der å gjøre og var uønsket. Han lagde bråk og forsøkte å ta seg inn i russebussen, sier operasjonsleder ved politiet i Sør-Vest, Roger Litlatun, til TV 2.

Mannen forlot så stedet. Politiet påtraff han i nærheten kort tid etter. Russen kjente ikke til mannen fra før.

Truet med kniv

En mann i 20-årene er pågrepet etter å oppført seg truende men kniv på en fest i Larvik.

Flere ungdommer var tilstede på festen. En av ungdommene ble løpt etter av mannen, opplyser politiet i Sør-Øst.

– En 16 år gammel kvinne som forsøkte å gjemme unna kniven og et balltre. Hun var i besittelse av lit hasj og blir anmeldt for dette. Hun ble overlatt til foresatte, skriver politiet på Twitter.

Politiet varslet om hendelsen klokken 00:26 natt til onsdag.

PASSER PÅ: Politi i Bergen på plass for å se til russen gjennom natten. Foto: Richard Halland

Campingvogn i brann

Den travle natten har ikke bare bydd på rus, støy og vold, men også flere tilfeller av brann.

Natt til onsdag har det brent i en campingvogn i Kirkenes. Det er en gjeng med russ som disponerer vognen, opplyser politiet.

– Nødetatene fremme på stedet. Ingen er skadd, skriver politiet i Finnmark på Twitter rundt klokken 01.

Det har ikke vært fare for spredning.

Støy fra 1000 russ

Natt til onsdag har det samlet seg en voldsom mengde russ på St. Hanshaugen i Oslo.

– Det var oppimot 1000 stykk. Vi har vært der og forbygget sammen med helse, sier operasjonsleder ved politiet i Oslo, Sven Christian Lie, til TV 2.

Operasjonslederen forteller at det nå er færre russ på stedet, en at beruselsesgraden har gått opp.

Til tross for noe støy har russetreffet ellers gått rolig for seg, mener Lie.

– Politiets tilstedeværelse har nok forebygget en del vold, sier operasjonslederen.

Også i Møre og Romsdal har det vært hektisk for politiet natt til 17. mai.

– Det er i natt mange støymeldinger i hele politidistriktet på russen. Vi rekker dessverre ikke over alle meldingene. Noen russ har fått pålegg om å dempe seg eller flytte seg til mer egnet sted, skriver politiet på Twitter.

Politiet legger til at natten har gått fint, og at russen i de fleste tilfeller etterkommer påleggene fra politiet uten problem.