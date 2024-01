Transmann hylles etter babyfødsel

Alex Ek (42) opplever et enormt engasjement på sosiale medier etter å ha født lille Ellie.

– Det renner inn med hyggelige meldinger. Fra ungdom, fra voksne og til og med gamle bestemødre. Kjente og ukjente fra hele Norge. Jeg trodde aldri at denne saken skulle få så stor oppmerksomhet, sier en overveldet Alex Ek.



Telefonen har ikke stått stille etter at 42-åringen sto frem på TV 2 med sin unike historie i programmet «Norge bak fasaden».

Drømte om å bli gravid

Der forteller Alex om den tøffe reisen fra å være lille Lotte til å bli muskuløse Alex.

Til tross for trening, testosteron og etter hvert mannekropp beholdt Alex en gammel drøm, nemlig en dag å bli gravid og få egen baby. Alex klarte det til slutt.

Den unike historien om kjønnsidentitet og drømmen om barn har skapt et voldsomt engasjement, spesielt i sosiale medier. Alex viser frem en av meldingene fra kommentarfeltet:

«Jeg så Norge bak fasaden og vil bare fortelle deg at jeg ble veldig rørt. Selv om jeg er fembarnsmamma og har vokst opp i et kristent hjem. De som sliter med å finne sin identitet trenger ikke et freakshow. De trenger deg».

– Det er så fint skrevet. Det som varmer ekstra er at når noen skriver noe negativt på sosiale medier så kommer andre med sterke motsvar. Den lille flammen av negativitet blir blåst ut, sier Alex.

Han er på tur til Oslo med nyfødte Ellie og kona Herdis. Sistnevnte traff han i Vik i Sogn. Det er der paret bor. Når TV 2 møter den lille familien, er de ute og handler med reservebestemor, Eva Bødker-Næss. Det jaktes på vinterdress til Ellie.

BABYSHOPPING: Herdis, reservebestemor Eva og Alex med datteren Ellie på armen. Foto: Janne Amble Haugan

Eva møtte Alex da han jobbet på en dyrebutikk for mange år siden.

– Jeg har lært å kjenne Alex som en gutt, så jeg sier «han». Det sier jeg selv om han er blitt mamma, humrer Eva.

KROPPSBYGGER: Dette er Alex som egentlig er født som Lotte. Foto: Privat

Mens de triller vogn og ser på klær, viser Alex frem en annen melding fra et kommentarfelt i Vik i Sogn:

«Jeg er kanskje en gammel grinebiter så når jeg hørte om dette tenkte jeg satan i helvete. Men jeg har fått gleden av å treffe disse fine folka og jeg har snudd totalt».

– Slike mennesker er grunnen til at jeg står frem med min historie. Nå kommer skeptiske folk i bygda bort og snakker med meg og kona, istedenfor å bare skule. Det er ganske stor forskjell. Åpenhet gjør at man ikke er så skummel, sier Alex.

