Totalslakt av bergenspolitiet: – Jeg anbefaler ingen andre å varsle

– Fra første stund har håndteringen av denne saken vært helt uforståelig for meg. Jeg har jobbet 18 år i politiet, og denne saken ble håndtert ulikt noen annen.

Det sier politioverbetjent Kenneth Berg i Vest politidistrikt. I dag er han etterforskningsleder for drapsavsnittet, men i 2015 fikk han ansvar for en kidnappingssak.

For syv år siden ble mangemillionær og kunsthandler Reidar Osen brutalt overfalt midt i Bergen sentrum. Med pistol i munnen ble han kjørt rundt og mishandlet i flere timer. Gjerningsmennene krevde millionbeløp for å sette ham fri.

Etterforsket i skjul

Til tross for at saken var av svært grov karakter, valgte politiet å ikke prioritere saken. Sjefsetterforsker Berg fikk beskjed om å legge bort etterforskningen, og måtte fortsette arbeidet i skjul for resten av politiet.

BRUTALT: Rettstegner har forestilt seg hvordan det så ut da Reidar Osen ble truet og mishandlet inne i sin egen bil Foto: Lars Slettebø

Han snek seg inn bakveien på Osens kontor, hvor etterforsker og fornærmet sammen arbeidet med å løse opp i den grove forbrytelsen.

– Det var sterkt ubehagelig å både være på innsiden og utsiden av politiet samtidig, forteller Berg i dag.

Motstanden i politiet ble etter hvert så kraftig at Berg bestemte seg for å varsle om den mangelfulle etterforskningen. Bare noen måneder senere fikk en ny etterforskningsgruppe gjennombrudd på bakgrunn av DNA-funn.

Dette er Osen- og Slengesol-saken Den første hendelsen skjedde en februarkveld i 2015, da 28 år gamle Petter Slengesol ble bortført i sin egen varebil.

Flere menn med finlandshetter tok tak i ham, og de neste timene ble han bortført og mishandlet på det groveste.

I desember - ni måneder senere skjedde det samme med Reidar Osen - en kjent gallerist og bypersonlighet i Bergen.

Først i 2021 ble to polske menn dømt for grovt ran av Osen og Slengesol i Gulating Lagmannsrett. Mennene anket dommen til Høyesterett, som i februar i år forkastet anken.

Den ene av de to ble i lagmannsretten dømt til fengsel i fem år og fire måneder. Den andre fikk fengselsdom i fem år og åtte måneder.

– Taler med to tunger

Mens varselet bidro til at saken ble oppklart, fikk det også konsekvenser for Berg. I boken «Kidnappet. Osen-saken fra innsiden», deler han nå nye detaljer om hvordan politiet nedprioriterte saken.

– Det er ingen i politiet som kjenner denne historien, og jeg har blitt møtt med øredøvende stillhet fra ledelsen. Denne boken forteller hva man risikerer å stå i dersom man varsler, sier etterforskeren, som går langt i å hevde at det hersker en ukultur på politihuset i Bergen:

KRITISK: Politioverbetjent Kenneth Berg er svært kritisk til hvordan bergenspolitiet håndterte varselen hans. Foto: Kåre Breivik / TV2

– Det tales med to tunger: De oppfordrer til å varsle, men når varselet kommer gjør man ingenting, hevder Berg.

Anbefaler ingen å varsle

I tiden etter varselet har det vært vanskelig for Berg å være på jobb. Verken ledelse eller kolleger har uttrykt hva de tenker om saken, til tross for at politioverbetjenten selv har tatt initiativ til dialog.

– I sommer tilbød jeg meg å møte politimesteren, som sitter ti trappetrinn over meg. Jeg fikk avslag og begrunnelsen var at det ikke var behov for å ha noe møte med meg, sier Berg.

På spørsmål om han vil anbefale andre i politiet å varsle, er drapsetterforskeren krystallklar:

– Min klare konklusjon er at jeg anbefaler ingen andre å varsle, slik situasjonen er i dag.

REAKSJONER: Politioverbetjent Kenneth Berg er forberedt på at boken vil skape reaksjoner. Her sammen med medforfatter Jon Gangdal. Foto: Kåre Breivik / TV2

Berg sier mener det er hans «samfunnsansvar» å stå frem med boken, men er samtidig forberedt på negative reaksjoner fra kollegene. På spørsmål om hva han tenker om sin egen fremtid i etaten, virker han nærmest resignert:

– Nå er jeg ansatt som etterforskningsleder i drapsavsnittet, men veien videre er usikker. Jeg har ingen tanker rundt fremtiden, og det kan tenkes at jeg ikke kommer til å jobbe videre i politiet.

Erkjenner prioriteringsproblemer

– Vi har ikke lest boken, men oppfatter av forhåndsomtalen at den bygger på én ansatts subjektive oppfatning. Mange har vært involvert i saken gjennom årene og det vil være ulike meninger om forfatternes versjon, skriver politimester Kaare Songstad i en e-post til TV 2.

Politimesteren erkjenner at saken burde vært prioritert høyere, men påpeker samtidig at verken politiets varslingsgruppe og Spesialenheten har funnet grunnlag for å kritisere Vest politidistrikts håndtering av saken.

SELVKRITIKK: Politimester Kaare Songstad erkjenner at saken burde blitt prioritert høyere, men kjenner seg ikke igjen i alle påstandene til etterforsker Kenneth Berg. Foto: Marit Hommedal/NTB

– Vi har likevel erkjent at saken burde vært prioritert høyere.

Politimesteren avviser Bergs påstander om at ledelsen i Vest politidistrikt ikke tåler å bli kritisert:

– Det er vid adgang for ansatte til å ytre seg kritisk om forhold på arbeidsplassen – også i bokform - men jeg forventer at dette foregår på en saklig og balansert måte der en tar hensyn til kollegaer, arbeidsmiljøet og de regler som gjelder for omtale av opplysninger i straffesaker, avslutter Songstad.

«Blåkopi» av Monika-saken

På boklanseringen var også de fornærmede Petter Slengesol og Reidar Osen, så vel som medforfatter Jon Gangdal. Sistnevnte har 20 års erfaring fra politiet, blant annet som underviser på Politihøyskolen. Han beskriver etterforskningen og den påfølgende håndteringen av varselet som en «total systemsvikt».

– Det mest slående med denne saken er at jo flere detaljer som kom frem om alvoret i forbrytelsene, jo mer forsøkte politiet å dysse det ned. Det er temmelig skremmende. I mine 20 år i politiet har jeg ikke vært med på noe grovere, lyder det fra Gangdal.

Han trekker frem den mye omtalte Monika-saken fra 2011, hvor Vest politidistrikt henla drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja som selvmord. Tre år senere ble politiet varslet om at det trolig dreide seg om et drap, men varsleren ble bedt om å tie frem til Kripos kom på banen.

BOKLANSERING: Etterforsker og varsler Kenneth Berg, medforfatter Jon Gangdal og fornærmede Reidar Osen og Petter Slengesol var tilstede under boklanseringen. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Saken endte med at daværende politimester Geir Gudmundsen trakk seg, og bergenspolitiet lovet at de ville håndtere varslingssaker annerledes i fremtiden. Syv år senere mener Gangdal at lite har forandret seg, og omtaler håndteringen av Bergs varsel som «en blåkopi av Monika-saken».

– Dette viser en total mangel på læring etter Monika-saken, sier Gangdal, som får støtte fra etterforsker Berg:

– Så lenge ledelsen er den samme, vil dette kunne skje igjen.