– Totalen på inntektene kan bli ganske høy

TRANGE TIDER: Med høy rente og prisstigning er det mange som ser behov for å finne nye sparegrep. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Skal du ta en skikkelig ryddesjau nå som høsten nærmer seg med stormskritt?

Da kan det dukke opp flere ulike ting som kan gi deg noen ekstra kroner inn på konto.

På Facebook og Finn er det flere som har valgt å leie ut ulike eiendeler, som ikke blir brukt så ofte.

Et raskt søk på Finn.no viser at det er flere tursekker, kappsag, barnevogn og flere andre ting i Oslo-området.

Spare-influenser Marie Olaussen mener det er store muligheter for å tjene godt på utleie av ulike småting.

– Sett lav pris

– Jeg synes det er kjempesmart! Veldig mange av oss har jo mye ting stående som vi ikke bruker så ofte, sier hun.

Selv har Olaussen hatt god erfaring av å leie ut symaskinen sin på Finn. Hun har også planer om å leie ut en sag hun har liggende.

SPARER: Marie Olaussen mener det kan være mye å hente på å leie ut ting. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Pengene som kommer inn herfra går til å spe på familiens feriebudsjett.

– Det kan jo og være gøy å opprette en egen konto til utleieinntektene. Da kan man se at det kommer inn penger, selv om prisen man har satt på utleie ikke er så veldig høy, sier hun.

Olaussen forteller at hennes tips til å få leid ut tingene sine, er å sette en lav pris.

BILLIG: En møbelrenser er gjerne ikke noe du trenger hele tiden. Da er det fint å kunne leie det ut. Foto: Skjermdump

– Er prisen bare litt lavere enn hva det koster nytt, er det jo lettere for mange å kjøpe seg nytt. Har man en lav utleiepris så er det og flere som vil velge deg, fremfor andre utleiere.

– Så selv om summen kanskje ikke er så høy, kan totalen på inntektene bli høy, sier Olaussen.

Pass på dette

Forbrukerøkonom Thea Olsen er svært positiv til denne trenden.

– Det er en fantastisk måte å få inn litt ekstra i lommeboken, sier hun.

Hun tror det potensielt kan være store muligheter for mange å hente inn ekstra inntekt for flere her. Blant annet trekker hun fram verktøy og sportsartikler fram som mulige ting til utleie.

EKSPERT: The Olsen er forbrukerøkonom i Danske Bank. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Vi nordmenn er flinke til å la tingene våre stå ubrukt. Så dersom tingene våre kan bli brukt og vi samtidig kan tjene noe ekstra på det, er jo det kjempebra, sier Olsen.

Ifølge Skatteetaten kan man tjene inntil 10.000 kroner i året på utleie, før man må skatte av inntekten. Olsen forteller at det derfor er veldig viktig at de som leier ut for mer enn dette i året, selv fører inn dette i skattemeldingen.

– Også er det jo og en risiko for at det som blir leid ut enten blir stjålet eller at det ikke blir levert tilbake i samme tilstand som det ble leid ut til.

– Så det er ikke nødvendigvis helt problemfritt ut leie ut tingene sine. Men det kan jo være lurt å leie ut gjennom profesjonelle aktører som har en forsikring for dette, sier hun.

– Kan være smart

Også Olaussen mener også det er viktig å sjekke at man har rett forsikring på tingene sine før det blir leid ut.

– Leier du ut bunaden din for eksempel, er det jo veldig kjedelig å ikke ha rett forsikring dersom den får et svimerke eller noe lignende på seg.

Annet enn å sjekke at man har forsikret det som leies ut og sette en god pris på tingene anbefaler Olaussen deg å gjøre det kjent at du leier ut ting.

TUR: Skal du på tur en gang i året, kan det lønne seg å leie turutstyret fremfor å kjøpe det. Foto: Skjermbilde

Blant annet anbefaler hun å dele annonsen på det du leier ut på sosiale medier, slik at den når flest mulig folk. Hun anbefaler og å ta gode bilder av det som leies ut, i tillegg til å gi så mange opplysninger om produktet som mulig for å unngå at det blir ødelagt.

– Og har du mulighet til å gå gjennom utstyret med den som skal leie av deg kan det være smart.

– Da kan dere sammen se på hvilke skader som eventuelt er på utstyret fra før av, og dermed være sikker på at den tilstanden den blir levert tilbake i er den samme som da det ble leid ut.