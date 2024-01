Torsdag var Kautokeino nest kaldest i hele Europa

Men nå er kuldetoppen trolig nådd over hele landet, ifølge Stormgeo-meteorolog Lillian Bergheim.

Fredag er det kun på noen av øyene i Lofoten at man har kunnet våkne til temperaturer over null grader, ifølge vakthavende meteorolog ved StormGeo Lillian Bergheim.

– Det er generelt kaldt i hele landet. Aller kaldest har det vært i Kautokeino i natt, med minus 43,5 grader, sier hun.

Dette var den nest laveste temperaturmålingen i Europa, kun slått av Naimakka nord i Sverige med 0,3 grader, skriver meteorologisk institutt på X.

Forrige gang det ble målt kaldere temperaturer i Kautokeino var i 1999.



– Men det har helt klart vært kaldt andre steder også – i Innlandet har det vært minus 41,1 på Leirflaten og minus 39,2 i Folldal, sier Bergheim.

KALDT: Kartet viser været fredag. De kaldeste områdene er markert i lilla. Både i Sverige og i Finland er det satt nye kulderekorder denne uka. Foto: Windy

I hovedstaden har ikke den varslede sprengkulden blitt like ille som først fryktet, men det har vært store lokale forskjeller i løpet av natten.

– På Bjørnholt har det vært nede i minus 26,6, mens det har vært minus 17 på Blindern, sier Bergheim.

Blir trolig ikke kaldere

Uansett hvor kaldt det er der du bor akkurat nå, kan du trolig trøste deg med at temperaturene vil stige en god del i løpet av de kommende dagene.

– Jeg ser ikke for meg at det blir noe kaldere. Man har hatt det kaldeste nå på morgenen i dag, og så kan man få det like kaldt i morgen tidlig med lokale variasjoner.

I nord kan temperaturene stige en god del allerede i løpet av lørdag, mens temperaturene i vest trolig vil begynne å stige i løpet av søndag.

– I Bergen nærmer det seg rundt null grader i løpet av søndag kveld og natt til mandag, avhengig av skydekke. På Østlandet er nok temperaturstigningen mest merkbar i løpet av mandag og tirsdag, sier meteorologen.