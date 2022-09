Tørreste året i Sør-Norge på 21 år

Meteorologisk institutt melder at dette året har vært det tørreste på Sør- og Østlandet på 21 år.

NESTEN TOMT: Mange fjellvann er nesten tomme for vann, på grunn av tørken. Her fra Ustevatnet ved Ustaoset. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Uvanlig lite nedbør har ført til lav grunnvannstand i store deler av Sør-Norge.

Tørken har også ført til lavere vanntilsig i elver og vannmagasiner enn normalt.

Månedsskiftet august til september markerer slutten på det hydrologiske året. Meteorologisk institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat har i den anledning sett på været og vanntilsiget de siste 12 månedene.

To av de fem hydrologiske regionene legger bak seg et tørt år. Det gjelder Sørlandet med Agder fylke og Østlandet som omfatter Viken, Oslo, Innlandet samt Vestfold og Telemark. Disse områdene sammenfaller i all hovedsak med prisområde NO1 og NO2.

Blåsjø vannmagasin i Suldal har veldig lite vannstand. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Begge regionene utpeker seg som tørre, og begge legger bak seg det 21. tørreste hydrologiske året som er observert i en serie på 121 år, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.

Målingene av nedbørsmengder går tilbake til 1901-1902.

– Det er bare to tidligere år vi har observert mindre nedbør de siste 30 årene. Det var i 2003 og 1996 på Sørlandet, og 1996 og 1991 på Østlandet, sier Hygen.

I resten av landet har det hydrologiske året vært vått, og særlig i Nord-Norge og Midt-Norge. Sistnevnte fikk den høyeste registrerte nedbørsmengden.