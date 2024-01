Tormod (55) var Breiviks besøksvenn: – Sa at en rettssak er et slags teater

RINGERIKE FENGSEL (TV 2): Tormod Klovning har snakket med Anders Behring Breivik i mer enn 700 timer. Etter forrige rettssak snakket de om at Breivik mente retten var som et teater.

Det forteller Klovning fra vitneboksen i Ringerike fengsel.

Relasjonen han hadde til Anders Behring Breivik (44) gjennom ni år, ble brutt i mars i fjor. Det var Breivik som ikke lenger ønsket å ha kontakt.

– Det kom brått på meg at Anders plutselig gjorde slutt på relasjonen. Han gjorde det også på telefon, selv om jeg var der uken før og skulle komme dit uken etterpå, sier Klovning i retten.

Breivik har selv forklart at han avsluttet relasjonen fordi Klovning trakasserte ham.

– Jeg kjente meg ikke igjen i det. Det var en rar samtale. Han sa han kanskje kom til å angre på det han gjorde, og så ga han meg en liten åpning om at vi kanskje kunne treffes igjen ved en senere anledning, sier Klovning.



– Jeg spurte også Anders om dette var taktisk spill med tanke på rettssaken som skulle komme. Da svarte han «nei da».

– Jeg var nervøs



Klovning er trebarnsfar og prest. Han har i flere år hatt en rolle i Kriminalomsorgens program for radikaliserte innsatte.

GJENSYN: Anders Behring Breivik smilte og nikket til Tormod Klovning da han inntok vitneboksen i Ringerike fengsel. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Da han i 2014 takket ja til å være Breiviks besøksvenn, insisterte fengselsledelsen på at han skulle få betalt. Han har derfor vært en profesjonell besøksvenn for terroristen.

– Men jeg har aldri hatt noen rapporteringsplikt eller fått noen føringer for hva vi skal snakke om. Jeg har selv fått styre samtalene, og jeg tror ikke det har vært stille noen gang gjennom de 400 samtaler som vi har hatt, sier han.



Klovning husker godt det første møtet med Breivik.

– Jeg var nervøs og lurte på hvordan det ville bli. En flott betjent klappet meg på skulderen og sa «slapp av, dette går fint». Det gjorde det. Det tok kort tid før vi fant gjensidige interessefelt, sier han.

Siden har det blitt over 400 samtaler.



– Vi har begge valgt å dele ganske mye med hverandre, for å få den relasjonen til å fungere. Jeg synes det har fungert fint. Anders vet mye om meg, og jeg vet mye om Anders, sier Klovning.

– Et teater

Han legger ikke skjul på samtalene har vært krevende, og at de har utfordret hverandre begge to.

– Har det gitt deg noe? spør regjeringsadvokat Andreas Hjetland.

– Jeg kunne ikke vært der i 700–800 timer om jeg ikke fant disse samtalene intellektuelt stimulerende og faglig utfordrende. Jeg kunne dra hjem og bruke Google, noe Anders ikke kunne, og oppdatere meg og forsøke å være en relevant samtalepartner.

FØRER SAKEN: Regjeringsadvokat Andreas Hjetland representerer staten ved Justis- og beredskapsdepartementet, som Anders Behring Breivik har saksøkt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Grunnen til at Klovning spurte Breivik om det var taktisk spill å avslutte relasjonen, er at Breivik mener Kriminalomsorgen ikke gir ham mulighet til å ha meningsfulle menneskelige relasjoner.

Klovning vitnet i retten også forrige gang Breivik saksøkte staten for brudd på menneskerettighetene.



I forbindelse med rettssaken leste Klovning i en nettavis at Breivik hadde sagt at relasjonen de to hadde, var «meningsløs». Breivik tapte det forrige søksmålet mot staten på alle punkter.

BEVOKTET: Minst fire politifolk fotfølger Anders Behring Breivik til enhver tid i den provisoriske rettssalen i Ringerike fengsel. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Da de to møttes igjen etter rettsrunden i 2017, spurte Klovning om hvorfor Breivik hadde sagt dette om relasjonen deres.

– Breivik sa at en rettssak er et slags teater der man har roller og replikker. Før hadde man også parykker. Så da må man spille det spillet, og vi har hatt en felles forståelse for det, forklarer Klovning i retten onsdag.

Dette snakket de om

Blant de tingene som Breivik og hans advokat Øystein Storrvik reagerer på, er at han aldri får være alene med andre innsatte uten at ansatte fra Kriminalomsorgen er til stede.



Hvis Breivik får besøk fra utenfor fengselet i dag, så skjer samtalene gjennom et gitter på et besøksrom. Breivik møter også Storrvik på denne måten, noe de mener er helt unødvendig og skadelig for Breiviks mentale helse.

ATSKILT: Slik ser det ut der Anders Behring Breivik mottar besøk. Fengselet sier de har bedt om en skisse til en ny skillevegg etter forespørsel fra Breiviks advokat. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Klovning forteller at det var flere til stede da de møttes første gangen, og at de da snakket sammen gjennom et glass. Etter hvert ble det myket opp, og de to har stort sett snakket sammen uten ansatte til stede. Alltid har de fått gi hverandre et håndtrykk.

På spørsmål om hva de har snakket om, svarer han «stort sett alt».

– Skal jeg dele det inn, så er det alt fra livene våre, hva vi har opplevd, hvordan det har formet oss. Vi har snakket om storpolitikk som Trump, Brexit og kriger. Vi har en gjensidig interesse for lange historiske linjer. Romerriket, mongolene og sånne ting. Det har også vært snakket mye om ideologi og ytre høyres ideologi, sier han.

Klovning har prøvd å utfordre Breivik på hans meninger.



– En relasjon fordrer ikke enighet, men den fordrer ærlighet. Det betyr at vi har stått fint i ikke å dele verdisyn. Jeg har sagt at hvis han ikke vil snakke mer om noe, så må han si stopp. Noen ganger sier Anders stopp, mens andre ganger sier han kjør på, sier han.



Advokat Storrvik ville vite om Klovning har hatt et «avradikaliseringsprosjekt» overfor Breivik.

– Vi har jo smilt av hverandres forsøk på å påvirke hverandre. Vi ønsker å påvirke hverandre begge to. Jeg vil påvirke han, og han vil påvirke meg.

– Ute av karakter

Under rettssaken har Breivik fortalt at han har selvmordstanker og alvorlige soningsskader. Han gråt mye under sin forklaring.

Klovning sier han aldri har sett Breivik gråte tidligere. Han har heller ikke oppfattet at soningsskader og mangelfulle soningsforhold har vært temaer Breivik har vært spesielt opptatt av tidligere.

Det samme forklarer avdelingssjef Kristian Hesthagen i Ringerike fengsel, som er blant de fengselsansatte som kjenner Breivik best.

– Jeg oppfatter ham verken som deprimert eller suicidal. Jeg opplevde ham som helt ute av karakter i retten og har aldri opplevd ham vise en sårbar side, sier Hesthagen i retten.