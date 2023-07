Tørke fører til blåbærkrise i sør

Blåbær-Norge blir delt i to. Sør-Norge får trolig en elendig sesong, mens lenger nord skal det bugne.

Bærelskere i nord kan plukke med seg denne nyheten fordi det har vært en nokså fuktig vår kombinert med en varm sommer.

Det er den overordnede statusmeldingen fra blåbæreksperten hos Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).



– Rapportene sier at det er masse blåbærkart i Trøndelag og i de nordligste delene av landet vårt, sier forsker Anne Linn Hykkerud til TV 2.



PÅ BÆRTUR: Anne Linn Hykkerud er forsker og blåbærekspert. Foto: Arnfinn Steindal.

Er det en god sesong, skal du kunne telle opptil 20 blåbærkart på en plante.

Slik er det dessverre ikke i Sør-Norge, ifølge de samme ekspertrapportene.

– Det har vært veldig tørt under blomstringen mange steder. Det fører til at blomstene aborteres eller det blir få og små bær. Men det kan være store lokale variasjoner. Områder som ligger høyere eller har blomstret seinere vil ha bedre betingelser, forklarer Hykkerud.



Høsten avgjør

Men blåbærsesongen vil også være påvirket av blomsterdannelsen som skjer om høsten.

BUGNER: Er det mer enn 20 kart på blåbærplanta, blir det betegnet som en god sesong. Foto: Anne Linn Hykkerud / NIBIO

– Det er da det skjer! Blåbærene får ikke mer blomster enn de blomsteranleggene som dannes høsten før. Det styres av både genetiske variasjoner, temperatur og klima, sier forskeren hos NIBIO.



I tillegg til forholdene på høsten er det viktig at humler og insekter – som er helt nødvendig for pollineringen – er ute å flyr når plantene blomstrer.



– Vi ser oftere at insektene som pollinerer, kommer senere. Er ikke insektene der uteblir også karten, sier Anne Linn Hykkerud.



Lanserer «bærportal»

For alle som er opptatt av bærplukking, kan Hykkerud også avsløre en nyhet.

Norsk institutt for bioøkonomi lanserer i høst en egen nettside for bærobservasjoner.



– Her kan du legge inn egne observasjoner gjennom telling av blomster, kart og bær. Det er også mulig å sjekke for mye bær det er der du ønsker å plukke, og om det er mer eller mindre bær enn normalt. Jo flere som vil bidra her, desto mer presise data vil komme ut, opplyser Hykkerud.