Torjus Seland (7) ble funnet død: – Det verst tenkelige utfallet

Sju år gamle Torjus Seland forsvant under jakttur med familien på Heddan i Lindesnes ved 13.45-tiden søndag.

– Siden søndag har hele søndag har hele Sørlandet og hele Norge holdt pusten under leteaksjonen etter Torjus her i VIgeland. Når barn er involvert gjør det ekstra inntrykk på alle. Dette gjorde ekstra inntrykk på oss, sier politistasjonssjef Bernt Mushom i Mandal på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Dessverre endte dette med det verst tenkelig utfallet, og mest av alt går tankene våre i dag til de pårørende, sier Mushom.

– Tusen, tusen takk

Syvåringen ble funnet av politiets hundepatrulje rundt klokken 16 tirsdag ettermiddag. Det er ingenting som tyder på at gutten er utsatt for en straffbar handling, men politiet kan i avvente av obduksjonsrapporten ikke si noe om dødsårsaken.

AVSLUTTET: Onsdag morgen er det få spor etter den omfattende leteaksjonen som har pågått i området hvor gutten forsvant. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Dette er den største redningsaksjonen i distriktet vårt på mange år, med over tusen frivillige. Det er ingen tvil om at her har veldig mange gjort alt de kunne for å finne Torjus, som hadde gått seg bort, sier Mushom.

På vegne av familien retter politiet en stor takk til alle de involverte.

– Familien sier tusen, tusen takk og setter veldig pris på det oppe i alt som er vanskelig, avslutter Mushom.

Like før klokken 17 ble leteaksjonen avviklet. Den hadde da pågått i over 50 timer. Det var en hundepatrulje fra politiet som gjorde funnet i området i Langemyr i Lindesnes kommune.

Lokalsamfunn i sorg

I begge kommunene er kirkene åpnet slik at de som ønsker å samles kan møtes der.

– Det er sorg og fortvilelse. Mange har hatt håp de siste to dagene, men så fikk man denne beskjeden i dag om at det dessverre var gått galt, sier Geir Ola Tveit, prost i Mandal og Lister.

ÅPEN KIRKE: Kommune og menighet i Lyngdal sier de gjør sitt beste for å ivareta pårørende og de berørte innbyggerne i kommunen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Flere av dem som kjenner familien og som har gått som frivillige møtte opp på Lyngdal kirkesenter.

GIKK MANNGARD: Utover tirsdagen ble søkeområdet stadig utvidet, og frivillige gikk bred manngard og dekket store områder. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Det var dempet stemning. Mange har behov for å snakke med noen og holde rundt hverandre.



Ivaretar elevene

– Det er mange som har det tungt i dag, sier ordfører Unni Nilsen Husøy (Frp) til TV 2 onsdag morgen.

Hun sier kommunens kriseteam vil ha møter gjennom dagen.

Hovedfokuset nå er å ivareta de pårørende og berørte.

På barneskolen 7-åringen gikk på, står det nå en pult tom.

– Det er tøft for medelevene, sier Husøy.

Hun sier skolen vil arrangere en minnestund onsdag.

– Det har stått en pult tom siden mandag. Vi har hatt et godt team der som har snakket med elevene disse dagene og vi vil fortsette å ivareta dem på best mulig måte.

ULENDT TERRENG: Forholdene for letemannskapet var svært krevende, med tett vegetasjon, fjell og myr. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Tok imot pregede frivillige



Etter gutten var funnet ble flere hundre frivillige sendt hjem. Mange av disse var fremdeles på leting dypt inne i søkeområdet.

Langs veikanten gikk utallige frivillige tilbake til bilene sine etter to intense dager. Mange drar hjem til sine kjære, mens andre møtes for å snakke om de siste dramatiske dagene.

På samlingspunktet ved bensinstasjonen i Vigeland var mange sterkt preget da de ankom i busser etter å ha deltatt på det krevende søket.

– Mange har gått i ulendt terreng og hele tiden hatt et håp om at dette skulle gå bra, sier ordfører i Lindesnes, Alf Erik Andersen(Frp).



Utfordrende forhold

Terrenget i søkeområdet var beskrevet som ekstremt krevende, med bratte skrenter, dype myrer og tett vegetasjon.

OVER TO DØGN: Politiet var tydelige på at leteaksjonen skulle «holde trykket oppe» helt til funnet av en død person ble gjort tirsdag ettermiddag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

I tillegg foregikk store deler av leteaksjonen i mørket, med stor aktivitet fra helikoptre, droner og hundepatruljer.