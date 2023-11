Torjus fikk servert frossen fiskegrateng på restaurant

Torjus Lunder Bredvold (29) var i Bergen sist helg i forbindelse med et bryllup.

På vei til vielsen hadde han god tid, og bestemte seg derfor for å gå innom restauranten Råvarene.

Noe av det han raskt la merke til var at det var kompostbøtter til salgs, noe som Bredvold oppfattet som veldig positivt.

Han driver kontoen «Hattekokken» på sosiale medier, og er svært opptatt av å bruke råvarene som er tilgjengelig.

– Så jeg hadde høye forventninger, konstaterer han.

– Skjer dette virkelig?

I utgangspunktet skulle han gå for en sandwich fordi han ville ha en rask lunsj.

– Men da jeg kom frem til kassen så jeg at det var et skilt hvor det sto at de hadde fiskegrateng til 189 kroner. Jeg tenkte at det må jeg jo prøve. Bergen er jo kjent for mange gode fiskeretter.

Det var Bergensavisen som omtalte saken først.

Etter å ha forsikret seg om at han skulle rekke å spise før vielsen, satt han seg ned for å vente.

Men etter noen få minutter ble skuffelsen stor. Opp fra kjelleren kom hun som hadde stått bak disken tidligere. Under armen hadde hun en frossen pakke med fiskegrateng.

– Da tenkte jeg bare «skjer dette virkelig nå?», sier Bredvold.

Han fikk maten sin, og fikk frykten bekreftet. Han hadde blitt servert en frossen fiskegrateng fra frysedisken.

– Ikke forventet

Bredvold forteller at mengden han fikk servert var cirka en kvart fiskegrateng.

– Jeg har spist mye frossen fiskegrateng opp gjennom. Det er jo helt greit, men det er ofte at smakene flyter inn i hverandre.

– Det er ikke det jeg forventer på restaurant. Det smaker best etter en lang dag når jeg vil ha noe raskt.

Bredvold forteller at han var opptatt med forberedelser til vielsen, og derfor ikke sa ifra til de ansatte.

– Nødløsning

Råvarene Café og Bio Bistro ønsker ikke å kommentere saken ovenfor TV 2.

Til Bergensavisen har kokk og servitør hos Råvarene, Anne Martinsen, fortalt at det er Lofoten fiskegrateng som ble servert.

– Vi pleier å servere hjemmelaget fiskegrateng, men akkurat den dagen gikk vi tom. Jeg liker veldig godt gratengen fra Lofoten, og da valgte jeg å servere den, forklarer Martinsen.



Hun forteller at det ble gjort som en nødløsning, og erkjenner at de burde informert om avviket.

– Jeg kan forstå noe av kritikken, men vi kan ikke lage absolutt alt hjemmelaget hele tiden. Vi selger mye, og av og til går vi tom.



Bredvold synes det er helt forståelig dersom de har gått tom for fiskegrateng, eller at de ikke har hatt tid til å lage mer.

– Det er jo egentlig bare et kvalitetstegn hvis de var utsolgt for fiskegrateng.

– Jeg har drevet med «dumpster diving» og har spist søppelet til matbutikker, men frossen fiskegrateng på restaurant er ikke godt nok.