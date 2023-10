Torjus (7) funnet død: – Mange klemmer og griner

Et lokalsamfunn er i sorg etter at Torjus Seland ble funnet død.

Søndag ved 14:45-tiden forsvant sju år gamle Torjus Seland fra familien sin.

De var sammen på en jakttur på Heddan i Lindesnes.

Like etter han ble meldt savnet begynte flere hundre frivillige å leite etter han.

Tirsdag ettermiddag ble han funnet død, rundt tre kilometer i luftlinje fra hvor han sist ble sett.

Nå er et lokalsamfunn i sorg.

Blomst ved pulten

– Først og fremst går tankene til de nærmeste. Vi tenker veldig mye på de, sier Ingrid Alden.

Hun er virksomhetsleder for oppvekst i Lyngdal kommune.

Hun forteller at det er vonde dager både for elevene og de ansatte ved skolen.

TUNGE DAGER: For de ansatte ved skolen er det en vanskelig tid. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Da skolen startet onsdag morgen hadde de ansatte et møte med politiet hvor de ble informert om leteaksjonen.

– Vi har satt inn ekstra ansatte for å trygge situasjonen mest mulig. Så vi skal ta så godt vare på folk som vi kan, sier Alden.

– Forteller historier

Rektor ved skolen, Silje Stråtveit, sier til TV 2 at det har vært en vanskelig uke. Hun forteller at både de ansatte og elvene ved skolen har kjent på at det har vært godt å være nær hverandre.

PREGET: Rektor ved skolen forteller at det er mange elever som er lei seg i dag. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– I dag tidlig hadde vi samling i alle klasserommene hvor vi tente lys og spilte musikk. Også har vi hatt bilder av Torjus fremme, sier en tydelig preget Stråtveit.

Elevene ved skolen har brukt dagen til å tegne og skrive for å få uttrykt seg.

– Elvene får og fortelle fine historier de har om Torjus og det har vært veldig godt.

BLOMST: Det er plassert en blomst på pulten til Torjus. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Nå står det en blomst på pulten til Torjus. Stråtveit forteller at mange av barna har blitt berørt av å se bilder han og at det står en blomst på pulten.

– Mange klemmer hverandre og griner. Men det har vært veldig godt å stå nærme hverandre i dag, sier rektor.

Skal se gjennom dette

Bent Mushom er politistasjonssjef i Mandal. Han forteller til TV 2 at alle de involverte er sterkt preget av funnet.

– Det har vært tøffe dager for alle de involverte, men det er selvfølgelig tøffest for de pårørende og familien.

PREGET: Politistasjonssjefen forteller at funnet har gått inn på alle. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Området Torjus forsvant fra er et krevende skogsterreng. Det er beskrevet som et område med mye skrenter og myrer. Dette har gjort letearbeidet svært krevende.

Mushom peker og på terrenget som en forklaring på hvorfor det tok så lang tid å finne sjuåringen.

– Nå i ettertid skal vi se gjennom hvorfor det tok så lang tid.

Slik jobber politiet

Stabssjef i Agder politidistrikt Vidar Arnesen sier at når redningspersonell jobber med å finne en savnet person, er det en spesiell modell de jobber ut ifra.

SØK: Det ble søkt med helikopter etter Torjus. Foto: Tor Olav Rydlende

Arnesen sier at det jobbes i sirkler ut ifra hvor personen sist er sett.

– Først går vi 25 prosent ut fra hvor personen er sist sett, så 50 prosent også videre.

– Dette har vært en svært krevende redningsaksjon. Den har stelt mye energi og det har vært mye følelser, både fra politiets side og de frivillige som har bistått, sier han.

– Tøff beskjed

Funnet av sjuåringen har også gått inn på ordføreren i Lyngdal, Unni Nilsen Husøy.

Hun sier de siste dagene har vært tøffe, men at det ikke er i nærheten av hvor tøft det har vært for de pårørende.

– Man velger jo å håpe. Så det å få beskjeden om at han var funnet død var tungt. Da gikk tankene mine til familien, sier Nilsen Husøy.

ORDFØERER: Unni Nilsen Husøy sier kommunen vil gjøre det de kan for å ta vare på de pårørende. Foto: Isac Skevik Kvello / TV 2

Kommunen har nå satt krisestab og fokuserer på å hjelpe familien på best mulig måte. Nilsen Husøy sier at de vil tilby alt det familien måtte trenge i tiden fremover.

– Også tar skolen var på medelevene. Så på skolen i dag har det vært minnestein i alle klasserommene.

– Jeg håper virkelig at vi har gjort alt vi kunne, sier ordføreren.

Både Nilsen Husøy og politistasjonssjef Mushom retter takk til alle de frivillige som har vært med i søket etter Torjus.

– Nummen

Etter at Torjus forsvant på søndag har det vært veldig stille i Lyngdal.

Det forteller Grete Egeli Sikveland. Hun har bodd i området i mange år, og forteller at alle kjenner alle i den lille bygda.

– Folk har vært nummen. Det har påvirket alle, sier hun.

Selv har hun et barnebarn som gikk i samme klasse som Torjus.

LETEAKSJON: Det har vært mange personer involvert i søket. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Det har vært et helt enormt engasjement i denne saken. Folk har tatt på seg støvlene og gått ut for å lete.

– Folk har nok tenkt at det har vært bedre å lete enn å sitte og bare vente. Jeg har aldri sett noe lignende engasjement her før, sier Sikveland.