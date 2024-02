Torguns sønn var savnet – drapsmann hjalp til å lete

SNAKKER UT: Torgun Torheim (t.h.) er denne uka på plass i Vadsø sammen med sine bistandsadvokater Ida Andenæs og Heidi Reisvang for å vitne i rettssaken mot sønnens drapsmann. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Han var en rolig, lun og omsorgsfull sønn. Alle som har møtt ham, beskriver ham som hjelpsom og snill, sier Torgun Torheim (62).

Hun sitter på et hotell i Vadsø og forbereder seg til å møte i retten. Der skal hun fortelle om de grufulle sommermånedene i fjor.

Sønnen Marcus Unsal var som vanlig hjemme på sommerferie i Tana, dit han og moren flyttet mens han gikk på barneskolen.

DREPT: Marcus Ozan Unsal (30). Foto: Privat

Marcus var i full sving med å sanke inn veden som han hadde kappet året i forveien, forteller moren.

– Den siste kvelden jeg så ham, kom han hjem og var stolt over at han hadde klart å fylle hele hengeren opp til kanten med ved, sier Torgun.

Meldte sønnen savnet

Fredag 16. juni 2023 skulle Torgun og Marcus stable veden som han hadde samlet inn, men sønnen var ingen steder å finne.

– Han pleide alltid å gi en beskjed. I noen områder i Tana er det ikke så god dekning, så ofte la han igjen en lapp der det sto at han var ute og fisket, forteller Torgun.



Da hun senere kom hjem fra gartneriet uten å ha hørt noe, ble hun virkelig urolig. Hun sendte melding til mange av Marcus' venner for å høre om de hadde sett ham.

MOR: Åtte måneder etter at sønnen ble drept, har Torgun Torheim (62) fremdeles mange ubesvarte spørsmål. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Én av vennene hun kjente navnet på, kontaktet hun imidlertid ikke.

– Jeg hadde ikke møtt ham før, så jeg sendte ikke melding til ham, sier hun.



På kvelden ringte Torgun til politiet og meldte sønnen savnet. Umiddelbart ble en omfattende leteaksjon satt i gang.

– Hadde på solbriller



I flere døgn ble området grundig gjennomsøkt. Marcus ble også etterlyst gjennom pressen.

SLO ALARM: Politiet i Kirkenes fikk raskt i stand en omfattende leteaksjon. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Flere av Marcus sine venner møtte opp hos Torgun for å hjelpe til. Blant dem var kameraten som Torgun ikke hadde kontaktet.

– Han kom på en ATV, og han hadde på solbriller, så jeg så ikke øynene hans. Og så var det så påfallende at han ikke sa hei til meg, forteller Torgun.



– Han tviholdt i styret, og jeg husker at jeg tenkte at dette ikke var normal oppførsel når man skal lete etter en savnet kompis.



SISTE FORBEREDELSER: Torgun Torheim møter TV 2 på Scandic Hotel i Vadsø kvelden før hun skal vitne. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Like etterpå sto Torgun, mannen med ATV-en og de andre vennene tett i en sirkel og så på et kart på en telefon. De avtalte hvor de skulle lete etter Marcus.

– Han sa svært lite, den mannen, sier Torgun.

– Grøss gjennom kroppen



En uke etter at Marcus ble meldt savnet, gikk politiet til pågripelse. Mannen som Torgun hadde reagert på – kameraten hun kun hadde hørt om – ble siktet i saken.

– En jeg kjenner, ringte og sa at han var pågrepet i nabokommunen. Det gikk et grøss gjennom kroppen min, forteller Torgun.



Mannen nektet først enhver befatning med forsvinningen.

Etter pågripelsen gikk det tre dager før politiet fant Marcus Unsal skjult i terrenget ved et hyttefelt i Tana.

SJOKKFUNN: Tre dager etter at mannen var pågrepet, fant politiet Marcus Unsal drept. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Obduksjonsrapporten viser at han var drept med en spikerpistol. Totalt 20 spikre har truffet ham i hodet, brystet og lungene.

I et avhør etter funnet erkjente den siktede mannen å ha drept Marcus.

Fant mer enn politiet

Etter det TV 2 forstår, har den nå tiltalte mannen forklart at Marcus truet både ham og familien hans på grunn av narkotikagjeld.

For Torgun ble dette enda et sjokk. Hun hadde ingen idé om at sønnen var involvert i narkotikakriminalitet.

Da politiet var hjemme hos henne og ransaket, markerte politihundene på en vakuummaskin. Det ble også funnet lynlåsposer, som typisk brukes i forbindelse med narkotikasalg.

UNDERSØKELSER: Politiet gjorde flere beslag på stedet der Marcus Unsal ble funnet drept. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Noe mer fant ikke politiet.

Torgun slo seg likevel ikke til ro med politiets arbeid.

– Jeg gikk gjennom kriker, kroker, esker og alt annet. Jeg var nødt til det, sier hun.



Kontanter og våpen

Først fant Torgun en liste over navn. Bak hvert navn sto et beløp.

Så fant hun en merkelig liten brikke som kunne minne om en nøkkel. Hun fikk den til å passe i et skjult hulrom. Da hun åpnet, ramlet 307.000 kroner i kontanter ned på gulvet.

Torgun fant også ammunisjon i et gammelt kjøleskap i boden. Hun tilkalte umiddelbart politiet.

– Jeg vet ikke hvordan ammunisjon ser ut, men politiet sier det var ammunisjon også til tyngre våpen, forteller hun.



Før politiet reiste derfra, sa Torgun at det var et sted i huset hun ikke hadde lett. Hun hadde ikke fått til å flytte på klesskapet sitt.

– Politikvinnen som var der, spurte om hun skulle hjelpe meg. Hun lirket skapet frem, og jeg fulgte med. Først så jeg en liten, blå koffert. Så så jeg noe svart. Da holdt jeg på å kollapse, sier Torgun.



SNAKKER UT: Torgun Torheim ønsker ikke at hennes ansikt skal være gjenkjennelig under intervjuet med TV 2. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Bak skapet lå det flere skytevåpen.

– Det er helt ubeskrivelig. Først får jeg vite at sønnen min er drept, også kommer dette i tillegg. Jeg har vært så sint og lei meg, forteller hun.

Slept langs veien

Etter hvert fikk Torgun også vite at sønnen var drept med spikerpistol.

– Jeg var forberedt på alt. Han kunne blitt funnet i små biter for alt jeg visste. Men spikerpistol hadde jeg aldri tenkt på, sier hun.



Torgun sier hun har fått vite at norsk politi kun kjenner til én drapssak tidligere der spikerpistol er brukt som drapsvåpen. Det var i Australia for omtrent 20 år siden.

Drapsvåpenet fikk ryktene til å svirre i Tana. Mange mente at drapsmannen umulig kunne ha handlet alene, forteller Torgun.

– En spikerpistol må holdes helt inntil kroppen, og Marcus var stor og muskuløs. Hvordan skulle N.N. (tiltalte) ha fått til det? Jeg var overbevist om at minst en person til hadde vært med på drapet. Jeg gikk rundt og skalv, jeg var så sint, sier hun.



GODT GJEMT: Tiltalte har selv demonstrert hvordan han skjulte Marcus Unsal etter drapet. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Så, i august, ble det gjennomført en rekonstruksjon. Der viste den tiltalte mannen hvordan han gjennomførte drapet og slepte Marcus etter seg før han skjulte ham i terrenget.

– Først da tenkte jeg at han kunne ha gjort det alene, sier hun.



Ser frem til møtet

Det er satt av tre dager til rettssaken som begynner i Vadsø tirsdag.

I avhør har den tiltalte mannen forklart at han følte seg truet av Marcus. Hans forsvarer, advokat Anja Hellander, ønsker ikke å kommentere dette før tiltalte har forklart seg i retten.

Torgun er opptatt av at tiltaltes forklaring ikke skal stå uimotsagt.

– Ettermælet etter min sønn skal ikke være at han fløy rundt og truet folk. Det stemmer bare ikke, sier hun.

DRAPSOFFER: Marcus Ozan Unsal (30) ble funnet med skader etter 20 spikre i hodet og overkroppen. Foto: Privat

Advokat Hellander sier at den tiltalte mannen er innstilt på å forklare seg i retten.

– Han gruer seg veldig. Det er ikke en lett situasjon for han.



Også Torgun gruer seg, men samtidig er hun godt forberedt.

– Jeg ser frem til å møte det mennesket som har drept sønnen min, og jeg ser frem til at han skal få se meg, sier hun.