Torger Tengs møter i retten – dette håper foreldrene

HAR FULGT SAKEN: Både i tingretten og lagmannsretten har Torger Tengs stort sett vært til stede for å følge saken mot Johny Vassbakk, som er tiltalt for drapet på datteren hans i 1995. Foto: TV 2 / Privat

– De har det ulikt nå av den enkle grunn av de har ulik oppfatning av saken, sier foreldrenes bistandsadvokat Erik Lea til TV 2.

Foreldrene til Birgitte Tengs (17), som ble funnet drept like ved hjemmet sitt på Karmøy i mai 1995, har det siste året vært åpne om sin uenighet.

Mens Karin Tengs står fast ved at det var Birgittes fetter som drepte henne, sa Torger Tengs i lagmannsretten at han «sannsynligvis har tatt feil i alle år».

Riksadvokaten og politidirektøren har begge beklaget offentlig til Tengs' fetter, og domstolene har slått fast at han ikke hadde noe med drapet å gjøre.

– Karin føler nok ikke at hun får noen svar på tirsdag, uansett hva som står i dommen. For Torger vil en domfellelse heller ikke kunne gi alle svar, men han har tillit til domstolen og forholder seg til deres vurdering av bevisene, sier advokat Lea.

– Veldig, veldig spent

Tirsdag kommer nemlig dommen mot Johny Vassbakk (43), som står tiltalt for det 28 år gamle drapet.

Fra klokken 10 vil dommeren lese opp dommen. Det vil ta omtrent to timer, har retten anslått.

TILTALT: Det var et DNA-funn som gjorde at politiet pågrep Johny Vassvakk høsten 2019, altså 24 år etter drapet på Birgitte Tengs. Foto: Privat

I tingretten ble Vassbakk dømt til 17 års fengsel. Påtalemyndigheten har i lagmannsretten bedt om den samme straffen.

Da Vassbakk, som hele tiden har nektet straffskyld, fikk dommen opplest i tingretten i februar, besvimte han.

Han er ikke noe mindre spent denne gangen, forteller hans forsvarer Stian Kristensen.

– Han er innstilt på å møte, men han er selvsagt veldig, veldig spent. Det finnes bare ett levelig utfall for hans del. Han sier han ikke har gjort dette, og det er en domfellelse et katastrofalt utfall for ham, sier Kristensen til TV 2.

Kristensen er enig i at bevisene som ble vektlagt i lagmannsretten, i stor grad er de samme som i tingretten, selv om nye DNA-undersøkelser også var tema.

NY EKSPERT: Ate Kloosterman fra Nederland var forsvarernes DNA-ekspert i lagmannsretten. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Er dere som forsvarere mer håpefulle enn sist?

– Vi sitter i hvert fall igjen med en klar oppfatning av at domstolen har forstått de sentrale poengene i saken, så har vi gitt klart uttrykk for hva vi mener om bevisbildet, sier Kristensen.

Forsvarerne ba i retten om at Vassbakk frifinnes.

Frykter etterspill

For foreldrene til Birgitte Tengs er det én ting de begge ønsker seg.

– Først og fremst så håper de på mest mulig ro rundt saken. Hvis det nå blir en endelig rettskraftig dom, og så blir det totalt tyst, så hadde det vært fantastisk flott. Men det er det ingen av oss som tror på, sier advokat Lea.

I RETTEN: Erik Lea, her med Karin og Torger Tengs i bakgrunnen, har representert de to foreldrene i en årrekke. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han mener at en domfellelse vil gi mer ro enn en frifinnelse, men også en domfellelse får etterspill, tror han.

– Først kan det komme en anke til Høyesterett, men det vil i så fall kun gjelde erstatning og straffutmåling. Da blir det vel et rettsmøte på én dag i løpet av våren, sier Lea.

– Etter det vil de få ro helt til det antageligvis kommer begjæringer om gjenopptakelse av saken. Det er nesten uunngåelig sånn situasjonen er. Spørsmålet er hvor lenge forsvarerne og Vassbakk i så fall vil vente med det. Blir det i 2026 allerede? Får vi ro til 2030? Dette er uansett ikke slutten, og det er det som er poenget, sier han.

– Noe de lever med

For Torger Tengs vil en frifinnende dom bety at hele etterforskningen mot Vassbakk ikke har gjort ham noe klokere, sier Lea.

– Da står man virkelig på stedet hvil. Får man er domfellelse, er det ikke sikkert Torger er helt fornøyd med svarene han får, men da får han i hvert fall en foreløpig stopper på dette, sier han.

– Betyr det at han håper Vassbakk blir dømt?

– Det har vi ikke snakket om, men Torger forholder seg til dommen. Han har forholdt seg til domstolene avgjørelser hele veien, sier Lea.

UNDER ANKESAKEN: Torger Tengs har både i tingretten og lagmannsretten forklart seg gripende om hvordan livet har blitt uten deres kjære datter. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Torger Tengs har vitnet både i tingretten og lagmannsretten. I oktober forklarte han om tiden etter at Vassbakk ble pågrepet høsten 2021.

– Etter hvert så forsonet jeg meg med at vi, eller jeg, sannsynligvis har tatt feil gjennom alle disse årene, sa han i retten.

Han var samtidig åpen om at det er slitsomt for de to foreldrene å ha ulikt syn på saken.

– De har holdt sammen i alle år etter dette drapet, og nå har de ulike meninger. Hun har akseptert hans oppfatning, og han har akseptert hennes. Det er noe de lever med, sier Lea til TV 2.

Slutningen spares

I tingretten tok det omkring fem timer å lese opp hele dommen. Lagmannsretten har anslått at deres dom vil ta to timer å lese opp.

Verken Kristensen eller Lea ønsker å spekulere i hva det kan tyde på.

– Før, da vi hadde en juryordning, pleide alle å spekulere i betydningen av at juryen brukte en halvtime eller åtte timer. Min erfaring er at man ikke kan lese noe ut av den slags, sier Lea.

Han er glad for at lagmannsretten, i motsetning til tingretten, ikke leser opp domsslutningen først.

– Hvis man får slutningen midt i fleisen, så er det ingen som hører på hvordan retten har kommet frem til den. Ingen som leser en kriminalroman, begynner på siste side, sier Lea.

De kan se hele domsavsigelsen tirsdag klokken 10 direkte på TV 2 Nyheter, TV 2 Play og tv2.no.