Tore Strømøy: – Har ikke sovet på fem dager

Dokumentaren om «Bamsegutt» vil ikke bli publisert på nytt av NRK, bekreftet kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen på en pressekonferanse onsdag.

Det har fått programleder i serien, Tore Strømøy, til å bryte stillheten.

– Jeg er ellers usikker på om ledelsens beslutning er riktig, sier Strømøy.

Det skriver han i et innlegg på Facebook onsdag kveld.

I innlegget skriver Strømøy at arbeidet med historien til «Bamsegutt» har bestått av mange etiske problemstillinger.

– Nettopp på grunn av disse problemstillingene vet jeg at etikkredaktøren og andre redaktører ble koblet inn fra dag én. De har vært med på diskusjoner og avgjørelser hele tiden, skriver han.

– Trenger å sove

Strømøy sto bak selve ideen til serien og har hatt kontakten med Jan-Egil Granfoss (61). Programlederen ønsker å klargjøre gangen i arbeidet med serien og hans rolle i den, etter å ha jobbet med «Ingen elsker Bamsegutt» i over to år.

Arbeidet omtales som «spennende, krevende og givende» av Strømøy, som sier han fikk beskjed om sedelighetsdommen til «Bamsegutt» 20. oktober i år. Da skal han også ha fått tilsendt dommen fra en gruppe politiledere i Rogaland.

FJERNET: Serien kommer ikke tilbake til NRKs nettsider. Foto: Faksimile NRK TV

– Jeg sendte dommen videre til redaksjon og redaktør, og det var min siste befatning med denne saken. Etter dette vet jeg at det var etikkredaktør, distriktsredaktør og kringkastingssjef som bestemte hva som skulle gjøres med dette. Jeg registrerte bare at dommen ikke ble tatt med i serien, sier Strømøy.

Programlederen er derfor tydelig på at han mener inntrykket som skapes i media – om at han skal ha ansvar eller innflytelse på valget – er helt feil.

– Jeg kommer ikke til å svare på flere henvendelser fra pressen. Jeg trenger å sove, og har ikke sovet på fem dager, skriver Strømøy.

– Skulle grepet inn

På pressekonferansen om serien onsdag sa kringkastingssjefen at hun hadde blitt orientert om vurderingene som ble lagt til grunn for å utelate dommen fra serien før den ble publisert.

– Jeg hadde ikke et fullstendig bilde. Det burde jeg hatt, og det er mitt ansvar, sa hun.

– Jeg skulle grepet inn.

Distriktsdirektør Marius Lillelien i NRK bekreftet også på pressekonferansen at det kan bli laget en ny serie om «Bamsegutt».

Han sa også at Tore Strømøy fortsatt vil være tilknyttet NRK, men at det ikke er bestemt om han skal være programleder i en ny serie.

– Tore er en fantastisk forteller og med et bankende hjerte for de svakeste. Vi besluttet i formiddag at vi skal se på hvordan vi kan gjøre serien på nytt, så jeg må be om respekt for at vi ikke akkurat har utviklet en ny programidé allerede, sa Lillelien.