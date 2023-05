Tore skjulte identiteten sin i 40 år

Da Tore Severin Solli (53) vokste opp, bar han på en stor hemmelighet.

Ingen måtte vite hvor han kom fra.

Familien hans flyttet til Narvik da han var to år. Den lille gutten var da rask med å tillegge seg en bred Narvik-dialekt, dermed kom det ikke noen ubehagelige spørsmål.

Han tenkte ikke så mye over det i oppveksten. Men jo eldre han ble, jo mer plaget det han.

Da han giftet seg for 10 år siden, bestemte han seg. Han skulle vise hele verden hvem han var.

RAKRYGGET: Nå er Tore stolt over bakgrunnen sin. Foto: Robin Jensen/ TV 2

I en alder av 42 år, på selve bryllupsdagen, tok han for første gang i livet på seg kofta.

– Det var helt ubeskrivelig. Jeg kjente på en enorm følelse av stolthet, sier Solli.

Hele ansiktet hans sprekker opp i et stort smil.

Et ikke-tema



Tore visste fra barnsben av at han var samisk. Men da Tores far var yngre, ble han mobbet for å være same. Han ønsket å skåne sin sønn, derfor ble familien enige om at kulturen ikke skulle snakkes om.

Det ble et ikke-tema.

– Den eneste gangen jeg hørte noen snakke samisk, var da bestefaren min traff andre samer. Men bare da, aldri ellers.

– Hvordan var det å bære på en slik hemmelighet i over 40 år?

– Det var litt rart. Men det var et valg foreldrene mine tok, fordi man lett ble mobbet om folk visste. Det var rett og slett ikke bra å være same, sier Solli.

KROPPSKUNST: Nå bærer Tore sin samiske identitet med seg på kroppen konstant. Foto: Robin Jensen/ TV 2

Riktig tid og sted

Han skulle altså bli 42 år før han følte det var nok hemmelighetskremmeri.

Da han arrangerte et sjamanbryllup og giftet seg med indianeren Sabina Trældal, føltes det helt riktig å ikle seg det stolte plagget kofta og si ja med rak rygg.



SKJULT: – Det finnes «skap-samer» her til lands. Jeg var en av dem. Foto: Robin Jensen/ TV 2

– Jeg tror foreldrene mine var stolte av valget mitt. Da jeg sto der i vielsen, sa mora mi at jeg kledde kofta. Det var en slags annerkjennelse av at hun syns det var bra.

– Var det helt uaktuelt for deg å bruke kofta da du var yngre?

– Ja, det kunne ikke ha falt meg inn. Da ville jeg ha blitt mobbet livet av.



Viktig rapport

I neste uke får Stortinget overlevert en rapport, som det har blitt jobbet med i fire år.

Sannhets- og Forsoningskommisjonen har gransket konsekvensene av fornorskningspolitikken som er blitt ført overfor samer og kvener.

Det er knyttet stor spenning til rapporten, også hjemme hos Solli i Tennevoll i Lavangen.

– Jeg har store forventninger til rapporten, eller rettere sagt til hva den fører med seg og hva som kommer til å bli gjort framover.

TERAPI: Tore er smykkedesigner og tryller fram samisk kunst av reinshorn på arbeidsrommet. Foto: Robin Jensen/ TV 2

Solli er tydelig på at man ikke får gjort så mye med fortiden. Men framtiden kan vi være med å endre.

53-åringen er nå stolt over identiteten sin, og fører kulturarven videre med kunst.

Når han føler kreativiteten blomstre går han inn i arbeidsrommet bak kjøkkenet, og begynner å omdanne reinshorn til de vakreste samiske smykker.

NØYE: Han må være stø på hånden for å få til detaljene. Foto: Robin Jensen/ TV 2

– Det er terapi for meg å holde på med dette, sier han mens blikket glir ut på Lavangenvågen like utfor vinduet.

Bekymret

Selv om han er glad for at han kom ut av same-skapet, er han litt bekymret for hva som skjer framover.

– Jeg føler vi har tatt et lite tilbakesteg de siste årene. Jeg tror det var enklere da jeg sto fram, enn det er nå. Så jeg håper Sannhetskommisjonen kan være med på å heve bevisstgjøringen, slik at de neste generasjoner kan gå med hevede hoder.

– Har du et råd til personer med samisk opphav?

– Det viktigste er å prate om det. Fortell historien til barn og barnebarn. Selv om det er vondt å fortelle, så gjør det.