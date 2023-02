Tore møtte Laura på flyplassen: – Det første jeg sa, var at jeg stinket

Alle hjerters dag, kjærlighetsdagen, valentinsdagen.

Kjært barn har mange navn – og for flere og flere har 14. februar blitt en dag for feiring av kjærlighet og romantikk.

Så også på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Her feirer de dagen med en aldri så liten Facebook-hyllest til to av sine akademiske «love birds».

Professorer

Amerikanske Laura Jandag og norske Tore Nesset er begge professorer i russisk språkvitenskap og erfarne forelesere ved UiT.

De møttes første gang i 1998, da Tore inviterte Laura til å gjesteforelese i Tromsø.

Men på vei til Tromsø forsvant bagasjen til Laura – så det første hun sa da Tore møtte henne på flyplassen, var «jeg stinker, og vi må på shopping».

Tore sa «ok».

Personkjemi

– Hva falt dere for ved hverandre?

– Tore er rolig, og det skaper god balanse siden jeg ikke er det. Og så kan jeg stole hundre prosent på ham.

– Laura har så fint hår, sier Tore, som merket at personkjemien stemte fra første dag.

– Det er rart å tenke på, for vi er født på ulike kontinenter og har helt forskjellig bakgrunn, sier han.

FORSKNINGSOPPHOLD: De to professorene er for tiden på Princeton-universitetet i USA. Foto: Privat

Om det å både bo og jobbe sammen, sier begge at det er intenst.

– Av og til kan det bli vel mye fokus på jobb. Men det er mest fint, og vi har klart å få til mer sammen enn vi ville fått til hver for oss, sier turtelduene, som for tiden er på et forskningsopphold ved et av USAs prestisjeuniversiteter, Princeton.

Deler kjærlighetstips

– Har dere noen gode tips for å ta vare på kjærligheten?

– Tore er flink til å fortelle meg at han er glad i meg – mange ganger hver dag, sier Laura.



Tore vil framheve at Laura alltid stiller opp og støtter ham.

– Jeg vet at det ikke er en selvfølge. Det er viktig å ikke ta den andre for gitt. Og så gir Laura meg plass til å være i fred når jeg trenger det. sier han.

Kommunikasjonsrådgiver Trude Haugseth Moe ved UiT forteller at tanken med å dele Laura og Tores kjærlighetshistorie var ønsket om å vise menneskene bak forskningsresultatene og undervisningen ved universitetet – både for de de ansatte, studentene og folk utenfor universitetet.

– Kanskje kan det utvide folks oppfatning av forsker- og universitetslivet, sier Moe til TV 2.