Tore (64) har tatt slankesprøyter i ett år:– Det er det skumleste

Tore Myhren har lenge slitt med overvekt og diabetes. 64-åringen anslår at han på det meste veide 130 kilo.

Men for et drøyt år siden begynte han med Ozempic – en diabetesmedisin som de siste årene har tatt fullstendig av i kampen mot fedme.

– Jeg har gått ned 40 kilo på ett år, forteller Myhren til TV 2.

– Det er det skumleste

Men det kommer ikke gratis.

Slankesprøytene fører med seg en lang rekke bivirkninger. De mest kjente er kvalme, diaré, forstoppelse og fatigue.

I sommer kom det også alarmerende meldinger om at økt selvmordsfare og selvskading kunne knyttes til bruken av disse medisinene.

Det er ikke overraskende for Myhre.

– Det jeg sliter mest med, er at jeg blir deprimert. Det er det skumleste med dette, sier han.

64-åringen forklarer at bivirkningene gjentar seg hver gang han setter Ozempic-sprøyta på seg selv.

– Etter injeksjon går det et par dager, og så er jeg deprimert og lei det meste.

Han har forståelse for at folk som bruker Ozempic kan være utsatt for alvorlige bivirkninger som selvskading og økt selvmordsfare.

Selv lar han seg ikke skremme av dette, og har tatt grep mot de depressive tankene.

– Jeg tar medisiner for dette, og da blir det bedre og lysere med en gang.



100 millioner pasienter

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) skulle i utgangspunktet konkludere om hvorvidt økt selvmordsfare kunne være en bivirkning i november, men utsatte avgjørelsen fordi de ikke klarte å finne ut av det.



Men nå har en stor studie, støttet av National Institutes of Health (NIH) i USA, kommet med sin konklusjon.

De har, ved å analysere 100 millioner pasientjournaler, vurdert risikoen for selvmordstanker blant personer som bruker slankemedisiner som Ozempic og Wegovy.

Resultatene ble publisert nylig publisert i tidsskriftet Nature Medicine.

– I denne studien fant man at pasienter som brukte Ozempic og Wegovy hadde lavere risiko for selvmordstanker enn pasienter som brukte andre typer legemidler mot overvekt, forklarer overlege Sigurd Hortemo i direktoratet for medisinske produkter (DMP), til TV 2.

Svakheter

Han mener en slik studie, hvor man har gått gjennom pasientjournaler i ettertid, har visse begrensninger.

– Studien sammenlignet heller ikke forekomsten av selvmordstanker med forekomsten hos pasienter som ikke brukte legemidler i det hele tatt, sier Hortemo.

Han er uansett glad for at det kommer resultater fra studier som kan bidra til å avklare dette spørsmålet.

– For tidlig

Det er også samfunns- og myndighetskontakt Tor Egil Frostelid i Novo Nordisk, det danske legemiddelfirmaet som står bak disse medisinene.

– Funnene støtter Novo Nordisk sin tidligere evaluering av data på tvers av flere kilder, som ikke har vist en årsakssammenheng mellom semaglutid (virkestoffet i Ozempic og Wegovy, journ.anm.) og selvmords- og selvskadende tanker, sier Frostelid.

Hortemo i DMP er imidlertid tydelig på at man ikke kan konkludere enda.

– Det er for tidlig å sette to streker under svaret.

Han mener det er sannsynlig at den amerikanske studien vil inngå i EMA sine vurderinger.

Det er ventet at de skal konkludere i vår.

– Det er det ikke verdt

Tore Myhren er opptatt av at dersom man kjenner på vanskelige tanker ved å bruke Ozempic, så er man nødt til å kontakte fastlege.

– Å la dette gå på livet løs, det er det ikke verdt. Så kontakt fastlege om du opplever problemer.

Selv håper han at et par år med Ozempic vil gjøre at han kan klare å stabilisere matinntaket.

– Jeg forventer at jeg skal klare å få et fornuftig forbruk av mat. Jeg er sta som fy, men det kommer sikkert til å ta noen år.