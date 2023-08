Tor Inge (59) fremdeles i koma: – Det er mye frustrasjon

Tor Inge Dahl (59) ble lørdag slått ned på Vea i Karmøy kommune, og er fremdeles i koma. Lokalsamfunnet vil nå hindre at noe lignende skjer igjen.

– Det er blitt gjort forsøk på langsom oppvåkning uten hell, opplyser Martin Dahl, bror til Tor Inge til TV 2 fredag.

Tor Inge Dahl er nå på sovemedisiner gjennom helgen. Deretter vil det bli gjort nye vurderinger rundt hva som skal gjøres videre.

En mindreårig gutt er siktet i saken. Han nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer Christina Marie Steensnæs Winsor.

– Utover det har jeg ingen kommentarer, sier forsvareren.



På Karmøy er lokalsamfunnet på Vea i sjokk.

VEAVÅGEN: Folk over hele landet er sjokkert snakker om voldshendelsen her på Vea i Karmøy på lørdag, som sendte Tor Inge Dahl i koma. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Har merket en endring

Anita Didriksen jobber som barne- og ungdomsarbeider i Veavågen menighet. Hun forteller at flere har tatt kontakt etter den sjokkerende hendelsen.

– Jeg har fått mange meldinger av typen «Hva gjør dere nå?», «Noe må gjøres, slik kan vi ikke ha det i bygda», sier Didriksen.

Foto: Privat

Hun forteller at det er utrolig mange fine ungdommer på Vea, og at når de arrangerer treff kommer det ofte opp mot hundre stykker.

Likevel har de merket en endring etter koronapandemien, med mer rus og utrygghet.

– Vi prøver å holde det gående langt utover kveldene på fredagene og lørdagene, men vi kan ikke styre hva som skjer utenfor dørene, sier hun.

Menigheten er i kontakt med den forebyggende enheten i politiet, og vil arrangere folkemøte når ting har roet seg.

– En engel som vandrer rundt i bygda



Saken har eksplodert på sosiale medier. Mange kommer med varme støtteerklæringer, men flere har også uttrykt raseri.



– Det blir mye frustrasjon, og det må vi prøve å roe litt ned og heller forebygge og ta vare på hverandre, sier Didriksen og legger til:

– På den måten unngår vi lynsjestemning, som det fort kan bli.

LØRDAG: Her i et veikryss ved Veavågen skole ble Tor Inge funnet av forbipasserende lørdag kveld. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Didriksen, som alle andre på Karmøy, håper i det lengste på at det kan gå godt med Tor Inge.

– Han skaper så mye positivitet i bygda at det er ikke til å tro. Han er en engel som vandrer rundt i bygda og prøver å gjøre godt, sier hun.

Prioritert sak for politiet

– Vi snakker med vitner, foretar avhør, og sikrer både fysiske og digitale spor, sier politistasjonssjef på Karmøy, Frode Klausen.

Klausen bekrefter at videoen som formentlig skal vise hendelsen er blant de digitale sporene som politiet jobber med.

Politistasjonssjefen ønsker ikke å gå ut med detaljer rundt etterforskningen.

– Vi er ennå på et tidlig stadium, men jeg kan si at dette er en prioritert sak for politiet, som vi bruker mye ressurser på.



Vil arbeide med forebygging

– Det er en forferdelig hendelse og det er en hendelse hele lokalsamfunnet tar stor avstand fra, sier ordfører i Karmøy kommune, Jarle Nilsen (Ap).

Han understreker at det jobbes med forebyggende arbeid på en god måte i kommunen.

– Det som går på ungdomskriminalitet, vold og oppvekstvilkår er alltid et tema i politirådet, og blir diskutert med frivilligheten og SLT-koordinatoren, sier Nilsen.



KONTAKT MED FAMILIEN: Ordfører på Karmøy, Jarle Nilsen (Ap), har snakket med familien onsdag ettermiddag. Han har gitt klar beskjed om at kommunen vil hjelpe familien. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Er man god nok på å følge opp sårbare familier i kommunen?

– Vi vet at fra tid til annen er det utfordrende ungdomsmiljøer, og jeg vet med sikkerhet at vi har ressurser som følger dette opp, sier ordføreren.

Han har ikke detaljkunnskaper om saken, og kan ikke si noe spesifikt om dette.

– Men i et kommunestyremøte før ferien hadde vi et møte med ulike etater som snakket om hvordan de bruker ressursene sine, og da forstod jeg at vi hadde god oversikt, sier Nilsen.

Han har vært i kontakt med familien som er berørt, og stilt kommunens ressurser til disposisjon.



– Vi får håpe han snart kan bli frisk og rask og komme hjem til Veabygda der han hører til og skal være trygg, sier ordføreren.